«Считал, что вынесу Бахрама за два раунда». Цзю переосмыслил ошибки и возрождает карьеру

6 апреля в Австралии состоится важнейший бой в карьере Тима Цзю. Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). А победа – нужна как воздух. Сейчас сын нашего легендарного чемпиона идёт на серии из двух поражений. Сначала уступил раздельным решением судей Себастьяну Фундоре. А затем не справился с натиском Бахрама Муртазалиева и оказался в нокауте. Ещё одна осечка окончательно отбросит Цзю на самый старт пути – возвращение в титульную гонку может сильно затянуться. Поэтому Тиму было очень важно сделать работу над ошибками, усвоить болезненные уроки прошлого.

Первая ошибка уже была усвоена. Видимо, Тим слишком рано решил отправиться на покорение США. Пока все три американских вояжа Цзю получились непростыми. Рекорд боксёра в Штатах – 1-2. А единственную победу Тим совершенно точно запомнил надолго. Уже в первом раунде Террелл Гуше отправил сына Кости в нокдаун. Конечно, затем Тим встал и расправился с оппонентом. Но было очень нервозно. А вот два следующих поединка в Штатах Цзю явно хочет забыть. Кровавая бойня с Фундорой обернулась первой осечкой в карьере. Затем Тим практически без шансов уступил Муртазалиеву. Видимо, команда сделала работу над ошибками и приняла решение временно вернуться к истокам.

В ещё одной ошибке Тим решил признаться сам. Он откровенно плохо провёл поединок с Бахрамом. Выглядел тяжело, непривычно потерянно. А теперь рассказал, что допустил серьёзнейшую недооценку: «Самый большой урок? Не быть дураком. Стараться действовать с умом. Я считал, что вынесу его за два раунда. Вот что крутилось у меня в голове: «Этот парень не продержится больше двух раундов». Я вышел с таким настроем. Но профессиональный бой — это 12 раундов, а не два. Нужно быть умнее».

Стоит отметить, что о более умной работе Костя просил сыновей уже давно. Он много раз твердил, что соперники таят в себе большую опасность. И делал это с высоты своего колоссального опыта. Но Тим стал жертвой того, как именно его раскручивали. А во время выступлений в Австралии пресса превратила боксёра в безжалостного и безупречного монстра. Однако первые серьёзные испытания расставили всё на места. Первое поражение получилось слишком неожиданным. Поэтому после него выводов сделано не было. И даже после осечки Тим выходил на поединок с мыслью, что является тотальным фаворитом и спокойно расправится с оппонентом. Теперь же Цзю должен действовать намного более осторожно. Иначе рискует наступить на те же грабли.

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Недооценка соперника – самая большая проблема. Кажется, что ровно то же случилось и в поединке с Фундорой. Там Цзю не уделил должного внимания габаритам Себастьяна. И именно это привело к столкновению, завершившемуся рассечением. А ещё иногда Тим не сможет сдержаться, бросается вперёд слишком рано. И даже не пытается распределить силы на всю долгую дистанцию боя, в чём признаётся сам: «Я полностью сосредоточен и готов выложиться на максимум. Оглядываясь на свой последний бой, я понимаю, что это была просто маленькая ошибка. Если бы это длилось шесть, семь, восемь раундов — кто знает, что бы произошло в итоге? Для меня главное — не совершать эту ошибку снова. Бокс — это игра дюймов, и она заключается в минимизации этих ошибок и получении преимущества».

Хочется верить, что Тим действительно усвоил все ошибки, которые были допущены ранее. Он имеет огромный потенциал и возможности добраться до вершины. Но очень важно не наступить на те же грабли. И предстоящий поединок станет прекрасным индикатором того, насколько Цзю исправил положение дел.