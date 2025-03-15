Не спешите казнить Милохина. Блогер в боксе делает хорошее дело

15 марта в Кишинёве (Молдавия) состоится вечер бокса FEA Championship, который стартует в 18:00 по московскому времени. Он вызывает интерес, поскольку в карде значится бой российского блогера – Дани Милохина. Звезда интернета проведёт свой второй поединок. А новым соперником станет Василе Жосан. Блогер выступит у себя на родине.

Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Теперь Даню ждёт новое испытание в ринге.

Изначально к инициативе Дани относились очень скептически. Оно и понятно, Милохин никогда не занимался единоборствами, выдающимися антропометрическими данными не обладал. Но внезапно решил попробовать свои силы в ринге. По словам самого блогера, у этого была причина. По словам Дани, он лишился способов заработка, а также не имел особенных сбережений, когда отправился в Дубай. Поэтому рассчитывал стать профессиональным спортсменом, чтобы сделать это основным способом добывать финансы на существование. У Милохина перед глазами был отличный пример – Джейк Пол.

Милохин – не антигерой. Да, многие накинулись на паренька с критикой. Но нужно понимать, что в боксе он оказался с хорошей миссией. Необходимо понимать, что у Дани – огромная аудитория фанатов. И большинство из них – дети и подростки. И естественно, что они будут интересоваться боксом, в котором решил попробовать свои силы блогер. Джентльменский вид спорта получает зрителей. Это хорошо. Но главное, что в будущем эти ребята захотят заниматься спортом. А всё потому, что Милохин подаёт очень хороший пример. И об этом сказал Костя Цзю, который похвалил блогера.

Костя Цзю абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов «Я согласен с мнением о том, что Даня Милохин пропагандирует бокс в России. Он является примером для подражания для нашей молодёжи, потому что парню нравится наш вид спорта. Он его не только пропагандирует, но и сам выступает. Просто молодец! Не хочется загадывать ему карьеру, как у Джейка Пола. Но если он выдвинул бокс на первое место в своей жизни, то хочется пожелать ему только удачи! Возраст ему позволяет, чтобы дойти до самого высокого уровня. Другой вопрос, какие цели Даня ставит перед собой. Все зависит от мечты Милохина в боксе, а я ему искренне желаю удачи!»

Кроме того, Даня очень серьёзно относится к подготовке. Он полностью отказался от вредных привычек, которых, видимо, было много. Но тренер Зорик Степанян рассказал, что всё это в далёком прошлом: «Он отказался от алкоголя и других вредных привычек. Куда бы мы ни пошли, куда бы ни позвали Даню, после девяти вечера он дома, а в 10 – уже в постели. Даже на выходных, если нас зовут на мероприятие, Даня, как солдат, уезжает в девять вечера. Каждый раз жмёт руку со словами «я домой». Настоящий режимщик!»

Даня действительно изменился. Он стал более ответственно относиться к режиму и здоровью, отказался от вредных привычек. А главное, занялся спортом, который популяризирует, в котором пытается стать лучше. Конечно, изначально его реплики выглядели довольно самонадеянно. Милохин собирался драться с братьями Хабиба Нурмагомедова, всячески привлекал к себе внимание. Но теперь он молча работает над собой и продвигается от поединка к поединку. Пусть из Дани и не получится чемпиона мира, однако он делает очень хорошее дело для бокса.