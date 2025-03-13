Штраф $ 129 тыс. за яйцо. Бой Юбэнк – Бенн раскручивают максимально смешно

26 апреля на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, Великобритания, состоится боксёрский вечер. Одними из его главных звёзд должны стать Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн. Стоит отметить, что британцы классно прогревают свой поединок. Сразу после его анонса они начали соревноваться в мастерстве трэш-тока. Но апогеем стала пресс-конференция, на которой парни вели себя в лучших традициях поп-MMA. Сначала боксёры блеснули красноречием. А затем перешли к более активным действиям. Выходка Юбэнка-младшего совершенно точно запомнится надолго и болельщикам, и сопернику.

Во время стердауна Крис решил подготовить сопернику «сюрприз». Он подобрался вплотную, вытащил из кармана куриное яйцо и… хлёстко разбил о голову Конора. Бенн, видимо, не ожидал такого развития событий, поэтому сначала выглядел ошарашенным. Завязалась потасовка, с которой довольно быстро разобрались охранники. Но угрозы парней в адрес друг друга сыпаться продолжили. Было понятно, что так просто эта история уже не закончится. Бой Юбэнка-младшего и Бенна прогревается очень давно, парни никак не могли добраться до ринга, чтобы выяснить отношения. Кроме того, соперничество имеет любопытный бэкграунд. Отцы боксёров дрались дважды. Сначала победил Юбэнк, а в реванше дело закончилось ничейным исходом.

Сам Крис объяснил, почему нанёс удар именно яйцом. В 2022 году Бенн попался на допинге. И тогда Конор сказал, что причиной могли стать яйца, которые боксёр потреблял в большом количестве. Юбэнк-младший не упустил возможности подшутить над соперником: «Очевидно, загрязненные яйца стали причиной провала двух его допинг-тестов. Поэтому я испачкал его яйцом».

Крис Юбэнк-младший Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стоит отметить, что история с яйцом получила своё продолжение. Сначала на следующей пресс-конференции, где организаторы подошли к вопросу с максимальным креативом. Они выставили специального охранника, который должен был проверить Юбэнка-младшего на запрещённые предметы. Кроме того, на специальном устройстве красовалась надпись «Определитель яиц». В итоге всё это превратилось в крутую шутку, которую с улыбкой и удовольствием поддержал сам Крис. Но и без отрицательных последствий не обошлось. Боксёру выписали штраф в $ 129 тыс. Правда, есть уверенность, что самого британца это вовсе не расстроило.

Крис Юбэнк-младший и охранник Фото: Paul Harding/Getty Images

Любопытно, что и Конор попытался ответить чем-то запоминающимся. И подобрал, пожалуй, самый странный способ. Он взял и припугнул… промоутера соперника Бена Шалома. А затем пообещал закончить карьеру оппонента: «Я в восторге от этого боя. Я выхожу в ринг, чтобы закончить его карьеру. Просто посмотрите на его путь. Каждый раз, когда поднимался на новый уровень, он терпел неудачу. Это конец для тебя. Ты выбрал драться с полусредневесом вместо Алимханулы, Шираза и Адамеса. Твоя карьера закончена. Я отправлю тебя в нокаут, а затем спущусь обратно и возьму титул».

Конор Бенн Фото: Alex Livesey/Getty Images

Стоит отметить, что этот поединок восприняли с восторгом далеко не все. Например, команда Криса рассчитывала, что получится организовать бой с Канело. Конечно, он принёс бы намного больше денег, а также известности. Однако любопытно, что главным сторонником того, чтобы этот бой не состоялся совсем, стал отец Юбэнка-младшего. Он заявил, что считает этот бой опасным и противоречащим правилам бокса. Он беспокоится не только о своем сыне и Бенне, но и обо всех бойцах в контактных видах спорта.

И всё-таки контракт давно подписан, а бою вряд ли что-то сможет помешать. Кажется, после такого солидного штрафа для Криса соперники должны немного поумерить пыл и начать вести себя более сдержанно. А может быть, парни, наоборот, придумают что-то ещё более интересное к финальной пресс-конференции. Главное, чтобы после этого бой не пришлось переносить или отменять.