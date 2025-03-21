«Цель — разрушить соперника». Интервью с Чеченским Тайсоном, идущим на смену Бетербиеву

Российский профессиональный бокс не замыкается только лишь на великом противостоянии Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Более того, даже в том же полутяжёлом дивизионе есть и другие перспективные соотечественники: сейчас к вершинам активно рвётся Имам Хатаев — бронзовый призёр Олимпиады по прозвищу Чеченский Тайсон. Россиянин носит такое прозвище не просто так, ведь в девяти боях на профессиональном ринге у него девять нокаутов. 22 марта Хатаев проведёт в Австралии поединок с Дурвалем Элиасом Паласио. Мы поговорили с Имамом в преддверии юбилейного боя.

– Расскажите, как проходила подготовка к очередному поединку?

– Тренировочный лагерь прошёл отлично, выполнил 10-недельный план, чувствую себя очень хорошо.

– Где вы сейчас тренируетесь? Кто ваш наставник?

– Три месяца назад прилетел в Австралию, так как узнал, что бой может быть в Сиднее. Тренер у меня всё тот же – Антон Юрьевич Кадушин, с которым мы работаем вместе уже не первый год.

– Что можете сказать о сопернике?

– Паласио вроде крепкий парень, хочу проверить 22 марта насколько.

– На сайте Boxrec указано, что вы проживаете в Сиднее. Почему выбор пал именно на Австралию?

– Мне просто нравится Австралия, впервые приехал сюда в 2023 году, у меня тут есть друзья и все необходимые условия для тренировок, поэтому приезжаю сюда тренироваться.

Эсекьель Мадерна и Имам Хатаев во время поединка за титул чемпиона NABF в полутяжёлом весе Фото: Peter McCabe/AP/ТАСС

– Вы уже больше трёх лет в профессиональном боксе. Насколько тяжело дался переход? В чём были главные сложности?

– На самом деле, олимпийский бокс очень отличается от профессионального. Я знаю, что даже сейчас не набрал полноценного опыта на профессиональном ринге, но потихоньку набираю обороты, с каждым боем опыта и уверенности всё больше.

– У многих любителей, даже опытных и титулованных, не всегда получается в профессионалах, потому что они просто не могут перестроиться. У вас такой проблемы не было?

– Мне повезло, что мой стиль бокса подходит к профессиональному боксу больше, чем к олимпийскому.

– У вас идеальный рекорд в профессионалах – девять побед нокаутами в девяти боях. Держите в голове цель, что нужно обязательно нокаутировать соперника?

– В голове всегда есть цель — разрушить соперника. Конечно, не хочется доводить бой до судейского решения. Но есть план на все раунды, который я пытаюсь выполнить.

– Как вам вообще мир профессионального бокса? Сильно отличается ваш режим от любительской карьеры?

– Как и сказал, профессиональный бокс очень сильно отличается от олимпийского. Режим тренировок тоже поменялся за это время. В любительском боксе в сборной России у нас бывало до трёх коротких тренировок в день, работа на скорость, оттачивали технику до автоматизма. А в профессиональном боксе я тренируюсь два раза в день, но тренировки более объёмные, тут уже работа на ментальность, учимся давить и разрушать соперника, если сказать покороче.

– Вас часто сравнивают с Майком Тайсоном и даже называют Чеченским Тайсоном. Как вы относитесь к таким сравнениям, учитывая, что вас сравнивают и с Артуром Бетербиевым?

– С Бетербиевым схожее у меня только то, что мы оба чеченцы и оба боксёры в одном весе. Артур — очень своеобразный боксёр, и я считаю, что наши боксёрские стили никак не схожи. Про Тайсона я и говорить не буду, тут точно ничего нет похожего. Но мне очень приятно, что меня могут сравнивать с такими легендами мирового бокса.

– Сейчас у вас рекорд 9-0. Впереди 10-й профессиональный поединок. Какие дальнейшие планы? Сколько времени нужно, чтобы выйти на по-настоящему большие бои?

– У меня дальнейшие планы – это выигрывать бой за боем, добраться до поясов и забрать их в ближайшие два года.