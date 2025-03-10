Боксёр пожаловался на избиение в ринге, но проиграл суд. За Хейни даже как-то неловко

В США состоялся необычный судебный процесс. С исковым заявлением в суд обратился бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе и чемпион мира в первом полусреднем весе Девин Хейни.

Обычно, если вы слышите, что какой-то боксёр стал фигурантом дела об избиении, то картина вырисовывается простая: спортсмен распустил кулаки за пределами ринга. История знает множество таких примеров. Но в этот раз избиение произошло… в ринге.

В апреле 2024 года состоялся громкий поединок между Девином Хейни и Райаном Гарсией. Гарсия провалил взвешивание и не претендовал на чемпионский пояс Девина, но тем не менее трижды отправил ранее не битого Хейни в нокдаун и неожиданно для многих победил.

Дальше началось «веселье». Райан провалил ещё и допинг-тест – в его крови был обнаружен остарин. Последовала дисквалификация «золотого мальчика» на год, Гарсию убрали из рейтинга WBC, а поединок с Хейни признали несостоявшимся. Девин посчитал, что такое наказание для Гарсии – слишком несущественное, ведь сам Хейни в таком случае только получил обратно свой «0» в графе поражений.

Хейни решил пойти в суд и подал иск на своего обидчика, обвинив того в избиении.

«Вся эта ситуация стоила мне денег. Райан за всё заплатит… Я подписал контракт на честный бой, в котором оба бойца чисты. Он не выполнил свою часть сделки, поэтому заплатит. Я хочу ответить ему не только кровью на ринге, но и за его пределами. В конце концов, я бизнесмен», — заявил Девин.

Бывший чемпион мира в своём заявлении указал, что пострадала его репутация, а также, что он получил травмы в поединке с Гарсией. Райан обвинялся в нанесении побоев, мошенничестве и несправедливом обогащении, Девин требовал возмещения ущерба и пересмотра гонораров за поединок.

«Девин — лицо бокса, потому что он бросил вызов всей франшизе разными способами, а теперь он бросает вызов использованию запрещённых веществ. Всё это ради блага спорта. Судебные иски — это часть бизнеса, добро пожаловать в бокс и эпоху Девина Хейни», — сказал отец Девина Билл Хейни.

Бой Гарсия — Хейни Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Всё это происходило не только на фоне поражения Девина от Гарсии, но и после откровенно натянутой победы Хейни над Василием Ломаченко – так что репутация бывшего чемпиона мира и так была не самой безупречной, а таким судебным процессом Девин и вовсе себя «закапывал».

Конечно, Гарсия нарушил допинговые правила, за что и получил дисквалификацию – стандартное наказание для спортсменов. Но чтобы боксёр подал на своего соперника в суд, обвинив в избиении – это что-то новенькое. Райан же иронично ответил отцу Девина, вспомнив, что предлагал тому остановить избиение его сына, выбросив полотенце.

Так или иначе, Девин всё-таки добрался до суда, в котором рассчитывал победить: не получилось в ринге, так выиграть хоть в кабинетных войнах. Но и здесь Хейни потерпел фиаско – суд не удовлетворил требования бывшего чемпиона мира.

«Судья Генри Симпсон заявил: «Вы занимаетесь спортивными единоборствами. Физических повреждений просто невозможно избежать», — говорится в статье издания TMZ Sports.

Здравый смысл восторжествовал. Понять Девина всё-таки можно – Гарсия сделал из него боксёрскую грушу, показав всему миру, что парень по прозвищу Мечта не такой уж и непобедимый. Обида привела Хейни в суд, хотя после драки кулаками не машут. Теперь можно сказать, что Девин идёт на серии из двух поражений – от Гарсии и в ринге, и в суде, хотя рекорд его по-прежнему формально «чистый». Уже в мае Девин снова появится в ринге и проведёт бой с Хосе Рамиресом. Интересно, что на этом турнире выступит и Райан Гарсия, так что вполне стоит ожидать продолжения выяснения отношений Гарсии и Хейни. Главное – без судебных разбирательств.