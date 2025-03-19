UFC проводит турниры слишком часто? У гениального конвейера есть оборотная сторона

UFC – лучшая лига на планете с огромным запасом. Она собрала топовых бойцов, устраивает грандиозные события. Но, кажется, у этого всего есть и оборотная сторона. Расписание составлено так, что турниры проводятся практически еженедельно. Есть небольшая новогодняя пауза, а также несколько «прорех» за календарный год. Ни один другой промоушен не может похвастаться таким количеством ивентов. Однако всё чаще эксперты и сами профессиональные бойцы указывают, что уровень событий существенно снижается. Есть ощущение, что в попытках постоянно давать фанатам зрелище, лига теряет свою привлекательность.

Нужно понимать, что турниры суперуровня действительно есть. И в этот список могут быть включены далеко не все номерные ивенты. А ещё есть очень серьёзные подводные камни. Если говорить откровенно, абсолютно топовым получилось лишь одно событие за 2024 год. Это не юбилейный UFC 300, а шикарный UFC 306. Там помогли и вмешательство Саудовской Аравии, и «Сфера», моментально завоевавшая сердца болельщиков. А вот в остальном… Можно попытаться поспорить и напомнить про UFC 308. Огромное количество российских бойцов, а также выходцев с постсоветского пространства, красочные поединки. Но были ли они настолько интересны публике?

Камил Гаджиев топовый российский промоутер «Вы знаете, это вопрос наших ощущений. Мы живём на постсоветском пространстве. И для нас – крутейший турнир. Но, например, у бразильцев могут быть совершенно другие впечатления от этого ивента. С нашей колокольни это, безусловно, крутейшая история. С российской колокольни. Кард ориентирован полностью на постсоветское пространство».

С Гаджиевым приходится согласиться. Сбалансированных кардов, к сожалению, довольно мало. Да и сложно угодить болельщикам сразу из нескольких стран. Для России традиционно интересны турниры, которые проходят в ОАЭ и Саудовской Аравии. Но никто особо не захочет следить за ивентом, на котором выступит много пусть и топовых, но американцев. И этот баланс становится всё тяжелее выдерживать руководству UFC. Кажется, матчмейкеры буквально выискивают возможность, чтобы собирать максимально разношёрстные карды. И это хорошо далеко не всегда.

Турнир UFC 306 в «Сфере» Фото: Christian Petersen/Getty Images

Очевидно, что у организации не могут быть в ростере исключительно суперзвёзды. Это огромные финансовые затраты. Кроме того, ростер UFC – огромен. И там представители разных стран, в которых смешанные единоборства не могут быть на одинаковом уровне. Поэтому и получаем ситуацию, при которой чуть меньше 1000 (!) бойцов необходимо грамотно распределить на 40 (примерно столько проводится за год) турниров. Вот и получается, что приходится устраивать сборную «солянку», на которую иногда тяжело смотреть зрителю, нейтрально относящемуся к выступающим бойцам.

Ещё один момент, который вызывает вопросы, — количество номерных турниров. Конечно, нельзя совсем частить с ними. Если постоянно проводить только такие ивенты, они потеряют свою значимость. Но и разрывы, как кажется, не должны быть слишком затяжными. Например, последний номерной турнир UFC 313 состоялся в ночь с 8 на 9 марта. А следующий запланирован аж на апрель. Между двумя номерными ивентами в лучшей лиге на планете решили провести четыре Fight Night. И это вызывало серьёзные вопросы.

«UFC Apex» Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить, что много вопросов вызывает проведение турниров в «UFC Apex». И уже ведутся разговоры о возможной отмене событий на этой арене. В частности, за это высказался действующий боец организации Ренато Мойкано: «Нет динамики. Хорошо, когда атлеты приезжают в другой город, ходят на телевидение, радио, устраивают медиадень и открытые тренировки. Это вызывает у людей интерес. Но никого не волнует, когда турнир проходит в «UFC Apex». Эти карды должны прекратиться».

UFC действительно стоит пересмотреть свой подход к формированию кардов и организации турниров. Иначе «пустышек» будет становиться всё больше. Конечно, есть и положительные исключения. В 2024 году одним из самых огненных по уровню поединков и количеству нокаутов получился Fight Night, который проходил… в Китае. Иногда такие эксперименты действительно приносят успех. Но некоторые турниры выходят совсем провальными. И, к сожалению, чувствуется это ещё задолго до выхода бойцов в клетку. Так, может, стоит проводить меньше проходных ивентов, сделав упор на качество?