Сезон никому не нужных камбэков. Зачем списанные звёзды снова захотели в UFC

На прошлой неделе в Лас-Вегасе прошёл большой турнир UFC 313. А во время ивента стало известно, что экс-чемпион Робби Лоулер, присутствовавший в зале, включён в Зал славы UFC. Робби расчувствовался, пока на экране крутили самые яркие моменты его карьеры. А спустя несколько дней стало известно, что Лоулер вернулся в пул допинг-тестирования. Как правило, такие новости — это предвестник возвращения бойца в дело.

Не совсем понятно, зачем это сейчас 42-летнему Лоулеру, который ушёл на мажорной ноте, нокаутировав Нико Прайса почти два года назад. Но в целом Робби следует новым трендам — звёзды, которых уже списали, вдруг снова засобирались в октагон.

Робби Лоулер Фото: Steve Marcus/Getty Images

Например, Нейт Диаз. В 2023 году он ушёл из UFC в связи с окончанием контракта, успел подраться по боксу с Джейком Полом и Хорхе Масвидалем и намекал на то, что в промоушене ему недоплачивали. А теперь Нейт снова хочет в UFC, причём интересуют его только большие бои: «Думаю, что мой вклад недооценён. На мой взгляд, я на самом деле оказал большее влияние на UFC, чем кто-либо другой. Я имею в виду, что, например, у Конора в каком-то смысле тоже есть свой вклад в этот промоушен. Всё может исчезнуть, потому что ты всё равно не получаешь должного признания с самого начала своего пути. Лучше уж продолжать это дело, пока есть возможность. Вот почему я хочу сражаться всегда.

Посмотрите на нынешнее положение. Все стали такими скучными! Но я хочу вернуться и завоевать титул чемпиона UFC. Я не хочу драться просто так, понимаешь? Я хочу за что-то бороться. Прямо сейчас ответьте, кто чемпион в полусреднем дивизионе? Понимаете, именно об этом я и говорю. Зачем мне возвращаться в UFC и просто с кем-то драться? Никто из нынешних бойцов не интересует меня. Вот почему меня там сейчас нет, понимаете, о чём я? Я наблюдаю».

Причём речь о возвращении Диаза идёт не первый месяц. Говорили и о бое с Дастином Порье, и о трилогии с Макгрегором. Но всё это остаётся слухами в первую очередь потому, что Дана Уайт не выразил заинтересованности в этом камбэке. Зато вариант с возвращением Ника Диаза оказался более привлекательным. Старший брат Нейта не побеждал с 2011 года, провёл всего три боя за 13 лет (ещё один был признан несостоявшимся), но в прошлом году чуть не вернулся — дважды сорвался бой с Висенте Люке.

Это вовсе не единичные примеры. Хорхе Масвидаль пошёл по пути Нейта Диаза. Ушёл, побоксировал, захотел вернуться. Причём Хорхе был гораздо более конкретным в пожеланиях — собирался биться за пояс BMF с Максом Холлоуэем, называл имена Леона Эдвардса и Майкла Чендлера. Даже сказал, что ему после разговора с Хантером Кэмпбеллом гарантируют бой в Майами в апрельском карде. К слову, UFC 314 уже анонсирован, и Масвидаля там нет.

Хорхе Масвидаль Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Дональд Серроне — ещё один потенциальный возвращенец. Ковбой ушёл на пенсию в 2022 году на серии из шести поражений (плюс 1 NC) и сразу заявил, что собирается поправить здоровье стероидами. Серроне очень воодушевлённо рассказывал, как ему похорошело от такой терапии, а потом решил вернуться, чтобы довести число боёв под эгидой UFC и WEC до 50 — сейчас у Дональда 48 боёв в этих организациях. Дана Уайт сразу сказал, что против, но Серроне вернулся в пул тестирования, так что вполне может скоро подраться.

А совсем недавно стало известно, что в UFC возвращается Джереми Стивенс. Боец, который известен любовью к рубкам, и тем, что именно к нему когда-то Конор Макгрегор обратился на пресс-конференции: «Ты вообще кто такой?» Но случай Стивенса отличается — он не преследует высоких целей. Это просто дань уважения бойцу, который отдал промоушену 14 лет. В мае пройдёт турнир в Де-Мойне, родном городе Стивенса. Джереми там любят, так что ради этого его и позвали.

В целом надо понимать, что такие камбэки звёзд прошлых лет крайне редко завершаются чем-то хорошим. Генри Сехудо вернулся и оформил себе три поражения подряд, Жозе Альдо хоть и в порядке, но бьётся с середнячками, и после возвращения у него рекорд — 1-1. Вряд ли предел мечтаний для Короля Рио. Так что и Диаза с Масвидалем вряд ли ждут триумфы в октагоне, с учётом того, какая конкуренция сейчас в их дивизионе. Эти ветераны способны только на выставочные бои, и большой вопрос, нужно ли это UFC?

Хотя гораздо интереснее, что именно движет бойцами, которые вдруг решают сорваться с пенсии. Как однажды рассказывал Алекс Волкановски, он начинает сходить с ума, когда у него нет боя. Так он принял реванш с Исламом Махачевым на коротком уведомлении и пожалел об этом. Возможно, что все эти ветераны, засидевшись на пенсии, тоже соскучились по острым ощущениям и хотят снова ощутить антураж больших турниров. Хорошим примером всем им должен стать Корейский Зомби, который тоже ушёл и хотел бы вернуться, но при этом оговаривается, что точно не будет биться снова, так как понимает, что не тянет уровень.

Корейский Зомби Фото: James Gilbert/Getty Images

Другой момент — деньги. Звёзды в UFC зарабатывают хорошо, и все они отлично понимают, что у них есть большое имя. К тому же крайне редко бойцы блистают хорошей финансовой грамотностью и умением копить. Так что неудивительно, если у Диаза или Серроне просто закончились деньги. А громкий бой с такой же легендой прошлого может принести жирный чек и шанс снова стать актуальным бойцом. Если не для UFC, то для других лиг. Ну и не стоит недооценивать силу бренда. Как бы ни критиковали UFC, все всё равно хотят попасть именно в этот промоушен.

Поэтому не стоит удивляться, если и Тони Фергюсон, одержав победу в лиге GFL, скажет, что начинает новый поход за поясом чемпиона UFC, и попросится назад.