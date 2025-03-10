Турнир UFC и бой Дани Милохина. Главные поединки недели

После грандиозного турнира UFC 313 поклонники единоборств не получат передышки. Нынешняя неделя тоже обещает стать увлекательной, хотя, конечно, чемпионских поединков в UFC мы не увидим. Тем не менее главная лига мира проведёт очередной турнир, блогер Даня Милохин во второй раз выйдет на профессиональный ринг, а в Екатеринбурге состоится достойный турнир по боксу.

12 марта. Кит Турман — Брок Джарвис

В Австралии пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринг выйдет опытный американец Кит Турман. Карьера Турмана, пожалуй, не оправдала ожиданий. Кит был признан самым перспективным боксёром 2012 года, дважды владел чемпионскими поясами, но всемирной известности не получил. В июле 2019 года он проиграл в близком бою легендарному Мэнни Пакьяо, после чего решил завязать с боксом. Однако в феврале 2022-го вернулся в ринг и победил Марио Барриоса. Теперь 36-летний Турман вновь возвращается в бокс с рекордом 30-1, противостоять ему будет нокаутëр Брок Джарвис, который из 22 побед 20 одержал нокаутом.

13 марта. Кен Сиро — Сеиго Акуи

В Японии также состоится масштабный турнир по боксу. В рамках вечера зрители увидят объединительный поединок в наилегчайшем весе между двумя местными чемпионами — Кеном Сиро и Сеиго Акуи. На кону будут стоять два чемпионских пояса, и только один из японских боксёров заберëт их после боя.

В ночь с 14 на 15 марта. Ярослав Амосов – Кёртис Миллендер

В США состоится турнир по смешанным единоборствам CFFC 140. На нём в лиге дебютирует бывший претендент на чемпионский пояс Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов. Украинец не выступал практически полтора года: в ноябре 2023 года он бился за титул Bellator против Джейсона Джексона и лишился заветного «нолика» в графе поражений, уступив нокаутом. Теперь Амосов дебютирует в новой для себя лиге, где постарается закрыть поражение в поединке с опытным Кёртисом Миллендером.

15 марта. Ник Болл — Ти Джей Дохени

На турнире по профессиональному боксу в Англии выступит один из самых перспективных местных боксёров — Ник Болл. Чемпион WBA в полулёгком весе имеет практически идеальный рекорд — 21 победа при одной ничьей. На Ника Болла положил глаз сам Турки Аль аш-Шейх, который заявил, что Болл — идеальный кандидат на бой с непобеждённым японским вундеркиндом Наоей Иноуэ. Но для этого, конечно, Нику нужно защитить свой чемпионский пояс в бою с Ти Джеем Дохени, в активе которого 20 побед нокаутами — просто точно не будет.

15 марта. Даня Милохин – Василь Жосан

В Кишинёве на футзальной арене «Чореску» состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира выступит известный российский блогер Даня Милохин, которому предстоит поединок против местного блогера Василя Жосана. Милохин уже дебютировал в профессиональном боксе в прошлом году, нокаутировав Аджмала Хана, теперь у российского тиктокера новый вызов в профессиональном боксе – правда, до членов семьи Нурмагомедовых, с которыми он жаждал встретиться, пока далеко.

Даня Милохин Фото: Из личного архива Дани Милохина

15 марта. Иван Козловский – Мохаммед Замани

В Екатеринбурге пройдёт турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В главном событии вечера в ринге сойдутся Иван Козловский и Мохаммед Замани. Козловский – перспективный и амбициозный боксёр, который не знает поражений на профессиональном ринге и идёт с рекордом 10-0. Он уже завоевывал титулы WBC International Silver и WBC Asian, а теперь оспорит титул Eurasian Boxing Parliament в бою с крепким боксёром из Афганистана Мохаммедом Замани.

В ночь с 15 на 16 марта. Марвин Веттори — Роман Долидзе

В США состоится очередной турнир UFC, который вновь возглавят представители среднего дивизиона. Восьмой номер рейтинга Марвин Веттори разделит клетку с 11-м номером Романом Долидзе. Веттори не выступал в UFC с июня 2023 года — после поражения от Джареда Каннонье. С Долидзе итальянец уже встречался и побеждал его, но перед реваншем изменился расклад сил: Роман идёт на серии из двух побед и жаждет взять реванш.