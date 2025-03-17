Имам Хатаев — Дурвал Паласио: Чеченский Тайсон пошёл за 10-м нокаутом. LIVE

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22 марта в Сиднее (Австралия) на «Qudos Bank Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. В рамках этого турнира свой 10-й поединок на профессиональном ринге проведёт российский нокаутёр Имам Хатаев. Его соперником станет опытный аргентинец Дурваль Паласио.
Возглавит турнир бывший чемпион мира Джордж Камбосос, который возвращается после поражения от Василия Ломаченко и сразится с Даудом Йорданом из Индонезии.
Также в рамках ивента выступят две местные чемпионки. Непобеждённая Скай Николсон сразится с Тиарой Браун, которая также не знает поражений. А эпатажная Чернека Джонсон будет биться в реванше с Ниной Хьюз.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
☺️ Хатаеву нравится в Австралии
«В Австралии очень сильно понравилось. Сначала я там провёл три месяца, два боя сделали, потом еще три месяца провёл и ещё два боя сделал. Больше всего нравится там вежливость людей, какие там люди хорошие, добрые, отзывчивые, все общаются.
Плюс климат хороший, чисто везде. Я могу в обуви, даже если на улице дождь идёт, зайти домой и дома ходить. За три месяца ни разу не чистил машину, настолько там все чисто. Плюс океан, каждое утро бегаем возле океана. Еда вкусная, мясо очень вкусное, всё нравится», — рассказал Хатаев в интервью «Ушатайке».
Где смотреть турнир с боем Имама Хатаева
Турнир покажут на платформе DAZN. В России легальной трансляции не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 Хатаев уже в десятке рейтинга сразу двух организаций
С рекордом 9-0 россиянин уже потихоньку подбирается к поясам или, во всяком случае, к боям за них. В рейтинге WBC Хатаев занимает девятую строчку, а в рейтинге IBF — седьмую.
Дата и время турнира с боем Имама Хатаева
Боксёрский турнир пройдёт 22 марта в Сиднее (Австралия). Начало турнира — в 11:00 по московскому времени.
💪🏽 В последнем бою Хатаев снёс непобеждённого проспекта
Имам бился в Грозном с кубинцем Юниором Менендесом и финишировал соперника в третьем раунде.
Полный кард турнира с боем Имама Хатаева
Джордж Камбосос — Дауд Йордан;
Скай Николсон — Тиара Браун;
Чернека Джонсон — Нина Хьюз;
Имам Хатаев — Дурвал Паласио;
Джейден Буа — Джордан Касильерис;
Эми Ахио — Аеккафоб Орайван.