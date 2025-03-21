«Он выгорел несколько раз». Что вынуждает Ломаченко уйти на пенсию

Фигура Василия Ломаченко за последний год обросла загадками. В первую очередь связанными с его потенциальным продолжением или завершением профессиональной карьеры. В мае 2024 года Ломаченко вернулся после годового простоя и в доминирующем стиле разобрал Джорджа Камбососа, завоевав титул IBF и не оставив австралийцу ни шанса.

Такой Василий казался не только заслуженным чемпионом мира, но и тем, кто вполне может лишить «нолика» Шакура Стивенсона и Джервонту Дэвиса. О боях с обеими американскими звёздами было немало разговоров, с Шакуром получилась даже заварушка, едва не приведшая к драке. Ближе всего Ломаченко оказался к бою с Джервонтой, поединок был в разработке, но в итоге менеджер Эгис Климас заявил, что у его боксёра нет мотивации драться и до конца 2024-го Лома точно не выйдет в ринг. Чуть позже появилась информация о проблемах со спиной, а Боб Арум честно говорил, что не имеет представления о том, уйдёт Василий или останется.

Похоже, сейчас Ломаченко ближе к завершению карьеры, чем к её продолжению. Эгис Климас в очередной раз заговорил о будущем спортсмена, и там по-прежнему никакой определённости: «У него была небольшая травма спины, и сейчас он уже восстанавливается, начинает тренироваться. У нас будут очень хорошие новости через месяц-два. Вернётся он или завершит карьеру, мы пока не знаем. Согласно правилу IBF, у него есть время до октября, потому что Абдуллаев будет драться с Муратальей за звание обязательного претендента, и потом мы узнаем, что будет дальше. Я могу вам сказать одну вещь — решение ещё не принято. Как я говорил, разговаривал с ним утром, и он хорошо себя чувствует, начинает тренироваться, но мы пока не знаем.

Посмотрим. Если он решит завершить карьеру, я вообще не буду удивлён, потому что в профессионалах он несколько раз выгорел. Знаете, когда ты реально побеждаешь в бою, а судьи дают решение в пользу другой стороны, то это наносит урон, это затрагивает чувства, и это то, что может убить твою мотивацию».

Разумеется, в первую очередь речь идёт о поединке с Девином Хейни, где было крайне спорное судейское решение о победе американца – и, как следствие, разбитая мечта Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира. Тогда возникли первые разговоры, что Василий потерял мотивацию, а после победы над Камбососом Лома признался, что хотел завершить карьеру, но остался ради отца.

Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сейчас Ломаченко уже 37 лет. С учётом его гигантского бэкграунда в любителях и сопутствующего износа организма это весьма солидно. Копятся травмы, неслучайно вылезли проблемы со спиной. К тому же выступает Василий в лёгком весе, где востребованы, например, скорость и реакция, которые неизбежно падают с каждым годом. Поэтому потенциальное решение Ломаченко уйти не удивит, у него для этого есть целый комплекс причин: травмы, мотивация, износ организма, возраст.

Василий год назад уже признавался, что ему осталось не так много: «Если же говорить обо мне, то я и правда почти закончил выступления. Сколько лет я ещё проведу в боксе? Кто знает? Может, один. Может, два или три. И всё. Но я считаю, что у меня всё ещё осталось немного сил. Когда именно я планирую завершить карьеру? Не скажу. Это тяжёлый вопрос. Ведь на этом этапе карьеры мне тяжело даются абсолютно все поединки. Очень тяжело даётся процесс восстановления. И я без понятия, как поведёт себя моё тело, мой организм после этого поединка. Только по этой причине не могу ответить на ваш вопрос».

Другие чемпионы, такие как Шакур Стивенсон, уже требуют Ломаченко освободить титул, если он не планирует драться дальше. А в IBF по просьбе самого боксёра дали Василию время до октября, чтобы он мог определиться с планами на будущее. За это время будет определён обязательный претендент в поединке Заура Абдуллаева и Рэймонда Муратальи, которые подерутся в начале мая.

К октябрю Лома должен окончательно найти для себя ответ, готов ли он продолжать профессиональную карьеру. Скорее всего, Василий уже не доберётся до абсолютного чемпионства, как мечтал, но вряд ли кто-то будет недооценивать заслуги Ломаченко в боксе. Это действительно большой мастер, который всем всё доказал и просто уже устал. А уйти вовремя тоже может далеко не каждый.