Бенавидес или всё же Бетербиев? Бивол стал «яблоком раздора» в боксе

Несколько недель назад Дмитрий Бивол закрыл поражение от Артура Бетербиева, взяв у соотечественника реванш, и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Перед россиянином тут же открылись новые возможности и новые имена. И параллельно с этим идёт много разговоров, кто должен стать следующим соперником Бивола.

Запущено всё было с подачи WBC и её президента Маурисио Сулеймана, который вдруг решил проявить невиданную принципиальность и даже заказал официальные торги по бою Дмитрий Бивол — Дэвид Бенавидес. Американец является временным чемпионом в полутяжах по версии WBC и легитимным претендентом — это правда. Но когда Дэвид два года сидел в статусе временного чемпиона во втором среднем весе и не мог получить бой с Саулем Альваресом, то в WBC молчали и никаких торгов не заказывали.

Судя по всему, действия Сулеймана разочаровали Турки Аль аш-Шейха, у которого в приоритете был третий бой Бивола и Бетербиева. Саудовский промоутер заявил, что не заинтересован в бое с Бенавидесом, и оставил туманное послание для Дмитрия: «Я больше не заинтересован в поединке Бивол — Бенавидес и не буду участвовать в торгах. Думаю, Бивол знает, кто ему помог, а кто нет. Мой совет Дмитрию: не опаздывай, потому что каждый день что-то меняется».

Бивол, как предполагается, сделал выбор, когда разместил пост с подписью «жду следующего шага с моей лучшей командой» и отметил в числе прочих Турки Аль аш-Шейха. Но параллельно в ESPN дают инсайды, что PBC и Matchroom ведут переговоры о бое Бивола с Бенавидесом. И, судя по всему, без участия Саудовской Аравии. Предварительно, этот поединок хотят увидеть уже летом. А в социальных сетях болельщики из-за рубежа обвиняют Бивола в том, что он избегает поединка с опасным претендентом, выбирая деньги, и просто находится «на службе» у Турки Аль аш-Шейха.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Можно предположить, что такой небольшой демарш боксёрских организаций и промоутеров, которые ещё несколько недель назад с улыбками ходили везде с Турки, связан с недавним приходом Даны Уайта в бокс. Если раньше босс UFC просто критиковал деятельность коллег со стороны, то теперь, заручившись поддержкой Аль аш-Шейха, полноценно приходит в бокс и намерен устроить революцию. Более того, уже были разговоры, что в будущем хотят просто избавиться от ныне имеющихся боксёрских организаций, так как будут один чемпионский пояс, как в UFC, и только базовые весовые категории.

На этом фоне вполне мог возникнуть конфликт Турки Аль аш-Шейха со всеми остальными, и Бивол стал своеобразным «яблоком раздора», который запустил механизм. В теории Бивол, конечно, может просто отказаться от пояса WBC и с тремя поясами пойти за трилогией с Бетербиевым. Но нет гарантии, что следом за WBC другие организации тоже не выставят своих претендентов на торги с российским боксёром. У IBF точно есть претендент Михаэль Айферт, а в WBO есть временный чемпион Каллум Смит. Всё упирается в то, как Дмитрий и его команда видят развитие карьеры и хотят ли они как можно дольше сохранять все пояса у себя?

С учётом того, что влияние Турки Аль аш-Шейха на бокс растёт и, вероятнее всего, будет расти, то логично задуматься сначала о трилогии с Бетербиевым. Тренер Бивола Геннадий Машьянов тоже отметил, что это будет правильно — дать реванш в ответ Артуру, который поступил так же. Но вполне возможен вариант, при котором обещания Бетербиеву о трилогии просто будут забыты, чего не хотелось бы.

8 апреля — крайняя дата окончания переговоров между командами Бивола и Бенавидеса. Если не договорятся, будут назначены промоутерские торги. Тогда и узнаем, что выбрали в команде российского боксёра — сохранить все пояса и биться с Бенавидесом или идти за трилогией с Бетербиевым во что бы то ни стало.