Так кто должен быть следующим соперником Махачева? Изучаем все «за» и «против»

Чуть менее двух месяцев назад Ислам Махачев уверенно оформил рекордную защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе, финишировав Ренато Мойкано. И в очередной раз подвис вопрос — кто будет следующим соперником первого номера P4P? У Ислама есть варианты, сразу несколько бойцов изъявили желание биться с чемпионом. И все они в какой-то мере действительно могут претендовать на титульник в лёгком весе (переход Махачева в полусредний вес в данном случае не берём в расчёт). Рассмотрим все имеющиеся варианты.

Илия Топурия

Илия Топурия Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Возможно, вывеска Махачев — Топурия уступит лишь бою Джон Джонс — Том Аспиналл. И то не сильно. Илия убрал в полулёгком весе двух, без преувеличения, великих бойцов и решил, что его дела в дивизионе завершены. Топурия уже несколько раз обозначил приоритеты — ему нужен только титульный бой с Махачевым. А менеджер Эль Матадора намекнул, что без определённых гарантий в лёгком весе Топурия не оставлял бы пояс вакантным. На бумаге это самый очевидный и хайповый вариант, вряд ли для Ислама можно придумать что-то громче и ярче именно в этой весовой категории. К тому же будет престижно ещё раз отбиться с бойцом из топ-3 рейтинга pound-for-pound.

Минусы у такого варианта тоже есть. Во-первых, Ислам получил немало хейта за то, что две защиты из четырёх у него были против Алекса Волкановски из полулёгкого веса. И Махачев вряд ли горит желанием снова слушать попытки принизить его достижения, если он побьёт очередного полулегковеса. Но это всё ещё самый громкий бой для Махачева в лёгком весе. И, возможно, самый вероятный.

Арман Царукян

Арман Царукян Фото: Getty Images

Абсолютно легитимный претендент в лёгком весе и сильнейший боец дивизиона, если не брать в расчёт самого Махачева. Бой Царукяна с Исламом за пояс — самое логичное развитие событий, которое только можно представить. Этот бой отразится в наследии Ислама строчкой «побил сильнейшего из возможных соперников в дивизионе». После их первой встречи в октагоне Царукян проделал большой путь и заслуживает вновь встретиться с Махачевым.

Проблема Армана в одном — он свой шанс упустил в январе. Царукян, как мы помним, слетел с боя с Махачевым за считаные часы до взвешивания, и в UFC чётко дали понять, что второй шанс нужно заслужить. Поэтому Арману обязательно нужна хотя бы ещё одна победа. В худшем случае два, если в промоушене решат наказывать Царукяна по полной программе. Но на сегодняшний день Арман в парадоксальной позиции наиболее заслуженного претендента, который точно не получит титульник следующим.

Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра Фото: Sarah Stier/Getty Images

Главный аргумент в пользу Оливейры — тот факт, что Царукяну не хотят давать титульный бой. А Чарльз идёт в рейтинге сразу после Армана, победил в последнем поединке, и на безрыбье (если Топурии не дают сразу титульник) именно бразилец может стать следующим соперником Махачева. Это всё ещё топ-боец с большим именем и внушительной фан-базой, поэтому у такого матч-апа точно найдётся немало сторонников.

На другой стороне весов то, что чисто по-спортивному такой титульник не впечатляет, потому что относительно недавно Махачев снёс Оливейру, и для бразильца тогда всё выглядело беспросветно. Да и с 2-2 в последних четырёх боях редко дают титульные шансы. К тому же Ислам часто повторяет, что ему неинтересны реванши. Стал ли за 2,5 года Оливейра лучше настолько, чтобы пройти Махачева со второй попытки? Вряд ли. По справедливости, вариант с Оливейрой должен уступать потенциальным боям Ислама с Топурией и Царукяном.

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи Фото: Ian Maule/Getty Images

Джастин справедливо говорит, что он третий номер дивизиона и у него 3-1 в последних четырёх боях. Правда почему-то своё поражение глухим нокаутом от Макса Холлоуэя Гэтжи назвал «выставочным боем». А ещё в пользу Хайлайта говорит то, что он с Махачевым ещё не бился. Это новое имя в резюме для Ислама, и это очень хорошая вывеска, так как бои с участием Гэтжи не разочаровывают никогда. И Али Абдель-Азиз как-то обмолвился, что в планах UFC на Махачева нет ни Топурии, ни Царукяна, ни Оливейры. Остаётся Гэтжи?

Но, как и в случае с Оливейрой, о серьёзной спортивной составляющей тут говорить не приходится. Во всяком случае, на бумаге. Гэтжи из всего представленного списка выглядит самым удобным вариантом для Ислама, с учётом того, как его умудрялся переводить и контролировать даже Рафаэль Физиев, который с борьбой обычно на «вы». По справедливости, Джастину нужно биться, например, с Царукяном за статус претендента. Но в руководстве UFC нередко удивляют, так что есть небольшая вероятность всё же увидеть бой Махачев — Гэтжи.

По сути, кроме этих четырёх вариантов, для Махачева ничего другого нет. Во всяком случае, если говорить именно о лёгком весе. Топурия сейчас выглядит самым вероятным соперником, но раз в UFC тянут, то прорабатывают и другие варианты. К тому же всё должно совпасть по срокам. Махачев хотел вернуться в Международную бойцовскую неделю, а это в конце июня. Готов ли Топурия к этим срокам? Если нет, то Оливейра точно готов. Возможно, через несколько недель уже получим анонс нового боя Ислама Махачева.