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Имам Хатаев — Дурвал Паласио, 22 марта 2025, бокс, дата и время турнира, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

Имам Хатаев — Дурвал Паласио: Чеченский Тайсон пошёл за 10-м нокаутом. LIVE
Яхья Гасанов
Имам Хатаев — Дурвал Паласио
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В карде также два титульника и бой Камбососа.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

22 марта в Сиднее (Австралия) на «Qudos Bank Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. В рамках этого турнира свой 10-й поединок на профессиональном ринге проведёт российский нокаутёр Имам Хатаев. Его соперником станет опытный аргентинец Дурваль Паласио.

Возглавит турнир бывший чемпион мира Джордж Камбосос, который возвращается после поражения от Василия Ломаченко и сразится с Даудом Йорданом из Индонезии.

Также в рамках ивента выступят две местные чемпионки. Непобеждённая Скай Николсон сразится с Тиарой Браун, которая также не знает поражений. А эпатажная Чернека Джонсон будет биться в реванше с Ниной Хьюз.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Хатаев уверенно сносит соперников:
«Новый Бетербиев» в порядке. Хатаев снёс опытного аргентинца Мадерну
«Новый Бетербиев» в порядке. Хатаев снёс опытного аргентинца Мадерну
Где смотреть турнир с боем Имама Хатаева Дата и время турнира с боем Имама Хатаева Полный кард турнира с боем Имама Хатаева
Live Яхья Гасанов

☺️ Хатаеву нравится в Австралии

«В Австралии очень сильно понравилось. Сначала я там провёл три месяца, два боя сделали, потом еще три месяца провёл и ещё два боя сделал. Больше всего нравится там вежливость людей, какие там люди хорошие, добрые, отзывчивые, все общаются.

Плюс климат хороший, чисто везде. Я могу в обуви, даже если на улице дождь идёт, зайти домой и дома ходить. За три месяца ни разу не чистил машину, настолько там все чисто. Плюс океан, каждое утро бегаем возле океана. Еда вкусная, мясо очень вкусное, всё нравится», — рассказал Хатаев в интервью «Ушатайке».

13:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Имама Хатаева

Турнир покажут на платформе DAZN. В России легальной трансляции не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

13:48 Яхья Гасанов

🔝 Хатаев уже в десятке рейтинга сразу двух организаций

С рекордом 9-0 россиянин уже потихоньку подбирается к поясам или, во всяком случае, к боям за них. В рейтинге WBC Хатаев занимает девятую строчку, а в рейтинге IBF — седьмую.

13:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с боем Имама Хатаева

Боксёрский турнир пройдёт 22 марта в Сиднее (Австралия). Начало турнира — в 11:00 по московскому времени.

13:48 Яхья Гасанов

💪🏽 В последнем бою Хатаев снёс непобеждённого проспекта

Имам бился в Грозном с кубинцем Юниором Менендесом и финишировал соперника в третьем раунде.

13:47 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с боем Имама Хатаева

Джордж Камбосос — Дауд Йордан;
Скай Николсон — Тиара Браун;
Чернека Джонсон — Нина Хьюз;
Имам Хатаев — Дурвал Паласио;
Джейден Буа — Джордан Касильерис;
Эми Ахио — Аеккафоб Орайван.

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Новости. Бокс/ММА
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