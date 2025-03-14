Даня Милохин — Василе Жосан: российский блогер возвращается после удачного дебюта. LIVE

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15 марта в Кишинёве (Молдавия) состоится вечер бокса FEA Championship, который стартует в 18:00 мск. Он вызывает интерес, поскольку в карде значится бой российского блогера – Дани Милохина. Звезда интернета проведёт свой второй поединок. А новым соперником станет Василе Жосан. Блогер выступит у себя на родине.

Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Теперь Даню ждёт новое испытание в ринге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.