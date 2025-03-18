Канело повторяет самую глупую ошибку в боксе. На этом обжигались даже легенды

В начале года звёздный Сауль Альварес подписал контракт с Riyadh Season и по этому соглашению проведёт четыре поединка. В том числе в сентябре ожидается тот самый мегабой Канело с Теренсом Кроуфордом.

Но, как говорится, есть нюанс. В мае Альваресу нужно биться с Уильямом Скаллом за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Разумеется, тут саудовцы заинтересованы в успехе Сауля, чтобы его бой с Кроуфордом можно было продать подороже. Проблема в том, что сам Канело, Турки Аль аш-Шейх, да и болельщики иногда делают вид, что 3 мая Альваресу предстоит спарринг, а не бой с другим чемпионом мира. Можно вспоминать спорное решение в бою Скалла с Владимиром Шишкиным, но факт остаётся фактом — кубинца не назвать просто проходным боксёром.

На пресс-конференции Турки Аль аш-Шейх чуть ли не открыто говорил, что Скалл туда попал просто, чтобы оставить пояс для Канело: «Вы знаете, что я уважаю кубинскую школу бокса. Но сейчас хочу задать вопрос как болельщик бокса. Хочу задать вопрос Канело. Тебе сейчас чего-то не хватает для сентябрьского большого боя. Не хватает пояса. Вот этого пояса. Вернёшь ли ты это себе 3 мая?»

Конечно, Скалл от таких разговоров лучше себя не чувствует, и ему приходится отбиваться банальными и стандартными фразами: «Всё это очень неуважительно. Как чемпион мира я заслуживаю уважения. Это неуважительно по отношению ко мне — говорить о бое с Кроуфордом, не дожидаясь результата нашего боя 3 мая. Но для меня это не новость. Все говорят об этом. Так вот я собираюсь удивить мир в этот момент. Я твёрдо уверен в том, что хочу сделать. 3 мая я покажу свои таланты и всех заткну, вот увидите. Я полагаюсь на свои навыки и готов дать фанатам отличный бой, которого они заслуживают».

Уильям Скалл Фото: Sarah Stier/Getty Images

Заглядывание за спину сопернику — возможно, самая глупая ошибка, которую вообще можно допустить в боксе. Альварес может сколько угодно говорить, что сосредоточен только на бое со Скаллом, однако он не может спрятаться от фона и разговоров о Кроуфорде. Тем более когда сам Турки Аль аш-Шейх тоже постоянно говорит именно о сентябрьском поединке.

Не так давно саудовский функционер уже обжигался на подобном. Например, в случае с боем Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, когда Цыганский король решил размяться перед боем за абсолютное чемпионство с Александром Усиком, а в итоге едва не лишился «нолика». А других звёздных супертяжеловесов Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера Турки Аль аш-Шейх так хотел свести между собой, что начал переговоры о контракте на два боя между ними до того, как пройдут уже назначенные поединки. В итоге Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру и идея боя с Джошуа была благополучно похоронена.

Но самый яркий и хрестоматийный пример того, как боксёр обжёгся, недооценив соперника, миру подарил Леннокс Льюис. Всегда были слухи, что он не особо утруждает себя в лагере, если соперник не особо именитый. И в конце 1994 года Ленноксу запланировали объединительный бой с Риддиком Боу. Большой поединок со своей историей — боксёры уже бились в финале Олимпиады, и тогда победил Льюис. Проблема была в том, что в сентябре Ленноксу нужно было встретиться с Оливером Макколом, который никогда не хватал звёзд с неба. Что в итоге? Поражение нокаутом во втором раунде и отмена боя с Боу, который, как говорили, мог принести Льюису чуть больше $ 30 млн.

Стал ли Леннокс менее великим боксёром? Нет, и Канело тоже не станет, если вдруг Скалл оформит апсет. Но припоминать этот случай обязательно будут, так что совершать столь глупые ошибки Альваресу точно не стоит. Иначе и репутация пострадает, и денежный бой с Кроуфордом как минимум отложится на неопределённый срок.