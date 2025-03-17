Не Иноуэ единым. Как Япония стала главным конкурентом США в боксе

США уже очень давно по умолчанию считаются главной силой в профессиональном боксе. Неудивительно, что и чемпионов на данный момент больше всего именно из Америки. Например, сейчас их 18. Но в последние годы Япония превращается в полноценного конкурента для американского бокса. Уже сейчас японцы захватили мелкие весовые категории и у этой страны девять чемпионов мира. Они вторые на планете по этому показателю. Причём в одной из весовых есть четыре разных чемпиона из Японии. А в топ-10 лучших боксёров мира по версии Tehran Ring входят по три японца и американца. Тоже впечатляющий результат.

Многие привыкли, что в Японии есть настоящий монстр Наоя Иноуэ, который нокаутирует соперников направо и налево, заодно покоряя одну весовую категорию за другой. Но, помимо Иноуэ, появились ещё несколько очень сильных боксёров. Это в первую очередь Дзюнто Накатани и Кенсиро Терадзи, входящие в десятку pound-for-pound. А также Тенсин Насукава, Такума Иноуэ (да, это младший брат Наои), Рёсуке Нисида, Казуто Иока и многие другие. Некоторые только подбираются к высоким строчкам в рейтинге и совсем скоро будут биться за пояса.

Наоя Иноуэ с поясами Фото: Toru Hanai/Getty Images

Так за счёт чего Япония сумела вырастить столь мощное поколение боксёров и почему с них надо брать пример? В том числе и России.

В принципе, ни для кого не секрет, что единоборства в Японии на очень хорошем уровне. В середине прошлого века у страны тоже были абсолютные чемпионы мира, но новый виток популярности этого вида спорта случился, как ни странно, в кризисный период. В 1990-е годы положение в стране вынуждало боксёров совмещать выступления с работой, чтобы не голодать. А спасать положение вызвался Хидеюки Охаси, который стал чемпионом мира в 1990 году, а после завершения карьеры взялся за миссию по возрождению бокса в своей стране. Охаси финансировал строительство трёх новых залов, дал детям возможность заниматься бесплатно, а в 2001 году организовал Ohashi Promotions.

Как промоутер Охаси стал первопроходцем в Японии, так как до этого боксёры выступали в сотрудничестве с зарубежными компаниями. Проработав несколько лет в убыток, Хидеюки не опустил руки и сумел добиться возрождения японского бокса. В итоге компания Ohashi Promotions не только взрастила кучу чемпионов, включая Наою Иноуэ, но и запустила кардинальные изменения в подходе Японии к профессиональному боксу.

В Японии ежегодно открывается больше 10 новых залов, а турниры (даже самые мелкие) транслируются крупными ТВ-вещателями. К тому же правительство помогает развитию спорта в том числе в регионах, где наблюдается низкий уровень жизни. Что касается исключительно профессиональных боксёров, то у них уникальные контракты. Они должны быть обязательно подписаны с залом, в котором тренируются. И соглашение не должно быть краткосрочным, и, чтобы его прервать, нужно привести веские доводы. Продлевать соглашения тоже можно только по согласию обеих сторон. И, разумеется, сотрудничество должно быть взаимовыгодным, так что на этих залах лежит полная ответственность по подготовке боксёров. Если что-то идёт не так — вина лежит именно на этом зале. По сути, они выполняют функцию менеджеров, поэтому прямо заинтересованы в успехе своего бойца.

Ещё один важный момент — работа боксёрской комиссии в Японии. Она полностью заточена на то, чтобы боксёры не застаивались, а конкурировали с лучшими. Согласно положениям комиссии, в контракты запрещено включать реванши, японские боксёры не могут держать пояса в двух весах сразу, а от чемпионов требуют титульных защит не реже, чем раз в полгода. Причём соперник обязательно должен входить в топ-10. Если есть вызов от первого номера рейтинга, то чемпион должен его принимать как минимум раз в девять месяцев. В случаях когда первый номер отказывается биться с чемпионом, он может быть понижен в рейтингах. А если кто-то из середины рейтинга совершит апсет и станет чемпионом, то должен в течение четырёх месяцев дать бой первому претенденту. Промоутерский бизнес тоже строго регламентирован, там даже проверяют глубину знаний в боксе.

Всё это заставляет боксёров прогрессировать и расти, стимулирует здоровую конкуренцию и исключает ситуации, когда лучшие избегают лучших — главный бич профессионального бокса. Важно отметить, что все эти положения действуют только на территории Японии. Если вдруг условный Иноуэ бьётся в США, то там может быть и соперник вне топ-10 рейтинга, и реванш могут прописать в контракт. И, к слову, главные звёзды бокса из Японии зачастую бьются именно в своей стране. Может быть, с точки зрения роста популярности и узнаваемости это не оптимальное решение, но они делают выбор в пользу роста и развития. И зарабатывают в Японии они тоже неплохо.

Плюс традиционные национальные черты, присущие японцам. Боксёры всегда очень дисциплинированны, чтут традиции, их приводят в пример молодёжи. Боксёрский судья Эдвард Лигас тоже восхищался японцами: «20 лет назад филиппинцы легко обходили японцев. Теперь у Японии отличная программа для бокса, не только для профи, но и для любителей, выступающих на Олимпиадах. Японские боксёры сражаются за честь своей страны всегда, хотя многие из них уже очень богаты. Для них уважение и любовь к стране — честь.

Наоя Иноуэ Фото: Steve Marcus/Getty Images

Благодаря управлению комиссии и поддержке правительства бокс в Японии на подъёме. Денег на бокс выделяется достаточно, программа развития спорта позволяет каждый год штамповать чемпионов и навязывать конкуренцию американцам в профессионалах. Бокс активно интегрируется в местную культуру, что даёт ещё больший толчок популярности этого вида спорта. Так что за будущее японского бокса переживать не приходится — после Иноуэ, Терадзи и Накатани на ринге зажгутся новые звёзды.