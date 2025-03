Величайший журнал или дешёвая пиар-машина? Изучили 100-летнюю историю The Ring

The Ring уже более 100 лет считается самым авторитетным мировым изданием, пишущем о боксе. И, по сути, журнал давно превратился в настольную книгу для всех любителей бокса — от фанатов до крупных промоутеров. И The Ring действительно серьёзно влияет на мировой бокс, а его рейтинги считаются наиболее честными.

Основатель журнала — Нэт Флейшер. Вырос он в довольно богатой семье, но не захотел карьеры чиновника, отправившись покорять спорт. Флейшер проверил свои силы на боксёрском ринге, понял, что ничего хорошего из этого не выйдет, и нашёл другой способ сделать себе имя в боксе. Считается, что Нэт, путешествуя по самым разным залам, пришёл к выводу, что одни боксёры даже не слышали о других. Тогда Флейшер начал собирать информацию о бойцах и нашёл возможность в 1922 году запустить ежемесячник о боксе, где будет рассказываться о событиях и боксёрах. Тогда же появился и пояс The Ring.

Основатель журнала The Ring Нэт Флейшер (посередине) Фото: Bettmann/Getty Images

Флейшеру также помогли хорошие связи. Например, Нэт и его команда получали билеты на спортивные мероприятия от Фрэнка Колтри — секретаря «Мэдисон Сквер Гарден». А промоутеры Текс Райкард и Айк Дорган делились информацией о своих боксёрах и разных закулисных интригах. С такой мощной поддержкой Флейшер выпустил первый номер журнала The Ring тиражом в 10 000 экземпляров. И людям понравилось. Ниша была свободна, The Ring был единственным изданием о боксе.

Состав журналистов нового издания был хорошим, но главной заслугой The Ring считается введение рейтингов лучших боксёров, а впервые это случилось в 1924 году. Причём Флейшер подсмотрел эту идею у футбольного журнала, который составлял десятку лучших игроков мира. А название pound-for-pound, известное всему миру, появилось сильно позже, в 1980 году. Новшество от The Ring людям понравилось. Были споры по позициям, но в том и суть рейтинга. К тому же журнал был по-настоящему независимым: денег хватало, а Флейшер был уважаем в боксёрских кругах. У промоутеров не получалось просто продвинуть своих бойцов в рейтинг. Однако при этом Нэт прислушивался к критике, что привело к усовершенствованию рейтингов. Если сначала их составлял сам Флейшер, то позже он стал собирать также мнения нескольких авторитетных журналистов.

Нэт Флейшер и Ингемар Йоханссон Фото: Bettmann/Getty Images

В какой-то момент Нэта можно было назвать едва ли не самым влиятельным человеком в боксе. Рейтинги The Ring считались наиболее объективными, и для любого боксёра было честью стать лидером P4P и завоевать пояс от журнала. Кроме того, Флейшеру и его изданию хватило сил и авторитета, чтобы начать противостояние с боксёрскими организациями WBC и WBA, которые начали забирать лидерские позиции в профессиональном боксе. The Ring продолжал составлять свои рейтинги, продвигать свой пояс и заодно писать разоблачительные статьи о чиновниках WBA и WBC, которые не хотели устраивать бои лучших с лучшими (да, эта проблема в боксе очень давно).

The Ring в этом плане выгодно отличался. Их пояс мог стоять на кону только в тех случаях, если между собой бились первый и второй номера их рейтинга. Редко допускались исключения в пользу боёв первого и третьего номеров рейтинга. Сами бои журнал не устраивал, но мог выставить на кон свой пояс.

Обложка выпуска The Ring от августа 1964 года Фото: The Ring Magazine

В 1972 году Флейшер умер. А спустя несколько лет разразился большой скандал, когда появилась информация, что Дон Кинг покупает рейтинги The Ring и продвигает своих боксёров. Промоутер устроил большой турнир, The Ring его освещал, а позже журналисты других изданий стали сообщать, что результаты некоторых боёв были сфальсифицированы в пользу боксёров Кинга. Участие в такой афере подорвало авторитет The Ring, и это позволило WBA и WBC выбиться на лидирующие позиции в боксе.

Несмотря на такое пятно на репутации издания, The Ring рос и развивался. Журнал начал выходить на других языках, но пришла другая проблема — с деньгами. В конце 1980-х The Ring был близок к банкротству и не выходил почти весь 1989 год. Спас журнал Стэнли Уэстон, который владел другими боксёрскими изданиями. В своё время The Ring дал бизнесмену первую работу в качестве складского рабочего, и Стэнли оказался очень благодарным. Уэстон очень ответственно подошёл к миссии спасения журнала, следил за тем, чтобы репутация издания не страдала, и стал тем самым человеком, благодаря которому рейтинги The Ring были признаны официальными.

Обложка выпуска The Ring от октября 1974 года Фото: The Ring Magazine

В 2006 году компания Kappa Publishing Group, принадлежавшая Уэстону, приняла решение продать журнал компании Sports and Entertainment Publications, которая была во владении у частных инвесторов, но возглавлял их легендарный боксёр Оскар де ла Хойя, ставший к тому времени довольно известным промоутером. По слухам, сумма была семизначной.

«Я был любителем, и на обложке была изображена вся олимпийская сборная 1992 года. Увидев себя на обложке, подумал: «О, я сделал это! Хотя ещё не выиграл золотую медаль, у меня просто было чувство: «Вау, я добрался до цели». Быть на обложке The Ring – большая честь. Вот как я это видел», — вспоминал Золотой мальчик.

Сегодня де ла Хойю считают «убийцей» The Ring. Хотя начинал он бодро, обещал, что его интересы не будут сказываться на работе журнала, и на страницах издания немало доставалось даже бойцам из промоутерской компании Оскара Golden Boy. Изменения наступили в 2011 году, когда обновилась почти вся команда редакторов, а сам журнал из Нью-Йорка перебрался в Лос-Анджелес, поближе к де ла Хойе. Постепенно героями новых выпусков всё чаще становились нужные боксёры. И, разумеется, появились вопросы к рейтингам.

К примеру, Марко Хук лишился пояса The Ring, когда поднялся в тяжёлый вес к Александру Поветкину. А Флойду Мейвезеру, сотрудничавшему с де ла Хойей, позволили удерживать пояса в двух весах. Был и другой случай, когда перед боем с тем же Мейвезером в десятку P4P завели Роберта Герреро. Хорошего, но не топового боксёра. Зато получилось продать бой Флойда с другим представителем рейтинга pound-for-pound. А хуже всего было то, что журнал кардинально отошёл от правила «за пояс дерутся первый номер со вторым». Теперь титул от The Ring мог ставиться на кон и в бою второго номера с пятым.

Такие вещи не могли не сказаться на репутации The Ring. Адонис Стивенсон, лишённый пояса, заявил: «Они думают, что могут диктовать мне условия, но они ничего не значат. Их мнение ничтожно».

Оскар де ла Хойя с поясом The Ring Фото: Richard Pelham/Getty Images

Позже гневным спичем в адрес некогда самого уважаемого издания разразился Геннадий Головкин: «Это политика. На протяжении восьми лет я чемпион, и я не знаю, почему журнал The Ring и близко не подпускает меня к поясу. Здесь идёт политика, и понятно от кого. Попадание на обложку? Это случилось только в последний раз, потому что люди уже начинают прессинговать: почему у вас настолько всё нечестно по отношению к зрителям и болельщикам бокса? Я повторюсь, это не моя проблема — это проблема тех, кто владеет этим всем».

К слову, титулом The Ring тогда владел Сауль Альварес, и его не лишили пояса даже после того, как поймали на положительной допинг-пробе, сославшись на то, что содержание кленбутерола в пробах было ничтожно малое. Надо ли объяснять, с кем в те времена сотрудничал Канело? Мексиканец просто владел поясом, а Головкин был первым номером P4P и не видел титула The Ring.

Оскар де ла Хойя довёл великое издание до того, что пояс и рейтинги The Ring ни во что не ставились. Об этом, например, говорил глава WBC Маурисио Сулейман: «Я не знаю, почему СМИ, чемпионы и промоутеры отдают должное поясу журнала The Ring, который только угрожает авторитету спорта. Я очень расстроен, потому что несколько дней назад они заявили, что рейтинги организаций коррумпированы. Если ты тронешь WBC, я отвечу. Меня не волнует журнал The Ring, потому что это чистой воды бизнес. Они зарабатывают деньги. Они предвзяты. Это не бокс. Бокс — это то, что вы видите здесь. Мир бокса объединился, чтобы сделать этот спорт лучше и безопаснее. Бумажный журнал, вручающий пояс, не имеет никакого значения. Конечно, бойцам это нравится, потому что приносит им положительные новости. Но посмотрите на эти решения, совершенно произвольные. Я надеюсь, это поймут, и СМИ прекратят придавать какое-либо значение поясу журнала».

А Девин Хейни в 2022 году обижался на журнал. Боксёр выиграл пояс The Ring в бою с Джорджем Камбососом, но не попал в десятку pound-for-pound. Девин сразу же отреагировал в социальных сетях: «The Ring Magazine может оставить свой пояс себе. Вы не увидите меня с ним ни до, ни после поединка».

Девин Хейни Фото: Richard Pelham/Getty Images

Несмотря на все изменения и скандалы (со временем исчезла и печатная версия журнала), по старой памяти рейтинги The Ring всё равно котировались выше рейтингов боксёрских организаций. Да, возможно, теперь их нельзя было назвать полностью независимыми, но это всё ещё было лучше, чем то, что предлагалось остальными. К тому же любые номинации вроде «Лучший боксёр», «Лучший бой» и прочее от The Ring по-прежнему высоко котируются. К слову, всего дважды боксёром года издание выбирало россиян — в 2014 году это был Сергей Ковалёв, а в 2022 году чести удостоился Дмитрий Бивол.

В конце 2024-го появилась надежда на полноценное возвращение старого доброго The Ring, так как издание за $ 10 млн выкупил Турки Аль аш-Шейх, который сейчас заправляет боксом: «На этой неделе я завершил сделку по приобретению 100% акций журнала The Ring. Журнал будет полностью независимым, с лучшими авторами, уделяющими особое внимание каждому аспекту бокса. Мы восстановим прежний механизм составления рейтингов The Ring, создав абсолютно независимую комиссию. Мы продолжим повышать престиж титулов The Ring и уже сейчас планируем проводить ежегодную церемонию награждения лучших представителей боксерской индустрии. Давайте поднимем «Библию бокса» на невиданные в прошлом высоты».

Дополнительно Турки Аль аш-Шейх пообещал продолжить развивать сайт, сделать мобильное приложение и вернуть печатную версию. После перехода The Ring в руки новых владельцев Сауль Альварес выбыл из топ-5 рейтинга P4P, а звёздный Джервонта Дэвис и вовсе вылетел из десятки лучших после боя с Ламонтом Роучем.

Однако самое важное — The Ring продолжает жить. Даже в свои худшие времена издание не утратило свой статус, а теперь есть надежда на светлое будущее. Во всяком случае хочется в это верить.