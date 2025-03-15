Гонорары — порежут, а «тихих» будут мариновать? Почему Дана Уайт может провалиться в боксе

В 2022 году Дана Уайт открещивался от возможного прихода в бокс, утверждая, что не сможет помочь сломанному бизнесу: «Каждый раз, когда я думаю о том, чтобы что-то сделать в боксе, я говорю себе: «Зачем мне делать это с собой?» Понимаете, о чём я? Зачем мне погружаться в этот кошмар? Вот почему я до сих пор ничего не сделал. Это сломанный бизнес, который станет абсолютным кошмаром для любого, кто попытается это исправить».

Дана также раскрывал мысль, объясняя, что именно ему не нравится: (не)прозрачность рейтингов, слишком много чемпионов и весовых категорий, нехватка конкурентных боёв и нежелание промоутеров договариваться. Зато когда в дело вступил Турки Аль аш-Шейх, то Уайт оценил порыв саудовца: «Когда вы посмотрите на то, что сделал Турки Аль аш-Шейх, то поймёте, что потребовались деньги Саудовской Аравии, чтобы провести бои, о которых вы никогда не думали и только мечтали. Это первый человек, который снова инвестирует в бокс. Все остальные лишь забирают с этого деньги, не вкладываясь вновь. Это похоже на распродажу каждый раз, когда промоутеры устраивают какое-то мероприятие. «Давайте возьмём как можно больше денег и сбежим». А Турки на самом деле реинвестирует в спорт, и мне это интересно».

А сам Турки вполне чётко объяснял, что хочет видеть в будущем: «Все бойцы хотят, чтобы их путь был похож на карьеру Флойда Мейвезера-младшего — 0 поражений. Такое может происходить раз в 50-60-70 лет. Сейчас нам нужна модель UFC, где чемпионы проигрывают и выигрывают, и это является нормой. Мохаммед Али проиграл пять раз, но он по-прежнему легенда».

Теперь Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх объединились, чтобы попытаться устроить революцию в боксе. Разумеется, выбор босса UFC на такую ответственную роль выглядит самым правильным и логичным. Очевидно, что саудовцы не будут постоянно засыпать боксёров и промоутеров горами денег, поэтому нужен тот человек, который умеет тратить с умом и способен выстраивать эффективную бизнес-модель. Вряд ли в индустрии единоборств найдётся кто-то лучше Уайта в этом плане.

Дана Уайт Фото: Harry How/Getty Images

Дана уже тоже проговорил, что модель новой лиги, которая пока не получила официального названия, будет схожа с тем, что есть в UFC: один пояс, один чемпион и только классические весовые категории. То есть никаких вторых-третьих лёгких весов. Это хорошая новость, потому что большое количество дивизионов приводило к тому, что сам статус чемпиона мира размывался и переставал быть чем-то реально значимым. А сильнейшие избегали боёв с сильнейшими — зачем, если ради пояса можно подняться в весовую на 2 кг тяжелее и подраться там за пояс с более простым соперником?

И, разумеется, многое сейчас упирается в промоутеров и боксёрские организации. Все они заняты переделами власти в боксе между собой, и новости о новой лиге, за которой стоят саудовцы, точно их не радуют. Свои опасения завуалированно выразили несколько человек, в том числе Маурисио Сулейман, Оскар де ла Хойя и Эдди Хирн, которые на боксёрских ивентах всегда бывают где-то рядом с Турки Аль аш-Шейхом. Только раньше он выписывал их боксёрам жирные чеки, а теперь рядом человек, который точно займётся оптимизацией расходов.

«Мы ведём настоящий бизнес, в отличие от бокса. Каждое боксёрское мероприятие – это событие, сопоставимое с банкротством. Они пытаются получить максимум денег. Назовите мне вид спорта или любой другой бизнес в мировой истории, который принёс триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс. Два парня в верхней части карда получают всё. И сколько боёв в год они проводят? Один? Три? Пять? У меня 52-53 турнира ежегодно. Мы реинвестируем в спорт. У нас есть инфраструктура и 450 постоянных сотрудников», — как-то говорил Дана о разнице бокса и UFC.

Сейчас у него будет возможность провернуть в боксе то же, что он сделал с ММА. И на бумаге всё выглядит хорошо и позитивно, но никуда без своих подводных камней, которые могут всё испортить.

Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

Главный — промоутеры, которые уже настолько давно в боксе, что свои позиции просто так точно не отдадут. Конечно, можно банально перебить их предложения по деньгам, но тогда какой был смысл Дане Уайту говорить о том, как плохо ведут дела в боксе, а потом — приходить и делать то же самое? Пару лет назад промоутеры дали Турки Аль аш-Шейху прямой доступ к своим боксёрам, однако наверняка тогда они не думали о том, что их попытаются окончательно забрать. Наверняка будет борьба с промоутерами, и всё упрётся в деньги.

Конечно, Турки утверждает, что никто никого с рынка выдавливать не будет, все четыре пояса останутся, промоутеры и боксёрские организации — тоже, а целью новой лиги называют «развитие талантов и желание дать боксёрам возможности». Но на деле промоутеры всё равно станут с опаской относиться к конкуренции, и это неизбежно будет приводить к разного рода конфликтам.

Другой момент — деньги. В боксе звёзды получают большие деньги, это не секрет. Как и то, что бойцы UFC нередко жалуются на гонорары. Для молодых талантов относительно маленькие гонорары вряд ли будут большой проблемой, а вот холёные звёзды явно будут не в восторге. Райан Гарсия озвучил свои опасения: «Если они собираются платить там точно так же, как они платят в UFC, то, боюсь, нам это не понравится (смеётся). Да, нам это может не понравиться. А вообще, я рад, что Дана отныне вовлечён в боксёрский бизнес. Уайт — отличный дядька. Уверен, они с Турки задумали реально большую тему для бокса».

Ну и если до конца переносить модель UFC на новую лигу, то Уайту точно понадобятся яркие боксёры, которые хороши ещё и в раскрутке боёв. Особенно на этом этапе, когда лига только берёт начало. Есть вероятность, что классные, но скромные боксёры будут оказываться на вторых ролях. Тогда те самые конкуренты-промоутеры смогут воспользоваться ситуацией.

Дана Уайт Фото: Leon Neal/Getty Images

И важный вопрос — сможет ли Дана полноценно заниматься развитием лиги? Да, он блестящий бизнесмен, который способен эффективно управлять проектом практически в любых условиях. Но в UFC у него тоже достаточно дел. Или уже пришло время потихоньку передавать дела промоушена в руки Хантера Кэмпбелла?

В любом случае проект Турки Аль аш-Шейха и Даны Уайта интригует, и при благоприятных раскладах эта лига перезагрузит индустрию бокса, вернув к ней полноценный интерес зрителей.