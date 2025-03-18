Чеченский Тайсон тоже покинул Россию. Почему наши профи уезжают

В Австралии 22 марта состоится масштабный вечер профессионального бокса, возглавит который один из самых ярких и титулованных местных боксёров, бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос. Но внимание российских любителей бокса будет приковано к Имаму Хатаеву по прозвищу Чеченский Тайсон, который также выступит на турнире и проведёт бой против Дурваля Паласио.

Имам Хатаев – титулованный в прошлом российский боксёр-любитель, который завоевал бронзу как на чемпионате мира, так и на Олимпийских играх в Токио. Сейчас же Чеченский Тайсон строит карьеру в профессионалах и делает это весьма успешно. На данный момент Имам провёл девять поединков на профессиональном уровне, во всех одержал победы. Более того, все девять побед Хатаев одержал нокаутами, не оставляя соперникам никаких шансов победить судейским решением – ещё свежи воспоминания, как Имама «прихватили» в полуфинале Олимпиады.

Молодого боксёра сравнивают с Бетербиевым и пророчат ему блестящую карьеру в профессионалах: мол, Хатаев продолжит дело Артура и Дмитрия Бивола и российскую доминацию в полутяжёлом весе. При этом есть у Имама и другое сходство с Бетербиевым – карьеру в профессионалах он строит строго за рубежом.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

В 2023 году Хатаев подписал долгосрочный контракт с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management.

«Мне особенно приятно, что Имам присоединится к нашей команде. Он настоящий зверь! — сказал глава компании Камиль Эстефан. — Очень талантливый, мощный и с совершенно профессиональным подходом со своей серьёзностью и целеустремлённостью. У него огромный потенциал, и он очень харизматичен. Для него нет ничего невозможного».

Только два поединка в профессионалах Имам провёл в Грозном – все остальные бои были в Канаде, Сербии и Австралии. К последней стране Хатаев проникся особо: на знаменитом сайте Boxrec в графе «национальность» у Имама указано австралийское гражданство, а в разделе «место жительства» стоит Сидней. Последний поединок Хатаева тоже был там.

Но на самом деле не играет особой роли, Австралия это или, условно, Канада, как у Бетербиева – нынешние реалии заставляют российских профессионалов перебираться за рубеж, причём многие делают это ещë на старте карьеры. Дорогу проложил ещё Костя Цзю, уехавший в Австралию в 1990-х. Костя стал первым отечественным боксёром-профессионалом, кто по-настоящему прославился на весь мир. И его пример оказался для многих поучительным: за границей и раскрутиться проще, и громкие бои получить легче. А конкуренция в России на тот момент была не на том уровне, чтобы построить успешную карьеру и стать чемпионом мира.

Сейчас ситуация лучше в плане конкуренции, гораздо больше отечественных спортсменов выступают на высоком уровне в профи. Некоторые боксёры даже добираются до чемпионских титулов, в основном боксируя в России. Например, спортсмены RCC Boxing Promotions. Тот же Заур Абдуллаев боксировал с Девином Хейни за титул чемпиона мира, Магомед Курбанов недавно проводил бой с Исраилом Мадримовым — и тоже за пояс. Но при этом главные бои всё равно проходят не в России — в США, в Саудовской Аравии, в других странах. Титульных поединков у нас в стране в последние годы крайне мало: здесь сказываются в том числе и санкции, и все ограничения, с которыми столкнулся отечественный спорт.

Перебраться за границу для профессионального боксёра из России — это прежде всего шанс быстрее заявить о себе, попасть в рейтинги и получить большие бои. Шансов, что тебя заметят на турнире в Австралии или Канаде, больше, чем если ты будешь боксировать в России. Система профессионального бокса за рубежом выстроена серьёзнее, все основные промоутеры и промоутерские компании, которые помогают перспективным боксёрам стать суперзвëздами, находятся там, титулованные тренеры с профессиональными залами и большим количеством спарринг-партнëров тоже играют свою роль в переезде отечественных боксёров.

Имам Хатаев пошёл по пути Артура Бетербиева, Сергея Ковалёва и многих другиз наших топовых боксёров. Хатаеву нужно грамотное продвижение, хорошие бои — с этим ему активно помогают в Австралии и Канаде. Это не означает, что Имам забыл про родину или что-то в этом духе. Мы же радуемся за Алексея Миранчука или Александра Головина в футболе, следим за рекордным походом Александра Овечкина в хоккее — можно привести массу подобных примеров. В боксе ситуация аналогичная: самая прямая дорога к чемпионским титулам лежит через Австралию, Канаду, США или Саудовскую Аравию. И Хатаев уверенно двигается по этой дороге к своей цели.