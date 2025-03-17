Имам Хатаев — Дурвал Паласио: Чеченский Тайсон пошёл за 10-м нокаутом. LIVE

В карде также два титульника и бой Камбососа.

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22 марта в Сиднее (Австралия) на «Qudos Bank Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. В рамках этого турнира свой 10-й поединок на профессиональном ринге проведёт российский нокаутёр Имам Хатаев. Его соперником станет опытный аргентинец Дурваль Паласио.

Возглавит турнир бывший чемпион мира Джордж Камбосос, который возвращается после поражения от Василия Ломаченко и сразится с Даудом Йорданом из Индонезии.

Также в рамках ивента выступят две местные чемпионки. Непобеждённая Скай Николсон сразится с Тиарой Браун, которая также не знает поражений. А эпатажная Чернека Джонсон будет биться в реванше с Ниной Хьюз.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.