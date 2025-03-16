Реванш мечты. Долидзе разобрался с Веттори и вернулся в чемпионскую гонку

В ночь с 15 на 16 марта на арене «Ю-Эф-Си Апекс» в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 254. Его главными действующими лицами стали Марвин Веттори и Роман Долидзе. Они провели реванш, получила своё продолжение давняя история. Два года назад парни уже сталкивались в октагоне. И тогда единогласное решение судей было на стороне итальянца. Но теперь грузинский боец горел желанием исправиться за ту осечку. А главное, Роман вышел на победную серию, рассчитывал окончательно заявить о своих чемпионских притязаниях.

Началось всё с небольшого казуса ещё до выхода в клетку. Веттори вышел к клетке, но забыл обязательную часть экипировки. Чувствовалась нервозность от итальянца. Правда, команда довольно быстро устранила эту проблему, что позволило Марвину выйти в октагон. Но всё-таки складывалось ощущение, что Веттори не в своей тарелке. Активное начало позволило Роману завладеть инициативой. А затем парни столкнулись головами, что заставило рефери ненадолго остановить поединок. И всё-таки проблемы Долидзе никуда не пропали. Довольно быстро он начал «застревать» на одном месте. Подвижный Марвин пользовался этим преимуществом.

Долидзе сознательно пытался подпустить оппонента поближе. Он прекрасно понимал, что именно на короткой дистанции могут лучше всего раскрыться сильные стороны грузинского бойца. Веттори же старался держаться максимально далеко. Поэтому в ход довольно быстро пошли лоу-кики. Именно ими Марвин пытался нагружать соперника, чтобы не давать тому спокойной жизни. Так неспешно и завершился первый раунд. А в перерыве рефери сделал Роману несколько замечаний. Он объяснил, как именно работать раскрытой рукой так, чтобы избежать тычков в глаз.

Роман Долидзе и Марвин Веттори Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Во втором раунде быстро стало понятно, что именно не нравилось судье. Уже на исходе первой минуты Веттори получил пальцем в глаз и был вынужден восстанавливаться. Но достаточно быстро итальянец сигнализировал о том, что готов продолжать. Правда, Роман смог воспользоваться ситуацией. Он несколько раз «достал» оппонента комбинациями. А затем Долидзе начал действовать намного более разнообразно. Он чередовал атаки руками и ногами. Правда, дистанция позволяла Марвину не особенно переживать. Под занавес пятиминутки поинтереснее выглядел уже итальянский боец. А на лице грузинского спортсмена проявился урон.

Третий раунд стартовал с активности от Долидзе. Он понимал, что необходимо постоянно напрягать соперника. Но контратаки Веттори раз за разом летели в голову. И в одном из моментов он выбросил точный удар с левой, после чего Романа «заболтало». Правда, развить успех не получилось сразу. Но было заметно, с какой осторожностью начал работать грузинский боец. А Марвин продолжил методично выискивать свой момент. Долидзе, к слову, не терялся. Он опасно пробивал, что совершенно точно держало итальянца в напряжении.

Четвёртая пятиминутка также началась с активного давления от Романа. Долидзе прекрасно понимал, что именно агрессия становится его сильной стороной. Поэтому постарался не сбавлять оборотов. А Марвин, что выглядело довольно неожиданно, начал сильно замедляться, прежней скорости уже не было. Роман же почувствовал уверенность. Стало окончательно понятно, что он поправил свою уязвимость – стал намного более подготовленным в физическом плане. Атаки Веттори летели в пустоту. А ещё жизнь осложняло рассечение, появившееся на лице итальянца.

Роман Долидзе и Марвин Веттори Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Перед финальным раундом Хёрб Дин снова поговорил с Долидзе. И предупредил о необходимости работать максимально «чисто». Началась рубка. Веттори почувствовал, что на записках судей может серьёзно проигрывать. Поэтому пошёл вперёд. Но выглядел не особенно изобретательно. Все его атаки довольно легко предугадывал Роман. А затем случилась пауза. Итальянец получил прямой удар в пах. Правда, быстро восстановился и теперь. Долидзе продолжил доносить атаку за атакой. А Веттори оставалось лишь апеллировать к рефери. Так поединок и завершился.

Дело дошло до судейского решения, но оно казалось довольно очевидным. Все приняли сторону Долидзе с одинаковым счётом – 49-46. Роман взял убедительный реванш и сразу в клетке назвал желаемых соперников. В их качестве грузинский боец хочет видеть Роберта Уиттакера или Исраэля Адесанью. А вот Марвин, кажется, окончательно отдалился от титульной гонки.