UFC Fight Night 255: возвращение Эдвардса, дебют Пуляева в лучшей лиге мира. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 по московскому времени. Он изобилует яркими противостояниями. В соглавном событии вечера сойдутся Ян Блахович и Карлос Ульберг. Польский боец возвращается в октагон после длительного простоя.
В главном же событии примет новый вызов бывший чемпион организации Леон Эдвардс. Его соперником станет американец Шон Брэди.
А в прелимах состоится поединок, который вызовет особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В лучшей лиге мира дебютирует Андрей Пуляев. Ему будет противостоять британец Кристиан Лерой Данкан.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😀 Блахович: побью Анкалаева и получу реванш с Перейрой, идеальный сценарий
Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал о своих ближайших планах на карьеру.
«Сейчас я целиком сосредоточен на Карлосе Ульберге. Я планирую его побить. У нас есть история, у нас незаконченное дело, которое мы должны довести до конца. После победы в этом бою я собираюсь выйти на титульный бой против Магомеда Анкалаева. Я побью Анкалаева и получу реванш с Алексом Перейрой. Защита пояса в бою с Перейрой — идеальный для меня сценарий», — приводит слова Блаховича MMAJunkie.
🏆 Леон Эдвардс заявил, что его поединок с Брэди определит претендента на титул UFC
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил, что его поединок с американцем Шоном Брэди, который состоится 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания), определит претендента на титул.
«Если Белал победит, нас ждёт реванш. Я говорил с UFC, и они сказали, что мой поединок – за звание претендента номер один. Победитель сразится за пояс. Итак, когда я одержу победу, я буду драться за титул», — сказал Эдвардс на своем YouTube-канале.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 255
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 255 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
9️⃣ У Пуляева уже девять побед на профессиональном уровне
Андрей Пуляев с рекордом 9-2 оказался в UFC после победы над Лиамом Андерсоном в претендентской серии Даны Уайта. У Кристиана Данкана рекорд 23-5, в последнем бою в UFC он уступил Грегори Родригесу. При этом Данкан имеет в своём активе победу над другим российским бойцом Денисом Тюлюлиным.
Дата и время турнира UFC Fight Night 255
Турнир UFC Fight Night 255 состоится 22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания. Он начнётся в 20:00 по московскому времени.
😱 Дана Уайт оценил Пуляева после победы россиянина в Претендентской серии
Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о российском бойце Андрее Пуляеве, выступающем в среднем весе (до 84 кг), после победы последнего на турнире Претендентской серии и получения контракта с промоушеном.
«У этого парня действительно высокий бойцовский IQ. Он правильно делал все вещи, которые я люблю, и я с нетерпением жду его дебюта в организации. Ему всего 26 лет, и я думаю, что его ждёт яркое будущее. Посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Полный кард турнира UFC Fight Night 255
- Леон Эдвардс — Шон Брэди;
- Ян Блахович — Карлос Ульберг;
- Гуннар Нельсон — Кевин Холланд;
- Молли Маккэнн — Истела Нунес;
- Джордан Вученич — Крис Данкан;
- Натаниэль Вуд — Морган Шарье;
- Джей Херберт — Крис Падилья;
- Лонир Кавана — Фелипе дос Сантос;
- Марчин Тыбура — Мик Паркин;
- Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев;
- Шона Бэннон — Пуджа Томар;
- Натан Флетчер — Каолан Логран;
- Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес.