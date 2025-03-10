Пятеро есть. А кто ещё из россиян может стать чемпионом UFC?

У одного из бойцов – реальная возможность выиграть пояс уже в этом году.

В минувшие выходные Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей и сделал то, чего, собственно говоря, ждали многие — стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Таким образом, Магомед присоединился к Олегу Тактарову, Хабибу Нурмагомедову, Петру Яну и Исламу Махачеву, которым тоже удавалось добраться до титула. К тому же Анкалаев — первый из россиян, кто забрал пояс у действующего чемпиона.

В ростере UFC есть ещё несколько бойцов из России, которые в ближайшем будущем могут стать чемпионами. Рассмотрим шансы всех.

Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев Фото: Getty Images

На данный момент Мовсар ближе всех остальных россиян к поясу. Серию из девяти побед сложно игнорировать, даже если называть бои Евлоева скучными. Россиянин уже дошёл до четвёртой строчки рейтинга полулёгкого дивизиона, но это место — условность, потому что выше есть Макс Холлоуэй и Илия Топурия, и они в этом весе драться не собираются. Остаются только Алекс Волкановски и Диего Лопес, которые через месяц будут биться за вакантный пояс чемпиона. Оба уже обозначили готовность биться с Евлоевым в случае завоевания титула.

Алекс Волкановски: «Я хочу быть активным, когда верну титул. Мовсар, ты готов? Я пойду туда, выиграю пояс и вызову Мовсара. Выиграю титул и буду драться с ним сразу через три месяца».

Диего Лопес: «Мы должны быть справедливы и не можем игнорировать то, что он сделал в дивизионе. У него девять побед подряд в UFC. Да, все решениями, но он остается непобеждённым, он четвёртый номер рейтинга, и, нравится нам это или нет, он победил меня. И если я заберу чемпионский пояс, то абсолютно уверен, что UFC назначит его следующим претендентом».

Так что у Мовсара скоро будет шанс стать чемпионом. Вполне возможно, что уже в этом году.

Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

В начале 2025 года Умар уже мог стать чемпионом UFC в легчайшем весе, но потерпел поражение от Мераба Двалишвили. Недооценка, травма руки, не лучшая подготовка — неизвестно, что из этого помешало Нурмагомедову. Может быть, всё вместе. Так или иначе, первая попытка не засчитана. Однако Умар остаётся в хорошей позиции. Третья строчка в рейтинге даёт возможность вернуться в титульную гонку через два или даже через один поединок.

Всё зависит от соперника. Условная победа в претендентском бою над Петром Яном сразу же отправит Нурмагомедова в новое титульное противостояние. Либо можно побиться с Сонг Ядонгом (шестой номер рейтинга) и, например, с победителем боя Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду. Тогда можно получить второй шанс. Потенциал победить Двалишвили у Умара по-прежнему есть.

Александр Волков

Александр Волков Фото: Getty Images

В отличие от Евлоева и Нурмагомедова, шансы Александра Волкова завоевать титул на бумаге кажутся не столь высокими. Но в первую очередь из-за того, что впереди есть Том Аспиналл, кажущийся машиной без слабых мест. Однако для начала нужно дождаться развязки между британцем и Джоном Джонсом. Ветеран задерживает дивизион, поэтому, даже если Волкова считают следующим претендентом, как об этом говорил Дана Уайт после спорного поражения россиянина от Сириля Гана, придётся долго ждать.

Возможно, Александру придётся провести ещё один поединок до того, как побороться за пояс. И вариантов не так много. По сути, только Жаилтон Алмейда. А этот бразилец может доставить много проблем.

На данный момент у Евлоева, Нурмагомедова и Волкова самые высокие шансы стать чемпионами UFC, если мы берём в расчёт только российских бойцов. Да, ещё есть Хамзат Чимаев и Арман Царукян, у которых российское гражданство. Оба очень близки к поясу и возможности за него подраться, но полноценными российскими чемпионами их вряд ли назовут. Так же, как, например, Валентину Шевченко, у которой тоже есть российское гражданство.

Другие бойцы из России пока не так близки к титульной гонке. Обязательно берём во внимание Сергея Павловича, но пока кажется, что у него есть определённый потолок и уязвимости, которые не позволят взять пояс. Даже высокая позиция в топе ему ничего не гарантирует, нужны ещё победы. Тагир Уланбеков, Роман Копылов, Азамат Мурзаканов входят в рейтинги, однако не могут вмешаться в гонку. Впрочем, в ММА положение дел меняется очень быстро.