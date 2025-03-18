Россиянки — лучшие в любительском боксе. Но где наши Серрано?

16 марта в городе Ниш, Сербия, завершился чемпионата мира по боксу среди женщин. Сборная России в очередной раз привезла мощный состав. И закономерно заняла первое место в общекомандном зачёте. Девушки завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль. Но на фоне этого возникает один любопытный вопрос. На любительском уровне наши соотечественницы тотально доминируют, выглядят великолепно. А вот переход в профессионалы им не даётся. Там уже совершенно другие имена. И найти в топе представительниц России – задачка со звёздочкой.

На минувшем чемпионате мира отличились Нуне Асатрян, Елена Гапешина, Анастасия Шамонова и Салтанат Меденова, своим золотом обеспечившие победу в общем зачёте. С серебром завершила своё выступление Юлия Чумгалакова. Россиянки доминировали практически во всех весовых категориях. Наши девушки прекрасно подготовлены к реалиям любительского бокса. И в рамках каждого отдельного боя они методично работают на очки, просто перебивая оппоненток. Вот только всё это не то чтобы подходит для перехода на профессиональный уровень. С такой же проблемой сталкиваются и многие наши парни.

НУНЕ АСАТРЯН Фото: РИА Новости

Пока не хватает переходной ступени из любительского бокса в профессиональный. На мужском уровне свой большой вклад вносит IBA. Организация проводит постоянные турниры, для поддержания соревновательного момента ввела собственные пояса. Кроме того, победители получают финансовую помощь, что также важно. Начинающим боксёрам-профессионалам бывает непросто организовывать себе подготовку, поскольку всё это требует огромных затрат. Поэтому парни сначала набираются опыта и делают себе имя, а уже потом отправляются за океан.

У девушек такой возможности нет. Если посмотреть на проблему масштабнее, она затрагивает не только бокс. В смешанных единоборствах возможностей немного больше. Там девушки всё-таки выступают на отдельных турнирах. Но нужно понимать, что таких поединков очень мало, поэтому российская публика чаще смотрит именно мужские бои. Однако там ситуация всё равно намного оптимистичнее. Всё потому, что сейчас в топовых MMA-лигах очень много наших девушек. И все они на слуху: одни – прекрасно дерутся, другие – великолепны в трэш-токе. А вот в профессиональном боксе такого нет.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Chris Unger/Getty Images

Вот и складывается ситуация, при которой российские боксёры-любительницы не могут найти себе место на профессиональном уровне. На родине нет турниров, на которых можно зарабатывать, набивать опыт и привлекать к себе внимание, а за океаном не хотят подписывать без опыта и послужного списка. Попытаться пробиться исключительно на любительском багаже, конечно, можно. Но шансы на это, откровенно говоря, низкие. Ситуацию в положительную сторону может изменить приход в бокс Даны Уайта. Он пообещал создать специальные академии, в которых молодые таланты получат возможность вырасти и выйти на профессиональный уровень. Однако нужно будет посмотреть, как именно получится реализовать амбициозные задумки на практике.

У российских девушек шикарная любительская школа и большие перспективы. Но нет полноценной возможности для выхода на новый уровень. Очень хочется, чтобы в ближайшие годы ситуация изменилась в лучшую сторону. Потому что Россия потеряет очередное поколение талантливых девчонок, которые способны навести ужас на весь нынешний топ. Однако чтобы у нас выросли собственные Аманды Серрано и Чернеки Джонсон, нужно изменить саму систему.