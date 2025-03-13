Как попадают в боксёрский бизнес и чем Англия (пока) лучше России? Рассказывает промоутер

Российский профессиональный бокс — противоречивая штука. С одной стороны, за последний год у нас появилось сразу два абсолютных чемпиона мира — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. С другой стороны, дрались они не под российским флагом и в Эр-Рияде, а не дома. Почему топовый бокс не едет к нам и есть ли надежда на новое поколение? Мы задали эти и другие вопросы одному из самых опытных людей в российском боксе — Герману Титову, промоутеру и генеральному директору компании RCC Boxing Promotions, которая 15 марта проведёт свой юбилейный, 80-й турнир.

— Вы 27 лет работаете промоутером. Насколько сложно оставаться мотивированным и не терять интерес к боксу?

— Так скажем, боксёрская карьера, она недолгая. Постоянно идёт смена поколений. Я работаю с 1998 года, и боксеры постоянно меняются, и с каждым новым поколением становится интереснее. Сам мир бокса меняется, цели разные.

— С учётом вашего опыта хочется спросить: найти звезду в боксе – это удача или кропотливая работа?

— Тут 50 на 50. 50% — всё-таки это удача, а 50% — видение будущего. Разглядеть в боксёре, что из него может что-то получиться. Разглядеть чемпиона мира, в общем-то, для меня более-менее легко. Я могу определить, кто может стать чемпионом мира в процентном отношении — процентов на 80. Да, многое будет зависеть от меня, от моей работы. Но, конечно, в первую очередь от самого боксёра, чтобы выходить, боксировать и побеждать. А вот разглядеть звезду намного сложнее. Вообще, в мире бокса их мало. Если сейчас считать, то можно пятерых насчитать, наверное, максимум.

— А кто? Можете по именам назвать? Как вы считаете, это именно звёзды бокса?

— Если начинать с российских боксёров — это Бивол и Бетербиев. Если брать ещё и мировой бокс — это Иноуэ, Кроуфорд, Альварес, Танк Дэвис. Ну и те, кто сейчас Усику проиграл, они всё равно до сих пор остаются звёздами — это Фьюри и Джошуа. Даже бой между ними мог бы быть очень большим событием. Но на данный момент Фьюри сказал, что закончил. Многие в это не верят. Сколько я насчитал? Чуть больше пяти.

— То есть мало стать чемпионом мира, чтобы стать звездой? Вы разделяете эти вещи?

— Конечно. Чемпионов мира много — 17 весовых категорий, четыре основные версии. Да, сейчас много идёт на объединение. Во многих весах есть объединённые чемпионы, и это хорошо.

Но звёзды – это те, кто нравится зрителю. За звездой следит не только боксёрская аудитория, которая бокс любит, которая знает, может быть, даже всех чемпионов. За звездой следит более обширная аудитория.

— А можно звезду сделать? Или звезду можно только найти? Это какой-то процесс работы с боксёром? Или это обязательно должен быть какой-то природный врождённый талант?

— В любом случае, конечно, нужно обладать очень большим природным талантом. Но, как говорится, из алмаза сделать бриллиант — это нужно тоже умение и время. Дмитрий Бивол стал чемпионом мира в 2017 году, однако звездой стал после боя с Альваресом.

Бой Дмитрий Бивол — Сауль Альварес Фото: Al Bello/Getty Images

— Получается, что звезду делает звезда?

— Да. Чаще всего так и происходит. Был очень большая звезда Оскар де ла Хойя. Победа над ним сделала Мейвезера и Пакьяо звездами. Живой пример. Тот же самый Усик был абсолютным чемпионом в крузервейте. Но он стал огромной звездой тогда, когда выиграл у Джошуа два раза и у Фьюри два раза. Вообще, супертяжёлый вес на данный момент очень интересный. Я думаю, в ближайшее время появятся новые звёзды.

— За эти 27 лет в боксе есть ваш боксёр, который стал настоящей звездой и которым вы искренне гордитесь?

— Руслан Проводников. Он стал настоящей звездой в Америке. Хотя он был чемпионом один раз, потом не защитил этот титул, он был большой звездой в Америке. Его узнавали на улицах, в аэропортах, в ресторанах, брали у него автографы. Он заработал, так скажу, очень хорошие, приличные деньги. Деньги – это тоже факт звезды. Звезда начинает получать уже миллионные и многомиллионные гонорары. И таким был Руслан Проводников.

И причём практически сразу, когда ему первый раз сделали бой в Америке на ESPN, ESPN заинтересовалась им. Все оставшиеся бои он проводил там. Потом он вышел на Showtime, HBO – это большие каналы на то время, на них был самый большой бокс.

— Когда вы встретили в первый раз молодого Руслана Проводникова, который жил у себя в Берёзове всю жизнь, что в нём увидели?

— С первого же боя, который он провёл в «Водолее», я сразу увидел, что в этом парне что-то есть. Было видно, что он будет нравиться зрителю. То, что надо. Взять, допустим, того же Артуро Гатти. Образ есть. Готовый. Только Проводников ещё и бьёт пожёстче. И идёт постоянно вперёд. Причём боксёрское IQ у него тоже немаленькое было. Хотя он там не был где-то в сборных, в высоких позициях. Но я часто тоже говорю: многие боксёры, которые в сборных не на высоких позициях, раскрываются именно в профи. Тот же Сергей Ковалёв, который, я считаю, был звездой.

Большой звездой мог стать Дмитрий Пирог. Если бы здоровье не подвело. Когда мы его довели до боя за звание чемпиона мира, он поехал первый раз в Америку — и сразу же бой с Джейкобсоном. Он выиграл, провёл несколько защит в России, и потом уже в Америке мы планировали ему бой с Головкиным. Это был главный бой на HBO.

— Что произошло?

— За две недели до боя он получил травму. И травма уже была несовместима с дальнейшей карьерой. Я до сих пор считаю, что Пирог тогда бы мог выиграть у Головкина. И он был бы на его месте.

Причём, я считаю, Дмитрия Пирога никто не видел на максимальном уровне. Он всегда показывал бокс от соперника. Соперник слабый, и он к нему подстраивается. Чем сильнее соперник, тем Дмитрий сильнее боксировал. Так что неизвестно, что бы он мог показать с Головкиным. Получилось так, что Дмитрий травмировался, Головкин остался в этом шоу, в главном бою, засветился на HBO, и всё — стал суперзвездой.

— Мы сейчас с вами обсуждаем боксёров, которые ярко о себе заявляли в нулевых, в 2010-х годах. Мы сейчас уже в 2025 году живем, и такое чувство, будто бы российский бокс обнищал. Есть такое ощущение? Есть Дмитрий Бивол, есть Артур Бетербиев. А кто ещё? Или это нормальная ситуация?

— Если просто взять российский бокс, то звёзд-то было не так много. Проводников, которого я назвал, Сергей Ковалев. Ну и, в общем-то, если брать только российский бокс, то были имена в России, но не было больших имён именно в мировом боксе.

Лебедев понятно почему не был популярным, потому что вес крузервейта просто непопулярный, и до сих пор непопулярный. Поветкин — в то время был Кличко на уровень выше всех остальных, долго правил в супертяжёлом весе. И даже был бой Поветкина с Кличко, и, в общем-то, в том бою было видно, что на тот момент Кличко сильнейший боксёр. Хотя Поветкин становился чемпионом WBA. Но надо смотреть из молодых боксёров у нас.

Даже по нашей работе: мы из сборной взяли практически всех лучших, а также запустили проект «Путь в RCC». Это как раз такой вариант, чтобы попробовать найти таких, как Проводников, как Серёга Ковалев, кто не был в сборных, а стал звездой. В общем-то, и Дима Бивол тоже не дошёл до каких-то больших результатов в любителях. Он рано ушёл в профессионалы. И я считаю, что это было правильное решение — уйти на том этапе, он стал тем, кем стал. Неизвестно, если бы он там ещё 200 боёв провёл в любителях, мог бы какой-то быть другой результат. Так что мы не теряем надежды, что звёзды появятся в ближайшее время.

— Как относитесь к феномену поп-бокса? Джейк Пол, KSI и другие подобные ребята. Это помощь для профессионального бокса? Или, наоборот, проблема?

— Я думаю, что где-то всё равно это больше помощь. Это привлечение к боксу зрителей, которые боксом вообще не интересовались раньше. За счёт таких боев, если 10% зрителей, которые раньше не смотрели бокс, теперь им заинтересуются, это очень хорошо. А что касается чисто спортивной составляющей — ну это как бы не особо интересно. Ни мне, ни многим другим промоутерам. Даже взять того же Турки Аль аш-Шейха, который сейчас самый, так скажем, двигатель в боксе.

Буквально вот история. Он переманил Канело, чтобы не состоялся его бой против Джейка Пола. Он просто Канело заплатил сколько-то денег. Это известно только им двоим. Я думаю, что это было немало денег, чтобы такой бой не состоялся. Для Турки это неинтересно, ему больше нужны спортивные результаты. Он хочет, чтобы сильнейшие боксировали с сильнейшими. Никто же Полу не запрещает боксировать. Ну, тогда найди другого, проведи бой. И причём ему-то Турки не нужен. Он и так собирает хорошую аудиторию.

— В российском боксе зачастую спортсмен либо хороший, либо медийный. И почему-то это очень редко совмещается — медийная и спортивная составляющие. С чем это связано?

— Всё-таки у нас ещё не так давно появился профессиональный бокс. В общем-то, 30 лет с небольшим – это не такой большой срок. У нас очень большая, мощная любительская школа, в которой это особо не приветствуется. Ну, допустим, те, кто не проходил большой любительской закалки, взять того же Васю Войцеховского, он как раз ближе к тому, чтобы именно быть таким медийным. И, кстати, у него это получается.

Уже есть моменты — даже в нашей компании, что мы пытаемся наших будущих чемпионов, а может быть, и звёзд представить публике в другом виде. И это надо делать. И, конечно, самим боксёрам тоже надо об этом заботиться.

— Почему, на ваш взгляд, признание российского боксёра российской аудиторией происходит только после того, как он выступит где-то за пределами нашей страны?

— Наш зритель вот такой: чтобы стать звёздами, они должны стать ими на другой территории. В Штатах или в Саудовской Аравии, в Эмиратах. Если он выигрывает в России и выигрывает у хороших, сильных боксёров… Я думаю, это тоже со временем изменится. Допустим, взять ту же Англию, Америку, эти боксёры вообще там никогда не выезжали.

В Англии, когда боксируют два англичанина, собираются стадионы. Даже больше интерес, чем когда приедет какой-нибудь боксёр из России, или европеец, или американец.

Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Кстати, о Зауре Абдуллаеве начали более активно говорить после его победы в Аргентине. Когда у него бой?

— Недавно прошли переговоры, и они прошли успешно, без торгов. Мы договорились, бой будет 10 мая в Сан-Диего, США. Он, конечно, хотел, чтобы всё-таки бой был в России. Нет смены часовых поясов, привычная площадка. И он немножко так поначалу расстроился. Но мы как раз разговаривали, и я привёл пример с Аргентиной, как на него повлияла та победа. Здесь то же самое

Там была одна ситуация. И ты выиграл и как на это повлиял. То же самое здесь. Если победишь в Америке, победишь такого хорошего, явного проспекта, о тебе будут говорить больше.

Но мы уверены в Зауре. Если он подойдёт к этому бою в отличной форме, если выберет правильную тактику, а это самое главное, то он вполне может выиграть. Мы, конечно, поработаем с федерацией, чтобы были более нейтральные судьи и прочее.

— Ещё одна звезда RCC – Магомед Курбанов. Раз заговорили про домашние арены – когда ему выпал шанс провести бой против Мадримова за титул чемпиона мира, было ощущение, что он немного потерялся. Не кажется, что передержали его?

— Ну, в принципе, я повторюсь, те же американцы никуда не выезжают, всё равно доходят. И дошёл бы он здесь и стал бы чемпионом. Может быть, он бы не был популярным для всей боксёрской аудитории, но ему в любом случае надо было бы выезжать куда-то боксировать. В те же Штаты.

Конкретно по бою с Мадримовым, да, может быть, ситуация, что бой был в гостях, может, психологически это повлияло. Может, подготовка, может быть, самоуверенность большая. Всё может быть.

Это зависит ещё от каждого конкретного человека. Кому-то вообще без разницы, где боксировать. И он в любом случае добьётся тех результатов, которых должен добиться. Ну а кто-то вот, какая-то вот эта перемена ситуации в другой площадке — она может повлиять.

Там же ещё была вся вот эта история, что бой то отменялся, то не отменялся. Магомед просто в интервью тоже сам рассказывал, что это очень сильно его подвело психологически. С другой стороны, Мадримов то же самое слышал. Из-за тех же саудовцев, которые считали, что им вообще этот бой не интересен, зачем вы нам его суете. Потом, в конце концов, когда уже сошлись, что от вас денег не надо, вот ребята подерутся.

— Драться за титул чемпиона мира без гонорара практически. Кажется, неслыханная история.

— Да, такие истории были. Просто приехать драться за шанс. Когда Дмитрий Пирог был чемпионом, я знаю, некоторые американцы прямо говорили: «Мы бесплатно поедем, дайте нам шанс, мы поедем в Россию боксировать за звание чемпиона мира».

Такой шанс может и не выпасть, даже если ты высоко в рейтинге. Если у тебя нет сильного промоутера, который для тебя работает с федерациями. В Америке боксёров очень много, а сильных промоутеров два-три человека. Боксёров 300 человек только в топе. Я уж молчу про тех, кто проигрывал. Так что не каждому повезёт выйти на бой за звание чемпиона мира, может, даже за всю карьеру.

— С чего вы начинали как промоутер? Тогда же не было профессионального бокса в России.

— Ну вот так: смотрел телевизор, доставал какие-то новости, можно сказать. В 2000-2001 годах просто проводил какие-то бои. Потом уже начал работать плотно с Федерацией бокса России, начал понимать, что есть бои за звание чемпиона России, можно работать с федерациями. Начал первый с WBO, с WBC. И причём чуть ли не в первые несколько лет начал признаваться в WBC, WBA и WBO как лучший промоутер именно по региональным титулам, проводил больше всего.

Потом, как впервые получил визу в 2003 году в Америку, полетел смотреть, учиться, как это работает. Тех боксёров, которые были у меня на тот момент и которых считал, что можно сейчас везти в Америку, я повёз. Это Григорий Дрозд, Рустам Нугаев. Причём я только там понял, что, оказывается, крузейрвейт вообще там не интересен. И говорю: ну, Гриш, ну, всё, переходи в тяжи. Он: да нет, нет. И я тогда поехал после этого в Германию. Тогда ещё там была одна из мощнейших промоутерских компаний — мы заключили сопромоутерский контракт именно по Григорию Дрозду.

Нугаев, который, в общем-то, и засветился в Америке, и пошёл там, провёл несколько просто шикарных боёв на главных телетрансляциях. Потом, когда пошёл на спад, здесь, в Екатеринбурге, опять же, и закончил карьеру. Там уже появились и Руслан Проводников, и Дмитрий Пирог.

Да, конечно, были ошибки, но многое было сделано правильно. И сейчас, так скажем, чтобы выстроить карьеру боксёру, таких промоутеров их не так много. Ну, пять, может быть, шесть, семь максимум.

— Вот вы увидели талантливого парня. Вот он показал себя на чемпионате России. Что дальше? По шагам.

— Дальше надо смотреть, сколько ему надо провести боёв. Это можно на начальном этапе определить. Этот, допустим, может через пять-шесть боев выйти на 10-раундовые бои. Другому надо 10 боёв, третьему — где-то, может быть, 12-15 надо, чтобы выйти на какой-то более высокий уровень. А там уже по ситуации переходить на титульные региональные бои, заводить боксёра в рейтинги, работать с федерациями и выводить его на обязательного претендента.

— А как искать соперников?

— Раньше я прямо сам отслеживал, сам смотрел: надо вот этого, надо вот этого. Сейчас на это есть, как говорится, матчмейкеры. Но в любом случае последнее решение за мной. Они мне присылают несколько вариантов. Я каждого смотрю. Нужен ли на данный момент этот соперник. Может, он уже слишком слабый. А может, наоборот. Смотрю, чтобы он не был спойлером. Сейчас по мартовскому турниру почти каждый вечер отсматриваю — кого-то принимаю, кого-то нет.