Сибирская Пуля врывается в UFC. Дану Уайта россиянин уже покорил

22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 мск. Он вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что первый поединок в лучшей лиге мира проведёт Андрей Пуляев. Сибирская Пуля начинает свой непростой путь противостоянием с англичанином. На родине его примет Кристиан Лерой Данкан.

Пуляев получил большое количество «авансов» после подписания контракта с UFC. Поэтому от него теперь ждут красивых выступлений и серьёзных успехов. Российский боец не выглядит безупречным, имеет профессиональный рекорд 9-2. Но уже успел произвести впечатление на руководство.

Пуляев – молодой талант, которому всего лишь 27 лет. Он родился в Новосибирске и первые шаги на бойцовском поприще делал именно там. А профессиональный путь начался с промоушена Shlemenko FC. Россиянин выдал серию из трёх побед, громко заявил о себе. Красивые нокауты от Пули быстро разлетались на хайлайты. Но затем случилась осечка, которая немного остановила поступь Андрея. В лиге Александра Шлеменко он выступал безупречно, а вот другие турниры приносили поражения. А ещё боец здорово показал себя в RCC. Поэтому принял решение штурмовать Dana White's Contender Series.

Поединок за контракт получился очень любопытным. В качестве соперника выступил Лиам Андерсон. Поэтому все ждали проверки на прочность для россиянина. Но Пуляев закатил фантастический бой. К сожалению, удосрочить оппонента не получилось. Но единогласное решение судей не вызывало никаких вопросов – Андрей выглядел намного сильнее. А главное, ни у кого не возникало сомнений о справедливости контракта Пуляева. Он произвёл впечатление даже на Дану Уайта.

Дана Уайт президент UFC «У этого парня действительно высокий бойцовский IQ. Он правильно делал все вещи, которые я люблю, и я с нетерпением жду его дебюта в организации. Думаю, что его ждёт яркое будущее. Посмотрим».

Конечно, это приятно для молодого бойца, который только-только подписал контракт с лучшей лигой на планете. Но такой жест от босса также накладывает дополнительную ответственность. Теперь за Пуляевым будут очень пристально следить, буквально под микроскопом оценивать его успехи. Средний вес – самый интересный дивизион UFC прямо сейчас. И появление нового яркого нокаутёра может лишь дополнительно привлечь к нему внимание. Однако, судя по первому назначенному поединку, вести Андрея аккуратно никто не собирается. Он сразу же получил соперника, который выступает в максимально комфортных условиях – у себя на родине. Кроме того, Данкан, несмотря на молодой возраст, является очень опытным бойцом с рекордом 23-5. Просто в такой ситуации совершенно точно не будет. Кроме того, у британца уже есть в активе победа над другим россиянином – Денисом Тюлюлиным. Его Кристиан Лерой разбил техническим нокаутом.

Андрея сразу кинули в горнило, никто не стал подбирать для него простых соперников. Но тем лучше самому Пуляеву. Победа позволит громко заявить о себе и быстро подобраться к топ-15 рейтинга. И тогда Сибирская Пуля получит реальную возможность оправдать доверие Даны Уайта.