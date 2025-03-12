PFL — чемпионат России? Разбираем, как наши бойцы оккупировали богатую лигу США

PFL традиционно уходила в зимнюю спячку, но постепенно начинает возвращаться с интересными новостями. Организация окончательно определила сетки предстоящего Гран-при. Лучшие бойцы промоушена в очередной раз будут проходить непростой путь к чемпионским поясам и приличному денежному бонусу. Победитель в каждой весовой категории получит $ 500 тыс. Первый турнир состоится уже в апреле, поэтому остаётся всё меньше времени на подготовку. Особенный интерес совершенно точно будет со стороны фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что штурмовать высоты начинают сразу 13 (!) наших бойцов.

Говоря откровенно, многие совершенно справедливо оклеймили Гран-при PFL чемпионатом России. Очень уж много там наших соотечественников. Не обошлось без них и в женском наилегчайшем весе. В клетку возвращается красавица Диана Авсарагова. Правда, возвращаться придётся после очень длительного простоя. Последний поединок состоялся 11 августа 2023 года. И именно тогда Диана потерпела первое поражение в карьере – уступила Джастин Киш. Теперь россиянка попытается триумфально вернуться, но уровень конкуренции в дивизионе – запредельный. Там и Тайла Сантос, и Лиз Кармуш. А первой соперницей станет бразильянка Элора Дана.

ДИАНА АВСАРАГОВА Фото: из личного архива Дианы Авсараговой

В легчайшем весе двое наших. Магомед Магомедов и Касум Касумов начинают выступление в разных частях сетки. А это значит, что пересечься они смогут только в финале, что играет России на руку. Соперником Магомедова станет 36-летний бразилец Леандро Иго. И именно Магомед выглядит главным фаворитом в своей весовой категории. Касумова на старте Гран-при ждёт Киран Кларк. И это может превратиться в серьёзнейшее испытание, потому что ирландец никому ещё не проигрывал. Пока дивизион выглядит одним из самых интригующих и интересных.

В полулёгком дивизионе наш представитель всего один – Мовлид Хайбулаев. Однако именно он и выглядит фаворитом в этой компании. Сначала его ждёт канадец Джереми Кеннеди, у которого серия из двух поражений. А ещё важно отметить, что самые топовые представители дивизиона оказались в другой части сетки. О них можно не вспоминать до финала. В лёгкой весовой категории ситуация намного более огненная. Начнём с того, что россиян двое – Александр Шаблий и Гаджи Рабаданов. Но главное – они получили крепких оппонентов. Шаблия ждёт Брент Примус. И с ним не будет просто совершенно точно. На пути Рабаданова – Марк Диакези. Однако даже при таком уровне сопротивления парни совершенно точно способны закатить российский финал.

АЛЕКСАНДР ШАБЛИЙ Фото: Cooper Neill/Getty Images

Огонь ждёт в полусреднем весе, где сразу три россиянина: Андрей Корешков, Мухамед Берхамов и Магомед Умалатов. Благо сначала их получилось раскидать по сетке без пересечений. Соперниками станут Джейсон Джексон, Флорим Зендели и Логан Сторли. И, кажется, повезло с посевом только Берхамову. А Корешкова и вовсе ждёт битва с экс-чемпионом Bellator. А в среднем дивизионе ситуация попроще. Там из россиян только Мурад Рамазанов. А соперником для него станет Аарон Джеффри. Сетка у Рамазанова достаточно простая, а вот в финале вряд ли будет просто. Но шансы на пояс – высоки.

В полутяжёлом весе вообще нет парней с постсоветского пространства. Состав участников неплохой, однако ничего запредельного, говоря откровенно, организаторы не готовят. А вот у тяжеловесов жара будет запредельной. Там три наших – Валентин Молдавский, Сергей Билостенный и Олег Попов. И первых двух матчмейкеры свели уже в первом раунде. Олегу Попову также достался непростой оппонент – Линтон Васселл. А ещё в сетке Александр Романов, который совсем недавно шумел в UFC. Пожалуй, хорошие шансы на победу в Гран-при у Попова. И это потому, что сетка выглядит достаточно удобной.

ОЛЕГ ПОПОВ Фото: Cooper Neill/Getty Images

В итоге из 64 участников Гран-при сразу 13 представляют Россию. Но основной момент заключается даже не в этом. Наши соотечественники традиционно доминируют, добывают большое количество поясов. Вот и теперь они идут фаворитами в шести (!) из восьми дивизионов. Кажется, новый турнир вновь превратится в чемпионат России.