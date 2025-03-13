А кто после Бивола и Бетербиева? Кажется, у нас не будет нового поколения суперзвёзд

Российский бокс переживает очень спорные времена. Конечно, все радуются успехам Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Они успели провести два поединка за звание абсолютного чемпиона мира, доказали своё безусловное превосходство в дивизионе. Но при этом возникает справедливый вопрос: «А кто, кроме?» И начинаются мучительные размышления относительно того, чья же фамилия может прийти на ум. Талантливых парней и боксёров с приличным рекордом – много. Но пока не особенно верится, что кто-то замахнётся на абсолют или абсолютную доминацию в своей весовой категории. А действующие рейтинги особенного оптимизма не внушают.

Исторически россияне очень хорошо выступали в супертяжёлом весе. Но в последнее время ситуация изменилась. В рейтингах лишь один наш представитель – Мурат Гассиев (31-2, 24 KO). Однако назвать его положение устойчивым сложно. По версии WBA россиянин – восьмой, по версии WBO – 11-й. Это совершенно точно не те показатели, которые позволяют говорить о нахождении в титульной гонке. Кроме того, поражение от Отто Валлина довольно сильно ударило по положению Мурата. Теперь Гассиеву предстоит сделать ещё несколько шажков, чтобы замахиваться на потенциальный статус претендента. А за спиной у Мурата – никого.

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

Во втором тяжёлом весе ситуация интереснее. Но нужно понимать, что дивизион появился совсем недавно, пока только обретает признание. Поэтому и рейтингов всего два. У WBC в списке оказался Умар Саламов (29-2, 21 KO), который идёт девятым. 30-летний россиянин после поражения от Дмитрия Бивола успел одержать две победы. Но с тонусом выступлений у него огромные проблемы. За последние три года Умар вышел в ринг всего лишь дважды. По версии WBA у России четверо – Муслим Гаджимагомедов (6-0, 3 KO), Евгений Романов (19-1, 12 KO), Георгий Юновидов (10-1, 6 KO) и Марк Петровский (7-0, 5 KO). И тут дела действительно идут намного перспективнее. Муслим – чемпион, который успешно защищает свой пояс. Большие горизонты открываются перед 26-летним Марком Петровским. Смущает только одно. Дивизион пока не получил окончательного признания, находится в подвешенном состоянии. А ещё россиянам нужны более серьёзные испытания. Даже чемпион пока не сталкивался с оппозицией топ-уровня.

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

В тяжёлом весе также значится Саламов. Причём редкие выступления не помешали ему забраться довольно высоко. У WBA он седьмой, у IBF – пятый, у WBO – девятый. Но слишком уж сложной выглядит дорожка к титулам в каждой из версий. А ещё попытки подняться выше предпринимают Алексей Папин (18-1, 17 KO) и Алексей Егоров (12-2, 8 KO). Оба имеют неплохой профессиональный рекорд. Вот только Папину уже 37 лет, Егорову – 33. И сложно говорить, что в такой ситуации у парней всё впереди. Если в ближайшее время не совершить серьёзнейший рывок, о чемпионских амбициях можно будет позабыть.

Алексей Егоров Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Полутяжёлый вес – королевский для России. Бивол и Бетербиев застолбили за собой строчки на вершине. А ещё набирают обороты Имам Хатаев (9-0, 9 KO), Шарабутдин Атаев (7-0, 5 KO), Али Измайлов (13-0, 9 KO) и Василий Войцеховский (13-0, 7 KO). И вот тут, хочется верить, наши способны доминировать всерьёз и надолго. Все – молодые парни с запредельным потенциалом. Каждый закладывается на нокаут. А главное, боксёры уже сейчас проходят неплохие испытания, не стоят на месте. Поэтому именно представители этого веса могут стать для России самыми успешными. Главное, чтобы парни обязательно продолжали прогрессировать.

Имам Хатаев Фото: РИА Новости

Во втором среднем весе дела уже скромнее. Там Владимир Шишкин (16-1, 10 KO), Павел Силягин (15-0-1, 7 KO) и Асламбек Идигов (26-1, 9 KO). У парней очень неплохие перспективы. Особенно высоко успел забраться Шишкин, который идёт вторым по версии IBF. Правда, в последнем поединке он сражался за вакантный титул чемпиона мира и уступил. Но шансы на реванш сохраняются, поэтому в ближайшее время Владимир способен дотянуться до пояса. А вот остальные расположились в рейтинге намного ниже. Поэтому о скорых громких боях рассуждать пока рано. Однако в будущем на серьёзные достижения вполне можно рассчитывать.

Владимир Шишкин Фото: РИА Новости

В среднем весе наших двое – Глеб Бакши (5-0, 3 KO) и Вадим Туков (15-0, 6 KO). И расположились они пока довольно низко. Бакши – 11-й по версии WBA. Туков – девятый – у WBA и 11-й – у IBF. С одной стороны, оба пока идут непобеждёнными, выступают достаточно уверенно. С другой – пока парни не особенно отошли от любительского бокса, только привыкают к реалиям профессионального. Получится ли полностью адаптироваться – большой вопрос. И от него напрямую зависит будущее парней.

Первый средний вес – и снова перспективы. Тут уже более ощутимые. Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) только что размолотил Тима Цзю и громко заявил о себе. Жаль, что пока он только в рейтинге IBF, пусть и в статусе чемпиона. Но теперь совершенно точно его фигуру будут рассматривать более пристально. Кроме того, в рейтингах оказались Магомед Курбанов (26-1, 14 KO) и Павел Сосулин (10-0, 5 KO). И ситуация у них разная. Первый был в непосредственной близости от громких боёв, но потерпел поражение и теперь вряд ли сможет быстро вернуться в чемпионскую гонку. А второго все главные испытания ещё ждут впереди.

Бахрам Муртазалиев Фото: DPA/TASS

А дальше можно посмотреть на всех короткой строкой. В самых лёгких весах наших очень мало. Считаем по пальцам: Виталий Петряков (14-0, 11 KO), Вадим Мусаев (11-0, 7 KO), Харитон Агрба (14-0, 9 KO), Заур Абдуллаев (20-1, 12 KO), Элнур Самедов (19-1, 8 KO), Мухаммад Шехов (15-0-1, 4 KO) и Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO). И вот тут – главная коллизия. Конечно, статистика впечатляет. Но все эти рекорды были набиты с довольно проходной оппозицией. А вот первые встречи с топами оборачиваются провалами. Тот же Батыргазиев с огромным трудом одолел Нери Круза Ромеро. При этом дважды побывал в нокдауне!

На огромные проблемы российских бойцов указывает и известный боксёр Максим Бабанин: «Бахрам Муртазалиев – красавец. У него школа, которая прошла серьёзные испытания. Я знал, что он победит Тима Цзю. А вот остальные парни… Взять того же Курбанова, Батыргазиева. Особенно последний бой Альберта. Да, красавец, сила воли, преодоление. Но какой бой с Джервонтой, вы о чём вообще? Это смешно. Уровень перворазрядника и международника. Знаю Альберта, хорошо к нему отношусь. Однако нужно же смотреть правде в глаза. Батыргазиев выиграл последний бой. Но с такими соперниками так боксировать нельзя. Шансов против Джервонты – 0. Но история циклична. Сегодня – нет, завтра – есть. И какая-нибудь звёздочка обязательно выскочит».

К сожалению, российский бокс действительно находится в непростом положении. Есть топовые бойцы, которые показывают себя просто феноменально. Однако совсем скоро Бивол и Бетербиев повесят перчатки на гвоздь. И очень хочется, чтобы появились молодые таланты, которые займут их места. Иначе российский бокс может на долгое время откатиться на международные задворки.