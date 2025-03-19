За Бетербиева обидно. Великого ветерана списывают слишком рано

Начало этого года выдалось в мире профессионального бокса богатым на события. Конечно, основное внимание забрал турнир в Саудовской Аравии, в главном событии которого российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели ожидаемый реванш.

За противостоянием Артура и Дмитрия интересно наблюдать ещё и с той точки зрения, что расклад сил в нём постоянно меняется. Перед первым поединком многие эксперты затруднялись выделить фаворита: у Бивола и Бетербиева разные стили, у каждого боксёра есть свои преимущества, и кто сумеет навязать сопернику свой бокс – тот и победит: примерно такие мнения высказывались перед первым противостоянием. Бетербиев победил, и перед реваншем уже он был фаворитом. Многие даже предполагали, что на этот раз Артур выиграет досрочно.

Получилось иначе. Дмитрий провёл отличную работу над ошибками и забрал второй поединок, а вместе с ним и чемпионские пояса. И очень быстро вектор экспертных мнений поменял направление. Прекрасное выступление Бивола, пожалуй, лучшее в карьере, сделало его явным фаворитом третьего поединка. Многие стали вспоминать про возраст Бетербиева, говорить о том, что ему стоит задуматься о пенсии, хотя этот же Бетербиев менее чем полгода назад победил более молодого и прыткого Бивола. И этого же Бетербиева недавно называли едва ли не лучшим боксёром современности.

Некоторые даже считают, что трилогия и вовсе Артуру не нужна. Мол, лучше бы Бетербиеву посмотреть в сторону крузервейта или же вовсе задуматься о пенсии, потому что совершить такую же работу над ошибками, как это сделал Бивол, Артур уже не сумеет – перестроиться в его возрасте крайне сложно. И в такие моменты за Бетербиева становится обидно. Да, Артур – не молодой парень, ему уже 40 лет. Но это не помешало ему перемолоть Дмитрия в первом поединке, работая в каком-то нереальном темпе все 12 раундов. У Бетербиева и его команды будет время осмыслить то, что произошло во втором поединке, детально разобрать ошибки и, как любят говорить многие, вернуться сильнее.

Сложно ли это будет сделать? Безусловно. Бивол – боксёр если не без слабых мест, то с едва заметными слабыми местами, и победить такого Дмитрия, набравшего невероятную форму, будет крайне тяжело. Но давайте не будем забывать, что второй бой Бетербиев хоть и проиграл, но в моментах смотрелся очень прилично, и даже казалось, что после проигранных стартовых раундов Артур переломил ход поединка.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

У Бетербиева никуда не делись его сильные качества – невероятный прессинг и нокаутирующая мощь всё ещё при нём. Многие знают, что у нокаутёра всегда есть шанс – даже в 12-м раунде поединка, в котором он проигрывает. А Артур был и остаётся устрашающим нокаутёром. Так что рано Бетербиева относить к списанным пенсионерам.

Трилогия нужна с различных точек зрения. В первую очередь – со спортивной. Сейчас в противостоянии Артура и Дмитрия ничья, и оставить их без третьего поединка – по меньшей степени нелогично. Ну, и не стоит забывать, что Бетербиев не особо хотел давать реванш Дмитрию, но всё же согласился, причём на незамедлительный реванш. Теперь очередь вернуть долг – за Биволом.

«Трилогия нужна. И это не обсуждается. Третий бой нужен чисто по-человечески. Артур согласился на реванш после первого боя. Состоялся второй поединок, и отказывать в трилогии будет по-человечески неправильно», — приводит слова тренера Бивола Геннадия Машьянова «Матч ТВ».

Да, возможно, победитель трилогии уже не будет абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. В WBC обязали Бивола провести защиту против вечного временного чемпиона Дэвида Бенавидеса, от которого несколько раз убегал Сауль Альварес. Если Дмитрий сделает выбор в пользу поединка с Артуром, то, вероятно, WBC лишит его титула – так было и в случае с Александром Усиком и его реваншем с Тайсоном Фьюри. Но трилогия Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева должна быть завершена, и все будут понимать, что её победитель – сильнейший полутяжеловес современности, а возможно, и за всю историю.