Кикбоксёр-модель — самый сложный вызов для Анкалаева. Почему?

22 марта в Лондоне, Великобритания, на «О2 Arena» пройдёт турнир UFC Fight Night 255. Начало ивента — в 20:00 мск. В рамках соглавного события вечера бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович встретится с Карлосом Ульбергом. И в этом поединке может определиться очередной претендент на пояс, которым с недавних пор владеет Магомед Анкалаев.

Ульберг — шестой номер дивизиона и обладатель самой длинной актуальной победной серии в полутяжёлой весовой категории. Новозеландец начинал в UFC с поражения нокаутом от Кеннеди Нзечукву, но после этого не сломался и одержал семь побед подряд, забравшись достаточно высоко в рейтингах.

Семья Ульберг исторически тяготела к боксу, так что и Карлос пошёл по стопам родственников. Даже когда будущий боец UFC был ребёнком и учился читать и писать, то наказанием за ошибки была отработка боксёрских упражнений. В подростковом возрасте Ульберг попробовал себя в регби, где получалось неплохо, но в одной из игр он влез в драку, применил свои навыки из бокса и кикбоксинга и был дисквалифицирован на шесть недель.

После этого Карлос сосредоточился на единоборствах, в частности на кикбоксинге. И спустя несколько лет выступлений в Китае и Новой Зеландии Ульберг присоединился к залу City Kickboxing, который также представляют Исраэль Адесанья, Кай Кара-Франс и Дэн Хукер.

Дэн Хукер, Исраэль Адесанья, Алекс Волкановски и Карлос Ульберг Фото: UFC

Иззи частенько нахваливает Ульберга, рассказывает, что с Карлосом бывает больно даже просто держать лапы, и ждёт чемпионства от партнёра по залу. Но у Ульберга параллельно идёт и другая карьера. До попадания в UFC он успел побывать и стриптизёром, и моделью, участвовал в реалити-шоу. Карлос рассказывал: «Я получаю предложения руки и сердца постоянно. Вы бы видели мои сообщения. Они заполнены женскими посланиями».

Зато когда на горизонте замаячил переход в лучший ММА-промоушен мира, Ульберг отказался от участия в местном шоу «Холостяк» и стал больше внимания уделять боям. Но съёмки Карлос не оставил.

«В конце концов я стану моделью и актером. Или буду сниматься в больших фильмах. Это долгосрочная цель», — рассказывал Ульберг, а ещё отмечал, что старается выходить из своих боёв с минимальным уроном.

Карлос Ульберг Фото: Josh Hedges/Getty Images

Что касается дальнейших перспектив Ульберга, то он выглядит хорошим кандидатом на то, чтобы расшевелить верхушку полутяжёлого веса. Карлос поднимается постепенно. Бил нерейтинговых бойцов, потом оппозиция стала повышаться. Сначала Алонзо Менифилд из топ-15, потом Волкан Оздемир из топ-10, теперь Ян Блахович из топ-3.

С Ульбергом в боях очень непросто. Он высокий, физически крепкий и при этом довольно скоростной. Плюс хорошо поставлены удары с рук и ног, в чём помогли занятия кикбоксингом. С учётом того, что сейчас в дивизионе наметился небольшой застой, у Карлоса есть шансы добраться до титульного поединка. На бумаге он выглядит более конкурентным и сложным соперником для Магомеда Анкалаева, чем, например, Иржи Прохазка и Джамал Хилл.

Ульберг работает вторым номером, поэтому, если, например, Анкалаев будет идти вперёд, Карлос не растеряется, как Алекс Перейра, а сможет подстроиться под эту манеру. Резко взрываться и заходить на ближнюю дистанцию с атаками Ульберг может, хороший и плотный джеб в наличии тоже имеется. Котом в мешке остаются навыки на земле, но, как правило, у ребят из зала City Kickboxing есть представление о том, как нужно защищаться. Плюс, как мы убедились на примере того же Перейры, ударнику, а тем более такому габаритному, как минимум можно поставить хорошую защиту от тейкдаунов. В конце концов, в бою с Блаховичем будет возможность оценить навыки Ульберга.

Тренер Юджин Бейрман, работающий с Карлосом, утверждает, что беспокоиться о борьбе не стоит: «Это не вопрос навыков. У Карлоса очень хорошая борьба, он суператлетичный, так что речь идёт просто о том, чтобы привить некоторую ментальную уверенность в навыках Карлоса. У многих людей очень хорошие наборы навыков, но нужно убедить себя и быть достаточно уверенным, чтобы использовать эти вещи в бою».

Разумеется, всё это не делает Ульберга фаворитом в потенциальном бою с Анкалаевым. Магомед уже показал, что его стойку точно нельзя недооценивать. Просто Карлос может заставить россиянина всерьёз потрудиться и над геймпланом, и над его реализацией. И как минимум на бумаге этот вызов выглядит сложнее, чем бои с другими претендентами. С Прохазкой и Хиллом, в реваншах с Блаховичем и Перейрой Анкалаев будет куда более очевидным фаворитом.