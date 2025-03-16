Ещё не топ, но потенциал есть. Даня Милохин показал хороший прогресс в боксе

15 марта в Кишинёве (Молдавия) прошёл вечер бокса FEA Championship. Он вызывал интерес, поскольку в карде значился бой российского блогера – Дани Милохина. Звезда интернета провёл свой второй поединок. А новым соперником стал Василе Жосан. Блогер выступил у себя на родине. Милохин нокаутировал оппонента в четвёртом раунде.

Напомним, и дебют Милохина в боксе тоже получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Теперь Даня справился и с новым испытанием в ринге.

Изначально к инициативе Дани практически все относились не очень положительно. Конечно, все знали его исключительно в качестве блогера. А там он не производил впечатления человека, который способен надеть перчатки и выйти в ринг. Поэтому складывалось ощущение, что Милохин лишь «поиграется» в Джейка Пола и быстро откажется от этой идеи. Но получилось иначе. Даня успел провести уже два поединка – каждый неизменно завершал нокаутом. И по ходу самих боёв складывалось ощущение, что Милохин намного лучше подготовился, полностью превосходит своих оппонентов. В первом всё вообще выглядело так, будто соперник решил драться, ни разу не надевая перчатки до этого. Однако во втором поединке россиянин получил крепкого оппонента, которого ронял раз за разом.

Оговоримся сразу, оценивать Даню в качестве профессионального боксёра пока слишком рано. Да, первые успехи уже есть. Но соперники были не самыми показательными, поэтому будем отталкиваться исключительно от рисунка боя Милохина. У россиянина агрессия начинается с самых первых мгновений. И это характерный момент для боксёра, который только начинает свой путь. Чаще всего опытные бойцы стараются сначала «прощупать» соперника, найти его слабые стороны. И только потом переходят к полноценному штурму. Однако Даня пока очень хорошо использует то, что оппоненты к такому темпу оказываются просто не готовы.

Милохин оброс мышечной массой. Раньше он был худощавым, поэтому возникали вопросы относительно силы его удара. Но теперь Даня выглядит габаритно. А в мощи его атак не приходится сомневаться. Раз за разом блогер отправляет соперников на канвас. Даже если уровень оппозиции не самый высокий, постоянно ронять на канвас без поставленного удара не получится. А значит, на тренировках Милохин действительно выкладывается на максимум. Естественно, пока рано говорить, что Дане можно выходить против профессиональных спортсменов. Тем не менее статистом на фоне любителей он выглядеть уже не будет.

Даня Милохин Фото: fea.md

Тренер Зорик Степанян, под руководством которого готовится Даня, рассказал о существенном изменении жизни блогера. Он начал режимить и вести правильный образ жизни, отказался от вредных привычек. И работает в зале над всеми компонентами, это заметно. Милохин окреп физически, намного увереннее чувствует себя в ринге. У него появляются осмысленность действий, тактика и стратегия поведения. К Дане можно относиться по-разному, но отрицать его прогресс невозможно.