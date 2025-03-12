Боевые ботаники – новые Нурмагомедовы. Бразильский клан будет править в UFC

Совсем недавно в UFC начала блистать очень любопытная команда – Боевые ботаники. Бразильские парни придумали необычный стиль. Это касается и имиджа, и поведения, и бойцовских навыков. Мало кто знает, что эта банда проделала огромный путь, чтобы засиять в лучшей лиге на планете. А теперь The Fighting Nerds замахиваются на статус самой доминирующей команды в UFC. С помощью уникальной философии они приобрели широкую известность и популярность. И неизменно доказывают свой высочайший уровень в октагоне, снося одного соперника за другим. Но путь «ботаников» начался в далёком 2014 году.

За спиной команды история в 11 лет. Именно тогда Кайо Борральо собрался перебираться в смешанные единоборства, поэтому подыскивал топового тренера. Выбор пал на Пабло Сукупиру. Наставник сначала не произвёл на Кайо никакого впечатления. Невысокий и щуплый – Пабло выглядел прилежным учеником колледжа, а не профессиональным кикбоксёром. Но после первой же тренировки Сукупира заставил себя уважать. Он настолько мощно прошёлся по Борральо, что у того не осталось особого выбора – вот он, новый тренер. Правда, Пабло вовсе не был безупречным. По ходу собственной карьеры он был побеждён, отправлялся в нокауты. Но то, что не мог проделать в клетке сам, начал перекладывать на подопечных.

Пабло Сукупира Фото: Gabe Ginsberg/Getty Images

Пабло проникся симпатией к Борральо. Ему нравилось, что молодой бразилец дотошно анализирует каждый поединок, старается разобрать его буквально на атомы. А главное — Кайо был настоящим атлетом. Поэтому намного лучше подходил на роль суперзвезды смешанных единоборств, нежели сам Сукупира. В итоге спустя некоторое время парни объединили усилия – создали собственный зал Combat Club в Сан-Паулу. Фактически, именно в тот момент можно было говорить об официальном зарождении Боевых ботаников. Да, не в нынешнем виде. Но начало было положено. Третьим участником стал тренер по грэпплингу – Вагнер Мота. А мастерство переговорщика позволило Пабло чуть позже заманить легендарного бразильца – Флавио Альваро.

Флавио Альваро Фото: Из личного архива Флавио Альваро

Фишкой команды быстро стало строгое следование правилам, а также опора на бойцовский интеллект. Все должны были тщательно заучивать комбинации, по сотне раз разбирать соперников и затем прилежно демонстрировать это в клетке. А сам Пабло придумал всему этому идеальное название – Боевые ботаники. Примечательно, что он не демонстрировал безумной любви к боям. Напротив, считал драку большой проблемой: «Нужно найти лучший способ решения любой проблемы. Драка – это большая проблема, которую нужно решить».

А затем началось. Боевые ботаники быстро привлекли к себе внимание. И бразильские парни захотели пополнить самобытную команду. В её состав вошли Жан Силва, Карлос Пратес, Бруна Бразил и Икаро Брито. А одним из последних стал Маурисио Руффи. И это только готовые бойцы, которые уже на слуху. А ведь в зале тренируется огромное число спортсменов, которые в будущем могут пошуметь в лучшей лиге на планете. Об этом рассказал Борральо: «У нас есть ещё 10 спортсменов уровня UFC, готовых к бою и тренирующихся с нами каждый день, так что это только начало. Такие спортсмены, как Жан Силва, Маурисио Руффи, Бруна Бразил и Карлос Пратес, уже добились успеха в этом году».

Кайо Борральо Фото: Chris Unger/Getty Images

Примечательно, что Боевым ботаникам пришлось не просто создать, но и повоевать за уникальный образ с UFC. Сукупира быстро понял, что команде нужен какой-то элемент, который сразу привлечёт внимание, а в дальнейшем станет отличительной чертой. И начал закупать очки без линз, которые затем тейпировались по центру. Зачем это делалось? Чтобы обыграть главный стереотип, что очки ботаников вечно заклеены после взбучек от хулиганов. Вот только в лиге Даны Уайта такую инициативу не оценили. Руководство решило, что это лишь маркетинговая уловка Пабло, зарабатывающего на атрибутике. Сукупира был вынужден доказывать обратное. А ещё тренер сравнил свою команду с легендарным кланом Нурмагомедовых. Он напомнил про папахи, которые надевал даже сам Хабиб. Поэтому главные лица UFC были вынуждены сдаться.

Пабло Сукупира тренер команды The Fighting Nerds «Это простой подарок, который можно дарить людям, чтобы приобщать их к нашей команде. Так что очки Fighting Nerd показывают миру, что бойцы умны, пусть и считается, что никто из бойцов не думает. Когда вы находитесь внутри клетки, когда другой боец ​​пытается вас убить, там трудно думать. Адреналин слишком силён. Если способны думать в такой ситуации, вы один из самых умных парней в мире. Вот что представляют собой очки: мы думаем, когда никто не может думать. Мы думаем, когда летают пули над головами».

Естественно, самый успешный на данный момент боец – сам Борральо. 32-летний бразилец катком проходится по всем претендентам и рвётся к титулу. Он ворвался с Претендентской серии Даны Уайта. А затем оформил семь побед подряд в UFC. Последним на пути Кайо пал Джаред Каннонье. Сейчас бразилец считается главной звездой среднего веса, поэтому может в самое ближайшее время получить бой за чемпионский пояс. Любопытно, что Борральо добывает свои победы абсолютно по-разному. Есть и нокауты, и решения, и даже приёмы. Поэтому соперникам невероятно сложно просчитать Кайо. Сам же боец легко нивелирует сильные стороны оппонентов, прекрасно подсвечивая их слабости.

Силва – ещё один парень, который прошёл через жернова Контендера. А затем ворвался в UFC с четырьмя (!) нокаутами подряд. Отдельно стоит отметить, что Жан лишь 1 из 15 успешных поединков за карьеру завершил решением. А вот досрочно не проигрывал никому. Бразилец – топовый ударник, который выступает в лёгком весе. И, что интересно, один из самых скромных представителей Боевых ботаников обладает невероятным характером. В бою с Дрю Добером Жан получил переломы рук, но всё равно довёл дело до красивой и уверенной победы.

Жан Силва Фото: Chris Unger/Getty Images

Пратес довольно часто проигрывал по ходу карьеры. Но в UFC – никому. В активе полусредневеса четыре победы подряд. Удивит ли кого-то, что все они были добыты нокаутами. Неизменно топовый ударник забирал бонусы за «Выступление вечера». Пратес научился идеально пользоваться своими сильными сторонами – чувством тайминга и дистанции. Сам Карлос редко получает существенный урон. Но оппонентов просто уничтожает в стойке. Лишь 3 из 27 поединков Пратеса за карьеру прошли всю дистанцию.

Карлос Пратес Фото: Chris Unger/Getty Images

Бразил – наиболее интересна среди Боевых ботаников. А всё потому, что это девушка. Правда, ей не хватает присущей остальным представителям безупречности в UFC. Пока рекорд бразильянки в лучшей лиге на планете – 2-3. Но при этом поединки Бруны вряд ли можно назвать скучными. Да и по ходу карьеры она финишировала оппоненток в 50% удачных боёв. Поэтому Бразил пока на хорошем счету в UFC и вряд ли быстро лишится контракта. Кроме того, за спиной спортсменки приличная команда, которая совершенно точно способна исправить ситуацию.

Команда Бруны Бразил Фото: Mike Roach/Getty Images

Икаро Брито – очень яркий боец, но у него в пассиве всё-таки есть поражения. Иногда полулегковесу просто мешает собственный яркий стиль. Лишь два поединка Икаро за карьеру добрались до судейского решения. Более того, удивляет сбалансированность бойца. Восемь раз он побеждал нокаутами, семь – сабмишенами. Поэтому Брито всегда становится загадкой для оппонентов. В UFC Икаро никому не уступал досрочно, проигрывал только решениями. Одно из них и вовсе было раздельным. Поэтому есть уверенность, что у бразильца всё впереди.

Икаро Брито Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images

Руффи – восходящая звезда смешанных единоборств с рекордом 10-1. Единственное поражение случилось давно – в 2019 году. С тех пор Маурисио успел пройти через Претендентскую серию Даны Уайта и пробиться в UFC. А там уже три победы подряд. Особенно красивой получилась последняя – над Бобби Грином. Бразилец вырубил оппонента прямым нокаутом. Он выписал вертушку, после которой американец буквально рухнул на канвас. Добивание не потребовалось, настолько точной получилась атака от Руффи. Маурисио уже сейчас называют грозой лёгкого веса.

Боевые ботаники только начинают своё восхождение. Об этом заявил сам Борральо. Он уверен, что у команды всё ещё впереди: «Каждый год – это год захвата The Fighting Nerds, и мы только начинаем. Следующий год будет ещё масштабнее: я и мой титул в среднем весе, Жан Силва и Карлос Пратес попадут в рейтинги, а наша армия бойцов придёт в UFC. Мы здесь, чтобы осуществить мечты. Мы подходим к боям по-другому. Анализируем всё – статистику, боевую механику, движения и закономерности. Мы просто другие в этой игре».

Кайо Борральо Фото: Mike Roach/Getty Images

Борральо и Сукупира изменили правила игры, создав новую команду. Она выглядит мощной силой, способной навести шум в лучшей лиге на планете. Прямо сейчас четыре лучших представителя идут в UFC со статистикой 18-0. Конечно, всё только впереди, пока рано говорить о доминации. Но подкупает подход бразильцев, которые впитали лучшие качества «ботаников». Дотошность и интеллект обязательно выведут команду на вершину. Уже сейчас Боевые ботаники замахиваются на доминацию клана Нурмагомедовых. Они намерены править в каждом из дивизионов, в котором имеют представителей. А ещё Кайо и Пабло добились главного. Теперь их боятся не меньше, чем представителей команды Хабиба. В плане же универсальности и яркости бразильцы выглядят даже выигрышнее.