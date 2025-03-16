С треском провалил весогонку и лишился «нолика». Как не надо дебютировать в UFC

В ночь на 16 марта в Лас-Вегасе на арене «Apex» прошёл очередной турнир UFC Fight Night 254. В рамках основного карда проходил поединок непобеждённого казахстанского полутяжеловеса Дияра Нургожая, который был подписан в промоушен лишь прошлой осенью. С рекордом 10-0 (только два боя дошли до решения) от бойца ждали яркого дебюта в лучшей лиге мира.

Нургожай — бывший чемпион лиги Eagle FC, которой владеет Хабиб Нурмагомедов. Там Дияр суммарно провёл четыре поединка и завоевал титул. Попутно Нургожай получил совет от Хабиба — поработать над выносливостью. После триумфа в Eagle FC казахстанский боец не выступал почти два года, а потом появился в UAE Warriors, где нокаутировал Эмилиано Сорди. Ещё через несколько месяцев Нургожай выступил на Dana White’s Contender Series и там эффектно финишировал Бартоша Шевчика, заслужив контракт с UFC. Тогда Дана Уайт заявил, что полутяжёлому дивизиону нужны такие бойцы, как Дияр.

В дебюте Нургожай получил относительно удобного соперника. Брендсон Рибейро — ударник с неплохим джиу-джитсу. В UFC бразилец шёл с рекордом 1-2, проигрывал решением судей Магомеду Гаджиясулову. И в целом звёзд с неба Брендсон не хватал. Поэтому и подходил к бою в качестве серьёзного андердога. Правда, ещё на этапе взвешивания Нургожай с треском провалился, умудрившись не вписаться в лимит полутяжёлого веса сразу на пять фунтов — чуть больше 2 кг. Тем не менее соперник принял бой и в таких условиях, но Дияра лишили 25% от гонорара в пользу Рибейро.

Дияр Нургожай Фото: Chris Unger/Getty Images

В любом случае Нургожай вышел фаворитом на бой. Начинал казахстанец достаточно спокойно, финтил, искал дистанцию и работал киками. В каких-то эпизодах здорово сближался и попадал. Правда, с самой первой секунды боя у Дияра, судя по всему, были проблемы с видимостью, потому что он постоянно касался правого глаза и щурился. Это точно началось не по вине соперника, но постепенно Рибейро начал выцеливать именно эту сторону. Нургожай по-прежнему работал первым номером, однако бразилец стал читать его атаки и в одном эпизоде двойкой навстречу отправил казахстанца в нокдаун.

Второй раунд Рибейро начал активнее, а Нургожай пошёл в борьбу и попытался выйти за спину соперника. Брендсон не только пережил натиск, но ещё и наказал Дияра за ошибку. Рибейро забрал руку Нургожая, смог её выкрутить и из непростого положения вышел на плотную кимуру, откуда казахстанец не вырвался и постучал.

Дияр Нургожай — Брендсон Рибейро Фото: Chris Unger/Getty Images

Абсолютно неудачный дебют для Нургожая в UFC. Пособие, как этого делать не стоит. У Дияра не получилась весогонка, не получился бой. Ещё и лишился нуля в графе «поражения», как многие бойцы в этом году. На фоне довольно высоких ожиданий от дебюта и статуса фаворита это провал для Нургожая. Вопрос в том, будет ли второй шанс для Дияра?