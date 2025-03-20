Роковая Чернека или топ-модель Бриджес? Рейтинг самых эпатажных девушек-боксёров

22 марта на арене в Сиднее, Австралия, состоится вечер профессионального бокса. Его украшением станет 10-раундовый поединок, в рамках которого будут биться Чернека Джонсон и Нина Хьюз. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA Female. Перед этим боем мы решили вспомнить самых эпатажных девушек-боксёров на планете. А всё потому, что Чернека славится не только своим мастерством в ринге, но и поведением за его пределами. Мы собрали семь самых ярких и красивых представительниц бокса. А кто достоин первого места – решать вам.

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Рейтинг: самые эпатажные девушки-боксёры Фото: Tim Goode/Getty Images 1 место Эбани Бриджес Эбани Бриджес занимается профессиональным боксом и имеет приличный рекорд – 9-2. Но больше австралийку запомнили по ярким церемониям взвешивания. Девушка постоянно появляется на них в нижнем белье, ведёт себя вызывающе и подшучивает над соперницами. А ещё Эбани таким образом активно продвигает свои социальные сети. Бриджес – крайне разносторонняя красотка. Она имеет педагогическое образование, успела попробовать себя в роли ринг-гёрл, а теперь боксирует профессионально сама. Эбани прекрасно раскручивает свои поединки, поэтому является целью для многих соперниц. Фото: Darrian Traynor/Getty Images 2 место Чернека Джонсон Чернека Джонсон ворвалась в профессиональный бокс именно с эпатажа. А перед одним из своих поединков даже вышла на взвешивание топлес. Правда, не все это сразу заметили, поскольку на тело была нанесена краска, имитирующая футболку. Яркое шоу вызвало широкий общественный резонанс, но в ринге не помогло. Чернека потерпела поражение. Но после этого представительница Австралии продемонстрировала, что с её мастерством всё в полнейшем порядке. Она набила профессиональный рекорд 16-2 (6 KO), а также завоевала титул WBA Female World. От Джонсон смело можно ждать и феерии в ринге, и огня на пресс-конференции и взвешивании. Фото: Leigh Dawney/Getty Images 3 место Шэннон Кортни Шэннон Кортни – 31-летняя представительница Великобритании. Естественно, она вдохновлялась именитыми соотечественниками, Кроме того, девушка успела сколотить приличный профессиональный рекорд – 8-2 (3 KO). Конечно, слишком вызывающих поступков от Шэннон не было. Но она любит устроить шоу на взвешивании, провоцирует соперниц даже в ринге. Это не помешало девушке добраться до чемпионского пояса. Правда, для этого пришлось пройти непростой путь длиной в семь лет. Но своей цели амбициозная спортсменка всё-таки добилась. Фото: James Manning/Getty Images 4 место Элли Брук Элли Брук совсем недавно в профессиональном боксе. Она имеет рекорд 2-0 (2 KO), оба поединка завершила досрочно. При этом перед одним из боёв девушка устроила настоящее шоу. Началось всё ещё с пресс-конференции. Элли пришла на неё с короной на голове и лентой победительницы конкурса красоты. На ногах у Брук красовались пушистые тапочки. А на взвешивание британка пришла в ещё более ярком образе. Она вышла к весам с сочным гамбургером и бокалом пива. Сначала казалось, что это лишь элемент образа. Но девушка с большим удовольствием всё это употребила ещё до того, как поднялась на весы. А главное – всё равно без проблем уложилась в установленные рамки. Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images 5 место Астрид Уэтт Британка Астрид Уэтт дебютировала в боксе в октябре 2022 года. И сделала это ярко. Девушка побила соотечественницу и звезду социальных сетей Кили Колбран. Сама Уэтт выглядела ярко и эпатажно. В её раскованности не было ничего удивительного, поскольку девушка известна как модель и актриса. А ещё девушка поддерживает «Челси» и хочет подраться против Элли Брук, которая болеет за «Манчестер Сити». Пока особых успехов на профессиональном ринге Астрид не добилась, но делает для этого шаги. Возможно, противостояние с Брук станет мощным прорывом. Фото: Wasim Mather/Getty Images 6 место Ангелина Лукас Ангелина Лукас за свою внешность получила прозвище Казахстанская Барби. Она дебютировала в профессиональном боксе в 2021 году. Стоит отметить, что девушка уделяет этому занятию огромное внимание. За небольшой временной отрезок она успела провести 15 поединков и имеет профессиональный рекорд 14-1 (7 KO). А совсем недавно девушка выступила в России. Красота в Ангелине сочетается с очень высоким уровнем мастерства. Фото: Sye Williams/Getty Images 7 место Сеньеса Эстрада Сеньеса Эстрада – одна из самых успешных девушек-боксёров в списке. 32-летняя американка имеет профессиональный рекорд 26-0 (9 KO). А ещё считается настоящей королевой трэш-тока. Она всегда славилась яркими пресс-конференциями и огненными высказываниями. Правда, в прошлом году девушка заявила, что завершает профессиональную карьеру. Но фанаты по-прежнему ждут, что спортсменка всё-таки вернётся в ринг. Эстрада всегда привлекала к себе внимание, поэтому быстро вернёт себе любовь публики.

Естественно, список не является исчерпывающим. Возможно, вы считаете самой эпатажной совсем другую красотку из мира бокса. Пишите свои варианты в комментариях!