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UFC Fight Night 255: Эдвардс — Брэди, Данкан — Пуляев, 22 марта 2025 года, онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, полный кард

UFC Fight Night 255: возвращение Эдвардса, дебют Пуляева в лучшей лиге мира. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Fight Night 255
Комментарии
По именам ивент не уступает номерному турниру.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 по московскому времени. Он изобилует яркими противостояниями. В соглавном событии вечера сойдутся Ян Блахович и Карлос Ульберг. Польский боец возвращается в октагон после длительного простоя.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Ян Блахович — Карлос Ульберг
23 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Ян Блахович
Не началось
Карлос Ульберг

В главном же событии примет новый вызов бывший чемпион организации Леон Эдвардс. Его соперником станет американец Шон Брэди.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди
23 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Шон Брэди

А в прелимах состоится поединок, который вызовет особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В лучшей лиге мира дебютирует Андрей Пуляев. Ему будет противостоять британец Кристиан Лерой Данкан.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев
22 марта 2025, суббота. 21:15 МСК
Кристиан Лерой Данкан
Не началось
Андрей Пуляев

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Андрей Пуляев выбил контракт у Даны Уайта:
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Где смотреть турнир UFC Fight Night 255 Дата и время турнира UFC Fight Night 255 Полный кард турнира UFC Fight Night 255
Live Сергей Сорокин

😀 Блахович: побью Анкалаева и получу реванш с Перейрой, идеальный сценарий

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал о своих ближайших планах на карьеру.

«Сейчас я целиком сосредоточен на Карлосе Ульберге. Я планирую его побить. У нас есть история, у нас незаконченное дело, которое мы должны довести до конца. После победы в этом бою я собираюсь выйти на титульный бой против Магомеда Анкалаева. Я побью Анкалаева и получу реванш с Алексом Перейрой. Защита пояса в бою с Перейрой — идеальный для меня сценарий», — приводит слова Блаховича MMAJunkie.

11:50 Сергей Сорокин

🏆 Леон Эдвардс заявил, что его поединок с Брэди определит претендента на титул UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил, что его поединок с американцем Шоном Брэди, который состоится 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания), определит претендента на титул.

«Если Белал победит, нас ждёт реванш. Я говорил с UFC, и они сказали, что мой поединок – за звание претендента номер один. Победитель сразится за пояс. Итак, когда я одержу победу, я буду драться за титул», — сказал Эдвардс на своем YouTube-канале.

11:49 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 255

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 255 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:49 Сергей Сорокин

9️⃣ У Пуляева уже девять побед на профессиональном уровне

Андрей Пуляев с рекордом 9-2 оказался в UFC после победы над Лиамом Андерсоном в претендентской серии Даны Уайта. У Кристиана Данкана рекорд 23-5, в последнем бою в UFC он уступил Грегори Родригесу. При этом Данкан имеет в своём активе победу над другим российским бойцом Денисом Тюлюлиным.

11:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Fight Night 255

Турнир UFC Fight Night 255 состоится 22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания. Он начнётся в 20:00 по московскому времени.

11:47 Сергей Сорокин

😱 Дана Уайт оценил Пуляева после победы россиянина в Претендентской серии

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о российском бойце Андрее Пуляеве, выступающем в среднем весе (до 84 кг), после победы последнего на турнире Претендентской серии и получения контракта с промоушеном.

«У этого парня действительно высокий бойцовский IQ. Он правильно делал все вещи, которые я люблю, и я с нетерпением жду его дебюта в организации. Ему всего 26 лет, и я думаю, что его ждёт яркое будущее. Посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

11:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Fight Night 255

  • Леон Эдвардс — Шон Брэди;
  • Ян Блахович — Карлос Ульберг;
  • Гуннар Нельсон — Кевин Холланд;
  • Молли Маккэнн — Истела Нунес;
  • Джордан Вученич — Крис Данкан;
  • Натаниэль Вуд — Морган Шарье;
  • Джей Херберт — Крис Падилья;
  • Лонир Кавана — Фелипе дос Сантос;
  • Марчин Тыбура — Мик Паркин;
  • Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев;
  • Шона Бэннон — Пуджа Томар;
  • Натан Флетчер — Каолан Логран;
  • Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес.
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