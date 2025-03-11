Перейре нужно уйти из полутяжей. Анкалаев уже не пустит к поясу

До боя с Магомедом Анкалаевым Алекс Перейра рассуждал о своих дальнейших вариантах. Да, конечно, подчёркивая важность предстоящего поединка, но всё же: «Я хочу защитить свой пояс, это моя цель, но у нас определённо есть некоторые цели. Бой с Дрикусом дю Плесси в полутяжёлом весе или с Джоном Джонсом в тяжёлом весе, или бокс с Александром Усиком. Это то, что у меня на уме. Думаю, что эти три варианта возможны».

Все три варианта действительно были возможны, но при условии сохранения пояса в полутяжёлом весе. Условие не было соблюдено, и абсолютно все эти варианты отпали сами собой. Без титула Перейра, несмотря на колоссальную любовь болельщиков и руководства UFC, не будет интересен всем тем бойцам, которых он упоминал. Поэтому бразильцу с каменными кулаками нужно делать выбор — либо заходить на новый круг и побороться за пояс с Анкалаевым вновь, либо делать то, о чём он говорил так долго, и подниматься в тяжёлый вес.

Вариант с реваншем против Магомеда выглядит сейчас наиболее логичным. Перейра однозначно заслуживает второго шанса в силу накопленных заслуг (три защиты титула в рекордные сроки, возглавил UFC 300, спас ещё два турнира, выйдя на коротком уведомлении с травмами). Плюс ко всему поражение от Анкалаева было не разгромным, а ситуация в дивизионе намекает, что реванш — лучшая опция из возможных.

При этом есть и риски. Может ли Перейра что-то изменить во втором поединке? В первом бою он очень опасался борьбы, сразу отходил к сетке, чтобы встречать тейкдауны, и в итоге почти полностью забыл о том, что можно бить ещё и руками. В реванше тоже крайне высокие шансы проиграть. Анкалаев не будет хуже, угроза борьбы никуда не денется, прессинг – тоже. Пока на бумаге больше шансов на финиш от Магомеда, чем на победу Алекса. А с двумя поражения подряд интерес к Перейре охладеет ещё больше.

Бой Алекс Перейра — Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Кроме того, не стоит забывать, что бразилец довольно возрастной боец. Ему в июле будет 38 лет, он явно ближе к концу карьеры, чем к её пику, так что стоит подумать о том, чтобы попытаться успеть как можно больше. Например, совершить вояж в тяжёлый вес, о котором Перейра говорил как минимум полгода, и каждый раз в руководстве UFC его осаживали. Сейчас Дана Уайт тоже дал понять, что это не лучший вариант, так как Алекс не смог зачистить дивизион.

Однако можно пойти другим путём. Перейру нельзя сейчас рассматривать в качестве соперника для победителя боя Джон Джонс — Том Аспиналл, это правда. Но бразилец и в полутяжёлый вес пришёл после того, как утратил титул в среднем дивизионе. Тогда ничего не помешало свести его с Яном Блаховичем в претендентском бою и вывести впоследствии на титульник.

В тяжёлом весе можно будет устроить Перейре бой практически с любым человеком из топ-5. Александр Волков, Сергей Павлович, Сириль Ган — относительно неплохие варианты. Да, все однозначно будут большими фаворитами в бою с Перейрой, и сам он окажется сильно меньше по габаритам, но хотя бы есть шанс панчера. А если Алекс сможет победить, то выйдет на титульник и при любом раскладе попадёт в историю, потому что не было никого в UFC, кто хотя бы просто бился за пояс в трёх весовых категориях.

Это прямой путь к величию. Так Перейра сможет поддерживать слегка потускневший статус суперзвезды. Оставшись в полутяжёлом весе, Алекс этого сделать не сумеет. Если бразилец не справится с Анкалаевым, то в полутяжах для него просто нет интересных боёв. А растрачивать звёздный потенциал Перейры в UFC вряд ли захотят. Правда, о боях в боксе с чемпионами Алексу точно придётся забыть.