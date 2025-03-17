Олимпийский бокс будет, но не наш. Россия провалилась на политическом ринге?

Осенью 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял довольно скандальное решение — не включать бокс в олимпийскую программу Игр в 2028 году. Всему причиной стал конфликт МОК с IBA, которая курирует любительский бокс. Позже позиции по боксу смягчили, допустив включение этого вида спорта в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе, но организацию, которую сейчас возглавляет Умар Кремлёв, отстранили, а проведение турнира по боксу на Олимпиаде-2024 взял на себя сам МОК.

На выходе получилось, мягко говоря, не совсем удачно. Взяв на себя то, чем раньше не занимался, МОК навлёк на себя немало критики. Уже по ходу соревнований в организации, по сути, расписались в своей ошибке. Марк Адамс, представитель МОК, заявил, что комитет больше не будет организовывать турниры самостоятельно: «МОК всегда пытается найти баланс между инклюзивностью и справедливостью, и это трудная задача, и нам придётся на это обратить внимание. Поэтому мы надеемся, что на Олимпиаде-2028 этот вид спорта будет не только зрелищным, но и учтёт предпочтения всех социальных категорий людей, несмотря на их происхождение. Но мы не международная федерация, поэтому более не будем заниматься организацией олимпийского турнира по боксу. Будем надеяться, что такая организация в дальнейшем появится».

Позже Томас Бах подтвердил и ещё раз проговорил — без партнёров МОК не станет заниматься организацией боксёрского турнира. Это, по сути, сужало выбор до двух вариантов — либо примирение с IBA, либо партнёрство с новой World Boxing, которая была создана в противовес организации Умара Кремлёва и куда более лояльно относится к МОК. На бумаге — максимально очевидный выбор.

Томас Бах обещал, что решение по сохранению бокса в олимпийской программе на Играх 2028 года будет принято в первой половине 2025 года. Так и произошло. Сначала МОК признал World Boxing международной организацией, которая управляет боксом. В итоге исполком МОК рекомендовал включить бокс в программу, и, конечно, заниматься турниром будет World Boxing: «Исполком МОК принял решение включить бокс в программу Олимпиады 2028 года. Мы смогли принять это решение после признания World Boxing. Эта рекомендация будет представлена сессии МОК, я уверен, что она примет её».

Томас Бах Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Что дальше? Для российских боксёров ничего хорошего в таких новостях нет. В МОК ещё прошлой весной обозначили, что на Олимпиаду не будут допущены боксёры федераций, входящих в состав IBA. Разумеется, Россия тоже относится к их числу. Поэтому для наших боксёров ситуация не меняется, что отмечает и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Алексей Тищенко двукратный олимпийский чемпион по боксу «Для россиян ничего не изменилось. Они как не могли участвовать на Олимпиаде, так и не могут. А там хоть World Boxing, хоть IBA. Ничего абсолютно не поменялось. Наша задача — чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. Когда это произойдёт, тогда можно будет решать вопрос с организацией. А пока так».



Шансы на то, что россияне выступят на Олимпиаде, ничтожно малы. Помогут только смена спортивного гражданства и выступления под флагом других федераций. В остальном крайне маловероятно, что боксёрам из IBA предложат вариант с амнистией и пригласят отбираться на Олимпиаду. Россия не сумела продавить сотрудничество МОК именно с IBA, отдав позиции, но это, к сожалению, тоже было ожидаемо.

Для любительского бокса это тоже не лучшие новости. На последней Олимпиаде стало понятно, что когда турниром занимается организация, для которой это в новинку, то это может выйти боком. В Париже были и споры вокруг судейства (его тоже курировал МОК), и скандал имени Иман Хелиф и Линь Юйтин. А главное, страдал уровень турнира. Можно по-разному относиться к МОК, но нельзя не признавать, что у России очень мощная любительская школа. Отсутствие россиян прямо бьёт по конкуренции и зрелищности турнира.

Тем не менее пока всё идёт к тому, что в Лос-Анджелесе через три года снова будут разговоры о том, как загибается олимпийский бокс. И решения МОК в этом не помогают. Смогут ли в World Boxing справиться с организацией и насколько сильно скажется тот факт, что на Олимпиаде так или иначе не выступят все действительно сильнейшие спортсмены мира?