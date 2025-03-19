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Александр Усик переход в MMA, возможный бой с Алексом Перейрой, поединок по правилам бокса, Джеймс Тони

Усик намекает на ММА, но это плохая идея. Вспоминаем, как боксёры дрались в клетках
Сергей Сорокин
Усик намекает на ММА, но это плохая идея
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Переход в новую дисциплину — сложнейшее испытание.

Александр Усик дважды подряд побил Тайсона Фьюри. Естественно, все были вынуждены признать – он стал королём супертяжеловесов. И, пожалуй, после этого для боксёра осталось мало реальных вызовов. Да, совсем скоро Александр должен провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Но какую цель выбрать дальше? Усик прекрасно понимает, какие поединки способны помочь заработать. Поэтому всерьёз рассматривает возможность выйти в ринг с Алексом Перейрой. Более того, боксёр рассматривает, пусть и в шутку, даже вариант с тем, чтобы попробовать себя в смешанных единоборствах. Правда, опыт показывает, что его предшественники не лучшим образом переходили в новую дисциплину.

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Пока Александр рассматривает возможность подраться по правилам MMA лишь в шуточной форме. Однако сам намекает на то, что вполне может подумать над таким вариантом, если предложение поступит: «Бой с Алексом Перейрой? Да, мне это интересно. Но только после боя против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Я даже рассмотрю бой в клетке для ММА. Это шутка, однако в каждой шутке есть доля правды».

Стоит отметить, что Александр, если всё-таки попробует свои силы в смешанных единоборствах, не станет первопроходцем. И опыт есть даже у топовых боксёров. Одним из первых на такой эксперимент решился Джеймс Тони. Он считался невероятным талантом, но справиться с давлением и оправдать возложенные ожидания, к сожалению, не смог. В супертяжёлом весе боксёр выглядел слишком медлительным и неповоротливым. Поэтому в определённый момент Джеймс принял решение на время перебраться в смешанные единоборства, попробовать себя в новой стихии. Таким вариантом моментально заинтересовался Дана Уайт. И даже выписал боксёру контракт на несколько поединков. Однако обошлось всё одним боем. Подготовка под руководством Хуанито Ибарры и Тревора Шермана не помогла совсем. Член Зала славы UFC Рэнди Кутюр легко расправился с Тони, финишировав его уже в первом раунде. После этого критиковали и боксёра, и промоушен, и самого Дану. Поэтому Уайт решил прекратить сотрудничество с Джеймсом.

Рэнди Кутюр и Джеймс Тони

Рэнди Кутюр и Джеймс Тони

Фото: Kelvin Ma/Getty Images

Диллиан Уайт также пробовал свои силы в смешанных единоборствах. И его пример, пожалуй, можно считать удачным. Но нужно напомнить, что изначально боец начинал свой путь в кикбоксинге. Более того, там Диллиан добился серьёзных успехов: был чемпионом Великобритании и Европы в тяжёлом весе. А потом решил попробовать себя и в MMA. Дебют получился великолепным. Поединок против Марка Страуда завершился нокаутом всего лишь за 12 секунд. Казалось, Уайта ждёт светлое будущее в смешанных единоборствах. Но в бойце проснулась любовь к боксу, в пользу которого он и сделал свой выбор.

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Уайт нокаутировал Поветкина. А потом принёс в угол россиянина стульчик и водичку. Видео
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Тайрон Спонг также имел успешное прошлое в кикбоксинге, которым занимался на протяжении 14 лет. Но затем попробовал свои силы в джентльменском виде спорта. И даже должен был провести поединок… с Усиком. Правда, сдал прямо перед боем положительную допинг-пробу, поэтому всё сорвалось. Спонг попробовал себя в смешанных единоборствах. И даже дважды победил, но бил он не самых статусных оппонентов. А затем получил жёсткое испытание в лице россиянина Сергея Харитонова. И Десантник наглядно показал, что Тайрону лучше заниматься боксом. Во втором раунде Сергей финишировал оппонента. И это стало точкой на пути Спонга в MMA.

Сергей Харитонов — Тайрон Спонг

Сергей Харитонов — Тайрон Спонг

Фото: Eagle FC

Конечно, ради одного боя Усик может всё-таки перебраться в MMA. Особенно если учитывать, кто именно станет соперником. Перейра – ярко выраженный ударник, который преимущественно работает в стойке. Поэтому сложно представить, что Алекс попытается потащить Александра в партер. Напротив, такой поединок может стать столкновением стилей двух классных ударников. Перейра закладывается на несколько мощных панчей, Усик любит «насыпа́ть». Поэтому за противостоянием разных техник было бы очень интересно понаблюдать. А в Саудовской Аравии вполне могут заинтересоваться возможностью свести оппонентов и в ринге, и в октагоне.

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