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Имам Хатаев – Дурваль Паласио, бокс 22 марта 2025 года, прямая онлайн-трансляция, Камбосос – Уилли, Джонсон – Хьюз

Имам Хатаев – Дурваль Паласио: россиянин уничтожит новую цель и пойдёт за поясами? LIVE
Сергей Сорокин
Имам Хатаев – Дурваль Паласио
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А ещё в карде два огненных титульника.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

22 марта в Сиднее, Австралия, на «Qudos Bank Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. В рамках этого турнира свой 10-й поединок на профессиональном ринге проведёт российский нокаутёр Имам Хатаев. Его соперником станет опытный аргентинец Дурваль Паласио.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Имам Хатаев — Дурваль Элиас Паласио
22 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Имам Хатаев
Не началось
Дурваль Элиас Паласио

Возглавит турнир бывший чемпион мира Джордж Камбосос, который возвращается после поражения от Василия Ломаченко и сразится с Джейком Уилли.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Джордж Камбосос — Джейк Уилли
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Джордж Камбосос
Не началось
Джейк Уилли

Также в рамках ивента выступят две местные чемпионки. Непобеждённая Скай Николсон сразится с Тиарой Браун, которая также не знает поражений. А эпатажная Чернека Джонсон будет биться в реванше с Ниной Хьюз.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Чернека Джонсон — Нина Хьюз
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Чернека Джонсон
Не началось
Нина Хьюз

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Имам Хатаев дерётся в Австралии – как Костя Цзю:
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Где смотреть турнир с боем Имама Хатаева Дата и время турнира с боем Имама Хатаева Полный кард турнира с боем Имама Хатаева
Live Сергей Сорокин

☺️ Хатаеву нравится в Австралии

«В Австралии очень сильно понравилось. Сначала я там провёл три месяца, два боя сделали, потом еще три месяца провёл и ещё два боя сделал. Больше всего нравится там вежливость людей, какие там люди хорошие, добрые, отзывчивые, все общаются.

Плюс климат хороший, чисто везде. Я могу в обуви, даже если на улице дождь идёт, зайти домой и дома ходить. За три месяца ни разу не чистил машину, настолько там все чисто. Плюс океан, каждое утро бегаем возле океана. Еда вкусная, мясо очень вкусное, всё нравится», — рассказал Хатаев в интервью «Ушатайке».

11:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Имама Хатаева

Турнир покажут на платформе DAZN. В России легальной трансляции не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

11:46 Сергей Сорокин

🔝 Хатаев уже в десятке рейтинга сразу двух организаций

С рекордом 9-0 россиянин уже потихоньку подбирается к поясам или, во всяком случае, к боям за них. В рейтинге WBC Хатаев занимает девятую строчку, а в рейтинге IBF — седьмую.

11:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Имама Хатаева

Боксёрский турнир пройдёт 22 марта в Сиднее (Австралия). Начало турнира — в 11:00 по московскому времени.

11:46 Сергей Сорокин

💪🏽 В последнем бою Хатаев снёс непобеждённого проспекта

Имам бился в Грозном с кубинцем Юниором Менендесом и финишировал соперника в третьем раунде.

11:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с боем Имама Хатаева

  • Джордж Камбосос — Джейк Уилли;
  • Скай Николсон — Тиара Браун;
  • Чернека Джонсон — Нина Хьюз;
  • Имам Хатаев — Дурвал Паласио;
  • Джейден Буа — Джордан Касильерис;
  • Эми Ахио — Аеккафоб Орайван.
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