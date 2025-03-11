Нового Конора не будет. ММА теперь полноценный спорт — все боятся рисковать

Минувшие выходные стали историческими для смешанных единоборств из России. Чемпионский пояс UFC завоевал Магомед Анкалаев, который очень долго шёл к этой цели. Правда, многие поспешили обвинить россиянина в том, что он является неинтересным чемпионом. Конечно, у фанатов свежи в памяти победы Конора Макгрегора, который очень громко вёл себя и в клетке, и за её пределами. Каждая пресс-конференция собирала полные трибуны, а все с замиранием сердца ждали выхода Ноториуса. Но теперь MMA стали более взрослыми и напоминают спорт высоких достижений. И это – хорошо.

В смешанных единоборствах трэш-ток считался изюминкой. И вовсе не по той причине, что он был уникально хорош. А потому, что в других видах спорта от него старательно отказывались. Конечно, отдельные личности были яркими и в футболе, и в хоккее, и в других популярных дисциплинах. Но это, скорее, было исключением из правил. А в смешанных единоборствах все стремились громко высказываться на пресс-конференциях, зачастую переходя черту. Так и родился феномен Конора. Ирландец быстро понял, что спортивные недостатки можно «прикрыть» громкими речами. И начал зажигать.

Макгрегор – топовый боец. Иного и быть не может. Он стал двойным чемпионом лучшей лиги на планете, являлся суперзвездой. Но быстро оказался перемолот машиной хайпа. Перестал прогрессировать, пресытился деньгами. Ноториуса свели с самым опасным соперником, доказывающим всё в клетке. И Хабиб Нурмагомедов, который не особенно блистал у микрофона, идеально прошёлся по Конору в октагоне. Да, позже был знаменитый прыжок из клетки, потасовка. Но Орёл даже близко не подобрался к ирландцу в плане раскрутки своих поединков. Это было видно и в следующих боях россиянина. В основном Хабиб делал ставку на своё мастерство, никогда не стремился развлекать публику. Поэтому и ушёл непобеждённым.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов Фото: John W. McDonough/Getty Image

Анкалаев – не единственный боец, которого считают скучным. И дело не всегда заключается только в трэш-токе. Например, Мераб Двалишвили. Разве можно говорить о том, что грузинский чемпион не отжигает за пределами клетки. Напротив, все с восторгом ждут новых выходок. А вот в октагоне боец старается брать исключительно своими сильными сторонами. Он уверенно идёт в борьбу и грамотно пользуется навыками в партере. При этом Двалишвили вовсе не пытается переходить на приём или финишировать оппонента. Он как удав затягивает жертву в ловушку и грамотно контролирует, набирая «очки» в глазах рефери. У Мераба всего лишь одна досрочная победа за 14 поединков в UFC. Но мешает ли это грузину быть чемпионом?

Мераб Двалишвили Фото: Jeff Bottari/Getty Image

Весь спорт меняется, хотят этого фанаты или нет. И чтобы добиваться чего-то существенного, необходимо делать акцент именно на своё мастерство. Достаточно провести простую параллель с другими видами спорта. Будет ли бегун популярным, если сосредоточится на оскорблении соперников, но при этом не покажет ничего на дорожке? Конечно, да. За ним будут следить. Но добьётся ли он больших успехов в спорте? Нет. Потому что в этой дисциплине нужно быстро бегать. Вот и последователи Конора, говоря откровенно, в подавляющем большинстве своём проваливаются в MMA. Тот же Пэдди Пимблетт, которому пророчили грандиозное будущее, в итоге остался на задворках.

Скучные чемпионы – суровая реальность. Элемент шоу – это всегда круто, никто не спорит с таким тезисом. Однако вряд ли кто-то из спортсменов готов жертвовать карьерой ради развлечения публики. Титульные бои больше не будут яркой феерией. Слишком уж многое стоит на кону. В профессиональном боксе это давно становится трендом. Достаточно вспомнить два поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри. Там основная ставка делалась на методичную и аккуратную работу. Были небольшие всплески. Но практически все остальные раунды было тяжело смотреть зрителям. Теперь это всё сильнее проявляется в MMA. Даже титульный бой с участием Алекса Перейры, одного из самых страшных нокаутёров, затянулся на пять раундов.