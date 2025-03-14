Даня Милохин — Василе Жосан: российский блогер возвращается после удачного дебюта. LIVE

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15 марта в Кишинёве (Молдавия) состоится вечер бокса FEA Championship, который стартует в 18:00 мск. Он вызывает интерес, поскольку в карде значится бой российского блогера – Дани Милохина. Звезда интернета проведёт свой второй поединок. А новым соперником станет Василе Жосан. Блогер выступит у себя на родине.
Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Теперь Даню ждёт новое испытание в ринге.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🟦 Милохин: я спарринговался жёстко. Синяки, тошнота, челюсть болела
Звёздный российский блогер Даня Милохин рассказал о подготовке к своему следующему выступлению на боксёрском ринге, запланированному на 15 марта в Молдове.
«Я тренировался до первого боя всего лишь три месяца. Сейчас от него до следующего, 15 марта, прошёл год и три месяца. Я кардинально изменился. У меня было очень много спарринг-партнёров — разных, чемпионов России, других чемпионов. Я был в разных странах — Казахстане, Молдове, Таиланде, там спарринговался жёстко. Челюсть болела, синяки, головокружение, тошнота — всё это прошёл. Если бы я сейчас дрался с собой в том первом бою, то я бы себя того уничтожил», — сказал Милохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
Где смотреть турнир с боем Даня Милохин – Василе Жосан
Прямая трансляция спортивного мероприятия будет вестись на сайте Fea Fights TV. «Чемпионат» расскажет, как пройдёт поединок Милохина.
🔞 «Это какая-то порнография». Бабанин — о боях Милохина
Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории и побеждавший во времена выступления в любителях британца Тайсона Фьюри, высказался насчёт боёв популярного российского блогера Дани Милохина.
«Это какая-то порнография. Он молодец, что надел перчатки. Но каждый человек должен заниматься тем, что он хорошо умеет делать. Пусть он видео записывает, песни поёт. А всё остальное – это пиар, деньги какие-то. Хотя не думаю, что у него с ними проблемы», — сказал Максим Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время турнира с поединком Даня Милохин – Василе Жосан
15 марта в столице Молдавии Кишинёве на футзальной арене «Чореску» пройдёт вечер профессионального бокса, участие в котором примет известный российский блогер Даня Милохин. Противостоять ему будет местный блогер Василе Жосан. Бои турнира начнутся в 18:00 по московскому времени.
🎤 «Интересно подраться с Литвиным и Маканом». Милохин — о следующих оппонентах
Популярный российский блогер Даня Милохин назвал соперников, с которыми ему было бы интересно провести бои по боксу.
«Как будто бы у меня нет именно имён, с кем я хотел бы подраться. Если выбирать, то с Литвиным и с Маканом было бы интересно. Но вообще, я думаю, скоро блогеры не захотят со мной биться и в размен пойдут MMAшники — поп-ММА. Я думаю, они захотят.
Мой режим дня? Я просыпаюсь в 8–8:30 утра. Меня кормит мама моего тренера, еду к ним завтракать, они живут в моём районе. В 11 тренировка, после неё обед — опять же у мамы тренера. Приехал домой, поспал два часика, и в восемь часов у меня ещё одна тренировка вечерняя. Ложусь часов в 11 сейчас. Обычно в 10, а сейчас позже, потому что бой будет ночью — после 12», — сказал Милохин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира с боем Даня Милохин – Василе Жосан
- Даня Милохин – Василе Жосан;
- Виктор Апостол – Виталие Матей;
- Муаммер Джан Экер – Александру Бурдужа;
- Мустафа Гюмюш – Денис Тапу;
- Даниел Александру – Максим Заплытний;
- Тома Лелё – Игор Задорожняк;
- Руфат Асадов – Георге Балаур;
- Али Юзеир – Энес Бильбен;
- Гасам Маммадов – Артём Ливадари;
- Яго Геденидзе – Александру Амаритей;
- Эльшад Шахбазов – Корнелиу Лысий;
- Туран Ахмадов – Сергей Келеш;
- Бьянка Бордеяну – Дарья Селивестру;
- Александру Вырлан – Лучан Дженунки.