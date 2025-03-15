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Даня Милохин — Василе Жосан, обзор боя, кто победил, результат поединка, итоги бокса

Милохин в порядке! Даня оформил четыре нокдауна и финишировал соперника
Игорь Некрасов
Даня Милохин
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Вторая досрочная победа российского блогера.

В Кишинёве состоялся вечер профессионального бокса. В карде турнира свой второй поединок провёл популярный российский блогер Даня Милохин. Ему противостоял местный блогер Василе Жосан.

Прочие бои 2025. FEA Championship
Даня Милохин (W) — Василе Жосан
15 марта 2025, суббота. 21:40 МСК
Даня Милохин
Окончено
KO
Василе Жосан

Даня Милохин удивил всех своими намерениями осенью 2023 года. Тогда блогер заявил, что хочет уйти в профессиональный спорт. Сначала Милохин говорил, что хочет драться в смешанных единоборствах, и даже бросал вызовы семье Нурмагомедовых.

«Мне хочется в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов мне хлопал, аплодировал стоя, когда я выиграю», — сказал Милохин в сентябре 2023 года на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Даня Милохин стремится повторить путь Джейка Пола:
У нас есть свой Джейк Пол дома. Милохин решил всерьёз стать боксёром
У нас есть свой Джейк Пол дома. Милохин решил всерьёз стать боксёром

Однако затем Даня всё же решил сконцентрироваться на боксе. В феврале 2024 года Милохин дебютировал, на турнире в Дубае он нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана уже в первом раунде, доказав, что не зря столько времени тренировался. Но потом наступила длительная пауза. Даня продолжал тренироваться, однако с боями были проблемы. Лишь в марте 2025 года Милохин получил приглашение на турнир в Кишинёв и принял его.

«Жосан пригласил меня сам. Возможно, кто-то потом будет говорить: «Ой, конечно, он выбрал неопытного. Давай со мной драться», на это я отвечу, что он меня позвал сам, а я согласился, мне сейчас нужен опыт на ринге. Парнишка молодец, он молодой, я видел, что он боевой, умеет бить, этим он и интересен», — сказал Милохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Онлайн-трансляция турнира в Кишинёве:
Даня Милохин — Василе Жосан: российский блогер переехал соперника! Нокаут от Белого!
Live
Даня Милохин — Василе Жосан: российский блогер переехал соперника! Нокаут от Белого!

Милохин начал поединок с прессинга, сначала вполне неплохо работал передней рукой, в том числе и по корпусу, после чего блогеры стали сходиться не в самых техничных разменах. Причём в разменах этих каждый доносил неплохие попадания. Под конец раунда Милохин достал соперника плотной двойкой, да и в целом по ходу первого раунда Даня работал точнее, хотя и соперник в одном из эпизодов попал по россиянину крепким апперкотом.

Второй раунд начался с атак Милохина, которые перетекли в размены на ближней дистанции. Даня старался больше работать первым номером, выбрасывал джеб, после чего следовал правый прямой, Василе отвечал практически зеркально. За минуту до конца отрезка Милохин зажал соперника в углу и обрушил серию ударов по разным этажам. Жосан выстоял, но в концовке раунда снова пропустил тяжёлую серию.

В третьем раунде Милохин достал соперника неплохой серией, а в середине раунда Даня мощным апперкотом оформил первый нокдаун. Василе поднялся, однако целую минуту россиянин пытался оформить финиш, зажимая Василе у канатов. Тяжело приходилось Жосану, но он выстоял до перерыва.

В заключительном отрезке Даня продолжил атаковать и уже в каких-то моментах играл на публику. На исходе первой минуты Милохин зажал Василе в углу и оформил второй нокдаун — рефери дал Жосану время на восстановление. Через паузу Даня ещё одной серией потряс местного блогера, и рефери вновь открыл счёт. А вместо четвёртого нокдауна, в который Василе отправился почти сразу, рефери остановил бой, зафиксировав победу Дани Милохина. Российский блогер провёл хороший бой, одержал вторую досрочную победу в двух поединках — чем не темп Джейка Пола?

«Спасибо всем, кто болел за меня. Понимаю, что большинство здесь переживали за Василе, он местный боец. Ну а я иду дальше, ждите следующего боя», — сказал Даня Милохин после боя.

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