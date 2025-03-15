Милохин в порядке! Даня оформил четыре нокдауна и финишировал соперника

В Кишинёве состоялся вечер профессионального бокса. В карде турнира свой второй поединок провёл популярный российский блогер Даня Милохин. Ему противостоял местный блогер Василе Жосан.

Даня Милохин удивил всех своими намерениями осенью 2023 года. Тогда блогер заявил, что хочет уйти в профессиональный спорт. Сначала Милохин говорил, что хочет драться в смешанных единоборствах, и даже бросал вызовы семье Нурмагомедовых.

«Мне хочется в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов мне хлопал, аплодировал стоя, когда я выиграю», — сказал Милохин в сентябре 2023 года на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Однако затем Даня всё же решил сконцентрироваться на боксе. В феврале 2024 года Милохин дебютировал, на турнире в Дубае он нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана уже в первом раунде, доказав, что не зря столько времени тренировался. Но потом наступила длительная пауза. Даня продолжал тренироваться, однако с боями были проблемы. Лишь в марте 2025 года Милохин получил приглашение на турнир в Кишинёв и принял его.

«Жосан пригласил меня сам. Возможно, кто-то потом будет говорить: «Ой, конечно, он выбрал неопытного. Давай со мной драться», на это я отвечу, что он меня позвал сам, а я согласился, мне сейчас нужен опыт на ринге. Парнишка молодец, он молодой, я видел, что он боевой, умеет бить, этим он и интересен», — сказал Милохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Милохин начал поединок с прессинга, сначала вполне неплохо работал передней рукой, в том числе и по корпусу, после чего блогеры стали сходиться не в самых техничных разменах. Причём в разменах этих каждый доносил неплохие попадания. Под конец раунда Милохин достал соперника плотной двойкой, да и в целом по ходу первого раунда Даня работал точнее, хотя и соперник в одном из эпизодов попал по россиянину крепким апперкотом.

Второй раунд начался с атак Милохина, которые перетекли в размены на ближней дистанции. Даня старался больше работать первым номером, выбрасывал джеб, после чего следовал правый прямой, Василе отвечал практически зеркально. За минуту до конца отрезка Милохин зажал соперника в углу и обрушил серию ударов по разным этажам. Жосан выстоял, но в концовке раунда снова пропустил тяжёлую серию.

В третьем раунде Милохин достал соперника неплохой серией, а в середине раунда Даня мощным апперкотом оформил первый нокдаун. Василе поднялся, однако целую минуту россиянин пытался оформить финиш, зажимая Василе у канатов. Тяжело приходилось Жосану, но он выстоял до перерыва.

В заключительном отрезке Даня продолжил атаковать и уже в каких-то моментах играл на публику. На исходе первой минуты Милохин зажал Василе в углу и оформил второй нокдаун — рефери дал Жосану время на восстановление. Через паузу Даня ещё одной серией потряс местного блогера, и рефери вновь открыл счёт. А вместо четвёртого нокдауна, в который Василе отправился почти сразу, рефери остановил бой, зафиксировав победу Дани Милохина. Российский блогер провёл хороший бой, одержал вторую досрочную победу в двух поединках — чем не темп Джейка Пола?

«Спасибо всем, кто болел за меня. Понимаю, что большинство здесь переживали за Василе, он местный боец. Ну а я иду дальше, ждите следующего боя», — сказал Даня Милохин после боя.