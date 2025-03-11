Анкалаев вернёт полутяжёлый вес в эпоху Джонса. Россиянин надолго на троне

В прошедшие выходные Магомед Анкалаев сделал то, о чём очень долго говорил — отобрал пояс у любимца фанатов Алекса Перейры и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Раньше находились люди, которые считали Анкалаева «чемпионом без пояса», а сейчас российский боец полностью легитимно занял вершину.

Похоже, полутяжёлый вес ждут времена, похожие на период правления Джона Джонса. Тогда американец убирал абсолютно всех претендентов и, даже когда лишался пояса по неспортивным причинам, тут же возвращал его себе, напоминая, кто король в дивизионе. С точки зрения превосходства Анкалаева над всеми остальными бойцами в нынешнем ростере полутяжёлого веса аналогия с Джонсом выглядит вполне уместно.

Анкалаев — самый разносторонний, универсальный и сбалансированный по навыкам боец в полутяжёлом весе. Потягаться в этом с ним могут разве что Александар Ракич и Никита Крылов, но оба ему уже проигрывали. И нельзя сказать, что это было спорно, поэтому высока вероятность, что и в потенциальных реваншах Магомед с ними справится. Та же история с Алексом Перейрой. Очень вероятно, что будет реванш с бразильцем, но сможет ли Поатан выступить кардинально лучше? Скорее всего, нет. Анкалаев просто гораздо сильнее как боец ММА, что он и продемонстрировал.

Кто ещё есть среди потенциальных соперников? Бывшие чемпионы Иржи Прохазка и Джамал Хилл входят в топ-4 и находятся близко к титульному шансу. К тому же Анкалаев с ними не дрался. Но при этом что предложит Прохазка? Хаос и безумную ударку, на что у россиянина есть ключи — борьба, клинч у сетки, прессинг и опасные контратаки, которые станут страшным оружием против человека, который не может заставить себя держать руки у головы. Джамал Хилл — практически та же история, потому что глобально это однобокий ударник, который теряется под прессингом. Плюс есть вопросы по борьбе. В обоих этих боях Анкалаев будет очень серьёзным фаворитом и на бумаге должен относительно легко побеждать.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Ян Блахович и Карлос Улберг в очном бою, скорее всего, определят ещё одного претендента на титул. Эти варианты для Анкалаева интереснее, но он лучше обоих бойцов. С Блаховичем есть незакрытая история, и Магомед уже намекал, что ему интересно снять вопрос о победителе противостояния. Плюс тут конкуренция будет повыше, чем в потенциальных боях с Прохазкой и Хиллом. А у Карлос Улберга сейчас самая длинная активная серия побед в полутяжёлом весе. Он победил уже семь раз и занимает шестую строчку. Пожалуй, если Карлос пройдёт Блаховича, то станет претендентом. Хватит ли его навыков, чтобы пройти Анкалаева? Крайне сомнительно, но по навыкам он действительно неплох.

Все остальные от титульника далековаты. Но радует, что Анкалаев открыт к любому вызову: «Радостно дойти до пояса. Теперь я буду больше трудиться, так как все будут охотиться за моим поясом. Чтобы его удержать, нужно быть всегда готовым. Соперников выбирать не буду, двери будут открыты всем».

В текущем состоянии верхушки полутяжёлой весовой категории Анкалаев в состоянии набить несколько защит титула, что позволит стать статистически вторым полутяжеловесом в истории UFC. У Магомеда есть всё для этого. Он грамотно подстраивает геймплан под соперника и, что немаловажно, ломает «игру» оппонентов. Лучший ударник дивизиона? Не проблема, заставлю его отступать, не дам найти дистанцию и перебью его везде. Какие тут могут быть вопросы? Плюс всегда есть возможность включить борьбу. Вспомним бой с Блаховичем. Разбитые ноги не помешали Анкалаеву два раунда пробарывать поляка, который и сам далеко не ноль в партере.

Такая разноплановость делает Магомеда неудобным соперником для любого бойца. И он банально лучший полутяжеловес в UFC. Возможно, и в мире. Так что Анкалаев надолго на троне. Может, и правда Ankalaev Time?