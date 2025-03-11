У нас есть свой Джейк Пол дома. Милохин решил всерьёз стать боксёром

15 марта в Кишинёве состоится вечер бокса FEA Championship. В карде турнира выступит известный российский блогер Даня Милохин, которому предстоит титульный поединок против местного блогера Василе Жосана.

«Готовы ли вы к такому поединку? Даня Милохин и Василе Жосан встретятся на ринге FEA CHAMPIONSHIP за титул FEA REAL BATTLE! Оба уже доказали свою состоятельность на профессиональном ринге: Милохин — одна победа, Жосан — одна победа и одно поражение», — говорится в сообщении FEA Championship.

Даня Милохин Фото: Из личного архива Дани Милохина

Ещё пару лет назад Даня Милохин воспринимался исключительно как молодой худощавый парень, снимающий видео для TikTok. Эпатажный блогер мог заявиться на вручение музыкальной премии в наряде, наполовину состоящем из мужского костюма, а наполовину – из женского платья, и для него это было нормой.

Однако осенью 2023 года Милохин неожиданно заявил о своём интересе к единоборствам. Даня пообещал своим поклонникам выступления на профессиональных турнирах и стал усердно заниматься. Нужно отметить, что блогер действительно набрал неплохую форму, заметно подкачался – к тренировкам он относился серьёзно, хотя многие со скепсисом воспринимали его затею.

Не добавляли хороших ожиданий и слишком грандиозные планы Милохина – блогер метил в UFC и мечтал о бое с братом Хабиба, правда, не уточнял с каким.

«Мне хочется в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов мне хлопал, аплодировал стоя, когда я выиграю», — сказал Милохин в сентябре 2023 года на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Сейчас у блогера другая риторика: он решил сконцентрироваться на боксе. В единоборствах Даня дебютировал в феврале прошлого года, и дебютировал эффектно: вышел с российским флагом, на арене в Дубае звучал российский гимн. А сам Милохин нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана уже в первом раунде, доказав, что не зря столько времени тренировался.

После этого Даня взял длительную паузу и не появлялся в ринге больше года. Зато 2025 год для Милохина начинается динамично: 15 марта он проведёт бой в Молдавии, а уже 6 июня анонсирован его следующий бой – в Казахстане Даня встретится с блогером из Кыргызстана Аргеном Керимовым. Два поединка за три месяца – согласитесь, вполне неплохой темп для тиктокера?

Да, соперники у Милохина не те, о которых он мечтал. Но нужно сказать, что блогеру всего 23 года и он только начинает свой путь в спорте. Джейк Пол ведь тоже начинал именно с поединков с такими же блогерами и выглядел так же нелепо, как сейчас, возможно, для кого-то выглядит Милохин. Но Пол не обращал на хейтеров никакого внимания и много пахал. Теперь его бой с Майком Тайсоном – самое просматриваемое спортивное событие в истории, а поединок с ним хотят провести Артур Бетербиев и Сауль Альварес.

Конечно, сравнивать сейчас Даню Милохина и Джейка Пола немного странно – всё-таки они находятся на разных стадиях развития спортивной карьеры. Но если Милохин продолжит тренироваться, его будут грамотно продвигать, ну, и, конечно, если Даня будет зрелищно выступать и побеждать – кто знает, может быть, Милохин и повторит путь американского блогера. Однако пока об этом говорить рано. Сейчас у Дани есть конкретная цель – два боя за три месяца, в которых нужно максимально проявить себя. А дальше будет видно, куда повернёт его спортивная карьера.