Все вокруг «бомжи» и «мошенники». Трэш-ток Анкалаева становится нелепым

В минувшие выходные у России появился новый чемпион UFC. Магомед Анкалаев в долгожданном титульном поединке победил Алекса Перейру и стал обладателем пояса в полутяжёлом весе. Разумеется, это понравилось не всем: относительно скучный стиль в октагоне и до недавнего времени полное отсутствие в медиапространстве точно не добавили Магомеду поклонников.

Однако после завоевания чемпионского пояса Анкалаев стал даже слишком активен в плане общения. Магомед смело выдаёт оценки всем окружающим, и практически всегда это жёсткая критика, переходящая в прямые оскорбления.

Сначала, естественно, досталось Алексу Перейре: «Конечно, бой отличался от того, что мы ждали. Перейра всегда идёт вперёд, стремится нокаутировать соперников. В этом бою вы видели, как он от меня бегал, не давал работать ни мне, ни себе», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Потом Магомед устроил перепалку практически со всеми топовыми представителями полутяжёлого веса. Сначала российский чемпион проехался по бывшему претенденту на титул Иржи Прохазке, заявив, что чех не должен получить ещё один бой за пояс.

«Я считаю, что ты мошенник, и многие парни заслуживают титульного боя больше, чем ты. Тебе нужно пойти и выиграть несколько поединков», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Иржи Прохазка Фото: Getty Images

Иржи уже, конечно, успел ответить Анкалаеву, принизив заслуги Магомеда в поединке с Перейрой. Всё это напоминало бы раскрутку очного поединка, если бы не одно «но»: Прохазка – не единственный боец, с кем Магомед вступил в перепалку. Так, например, россиянин «напал» на бывшего титульного претендента Халила Раунтри. Во время чемпионского боя UFC 313 Раунтри, находившийся в зале, закрыл лицо руками, демонстративно отыграв на камеру скуку. Это не осталось незамеченным.

«Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку. Вперёд, Джамал Хилл», — написал Анкалаев на своей странице в соцсетях.

Джамал Хилл Фото: Getty Images

Позже Анкалаев решил, что непременно нужно поспорить и с Джоном Джонсом, хотя Боунс на данный момент выступает в тяжёлом весе и никакого отношения к Магомеду не имеет. Джонс написал на своей странице в социальной сети о том, что он провёл больше защит пояса, чем все остальные чемпионы, вместе взятые. И незамедлительно получил ответ.

«Да, но все эти чемпионы чисты, в отличие от большого читера – мы все это знаем», – написал Анкалаев в ответ.

В общем, Анкалаев наговорил и написал в статусе чемпиона больше, чем за всю остальную карьеру. Однако выглядит это довольно нелепо. Все уже привыкли к тому, что Магомед – скромный боец, который не особо приемлет трэш-ток. Такие выпады органично смотрятся из уст Конора Макгрегора, Илии Топурии, да даже того же Джона Джонса. А вот игра в плохого парня от Магомеда выглядит по меньшей мере неуместно.

У Анкалаева уже была подобная вспышка активности в социальных сетях, когда он «нападал» на Алекса Перейру. Но позже выяснилось, что социальные сети за россиянина ведёт менеджер Али Абдель-Азиз – и многое встало на свои места. Возможно, Анкалаев вместе с менеджером придумали новую стратегию, чтобы откреститься от клейма «скучного» чемпиона, но путь откровенно спорный. Спокойный Анкалаев вызывал больше уважения, чем тот, который разбрасывается оскорблениями в адрес всех подряд. Так что Магомеду стоит задуматься о возвращении в роль хорошего парня – тем более что он является чемпионом и никто теперь не может диктовать ему условия.