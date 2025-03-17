UFC Fight Night 255: возвращение Эдвардса, дебют Пуляева в лучшей лиге мира. LIVE

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22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 по московскому времени. Он изобилует яркими противостояниями. В соглавном событии вечера сойдутся Ян Блахович и Карлос Ульберг. Польский боец возвращается в октагон после длительного простоя.

В главном же событии примет новый вызов бывший чемпион организации Леон Эдвардс. Его соперником станет американец Шон Брэди.

А в прелимах состоится поединок, который вызовет особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В лучшей лиге мира дебютирует Андрей Пуляев. Ему будет противостоять британец Кристиан Лерой Данкан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.