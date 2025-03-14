Емельяненко перенёс сложную операцию и может не вернуться. Изучаем, был ли Александр топом

Известный российский боец Александр Емельяненко угодил в больницу и перенёс серьёзную операцию на спине. И хотя Феникс уже заявил, что намерен вернуться к боям, вполне возможно, здоровье больше не позволит ему выступать даже на уровне поп-ММА.

Емельяненко рассказал, что у него разошлись межпозвоночные диски, это привело к появлению грыжи и тому, что у Феникса отказали ноги. Боец уже перенёс операцию в НИИ имени Н. В. Склифосовского в Москве и пробудет там около недели. На восстановление у Емельяненко уйдёт больше 10 месяцев.

Сейчас Фениксу 43 года – солидный возраст для бойцов. В последние годы Александр не радовал своих фанатов частотой выступлений. В мае 2023 года он в крайне странном поединке одолел блогера Евгения Ершова, после чего пропал с радаров. Выяснилось, что Феникс отправился в Ингушетию в реабилитационный центр — бороться с алкогольной зависимостью. В декабре 2024 года Александр вернулся к боям и на турнире NFL победил Алексея Гончарова за 36 секунд.

Емельяненко стал строить планы по развитию дальнейшей карьеры, 29 марта он должен был провести поединок с Артёмом Тарасовым, но теперь, конечно, бой отменён. И пока неизвестно, увидим ли мы Александра в клетке или ринге ещё раз.

А ведь Феникс подавал огромные надежды. Многие из тех, кто тренировался с братьями Емельяненко, отмечали, что Александр даже талантливее Фëдора. Это нескромно подтверждал и сам Феникс.

«Как отношусь к мнению, что я талантливее Фёдора? Так и есть на самом деле. Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Он только начинал форму набирать, а я был в порядке», — рассказывал Александр в интервью на канале «Руки Выше» в YouTube.

Однако весь талант разбился об отсутствие дисциплины и алкогольную зависимость, которой Феникс страдает ещё с юности. В 18 лет Емельяненко угодил в тюрьму, где провёл три с половиной года. После отсидки Александр ушёл в бои, старший брат на тот момент ещё был в хороших отношениях с ним и всячески помогал выстроить карьеру. Емельяненко, как и брат, выступал в PRIDE, и чередовал там победы с поражениями. Например, он вырубил мощного британца Джеймса Томпсона, прошёл крепкого бразильца Рикардо Морайса и поляка Павла Настулу. Но всем топовым соперникам — Мирко Филиповичу, Джошу Барнетту, позже Фабрисио Вердуму — он проиграл.

После расформирования PRIDE пути братьев Емельяненко разошлись. Александр начал скитаться по различным лигам, а в 2012 году и вовсе объявил о завершении карьеры — тогда у Феникса тоже был непростой период, связанный с алкоголем. Но, как и Фёдор, Александр решил вернуться в бои. Правда, ненадолго: в 2015 году Феникс вновь угодил за решётку. После выхода Емельяненко провёл неплохой отрезок карьеры в «Ахмате», где показывал уверенные выступления, однако дисциплина и нарушения режима вновь откатили Александра назад. Он дошёл до поп-ММА, где, собственно, и проводил свои последние бои.

У Александра были все данные для того, чтобы стать не менее легендарным бойцом, чем старший брат. Антропометрия, невероятная для тяжеловеса скорость рук, мощный удар, борьба — всё это было в арсенале Феникса. Но Александр предпочёл другой путь. Скандалы, тюрьма, постоянные проблемы с алкоголем — всё это сказалось на карьере Феникса. Можно только гадать, каких бы высот мог добиться младший брат Фёдора, если бы был в его команде и занимался исключительно спортом. Но этого мы уже не узнаем — спорт не любит сослагательного наклонения.

Теперь Феникс в больнице. 10 месяцев восстановления — срок колоссальный даже для профессиональных спортсменов с хорошим здоровьем, чего уж говорить про состояние Александра. Возможно, Феникс всё же вернётся к боям, и нет сомнений, что найдутся те, кто захочет организовать ему поединок, рискуя здоровьем Емельяненко. А возможно, Александра в боях мы уже больше не увидим, во всяком случае хочется, чтобы он поберëг остатки своего здоровья. Не менее талантливый от природы, чем легендарный брат, Емельяненко так и не добился высот в спорте. Да, были в его карьере и крупные бои, и яркие победы, но не было стабильности. Стабильность была только в загулах, скандалах и реабилитационных центрах.