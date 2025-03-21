От дебюта Пуляева в UFC тревожные ожидания. Россияне часто начинали с осечек

22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 мск. Он вызывает особый интерес у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что первый поединок в лучшей лиге мира проведёт Андрей Пуляев. Сибирская Пуля начинает свой непростой путь противостоянием с англичанином. На родине его примет Кристиан Лерой Данкан.

Стоит отметить, что за Пуляева немного тревожно. Конечно, у Андрея было много предшественников – россияне часто становятся целью Даны Уайта и его лиги. Но не всегда дебютные поединки наших соотечественников складываются удачно. К сожалению, история знает и случаи, когда представители России начинали свой путь с поражения. Но далеко не всегда это приводило к негативным последствиям.

Самый яркий пример – Сергей Павлович. Он дебютировал в лучшей лиге на планете 24 ноября 2018 года в Пекине. Поединок с Алистаром Оверимом получился быстрым. Уже под занавес первого раунда россиянин оказался в нокауте. Однако это лишь подстегнуло бойца, который с того момента полностью перезагрузился. Сергей выдал серию из шести досрочных побед в UFC и добрался до боя за звание временного чемпиона организации. К сожалению, с Томом Аспиналлом справиться не получилось. Однако это не отменяет того факта, что после поражения в дебютном поединке Павлович собрался, вернулся на победную тропу и стал одним из главных топов тяжёлого веса.

Алистар Оверим и Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Магомед Анкалаев совсем недавно повесил на свои плечи чемпионский пояс. Но далеко не все помнят, что начинал россиянин именно с поражения. Он уступил в первом поединке Полу Крэйгу. А особенно обидно было от того, что случилось всё на последней (!) секунде поединка. Однако Анкалаев смог полностью перезагрузиться, начал штамповать удачные бои. Прямо сейчас у Магомеда серия из 14 выходов в октагон без поражений. Да, затесались ничья и ноу-контест. Но это всё не помешало завоевать чемпионский титул в поединке с Алексом Перейрой.

Магомед Анкалаев и Пол Крэйг Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Неудачно ворвался в лигу и Роман Копылов. Причём он сначала проиграл Карлу Роберсону досрочно, а затем уступил Альберту Дураеву единогласным решением. Но после этого ситуация всё-таки изменилась. С тех пор россиянин успел провести семь поединков. И шесть из них завершились победами. Роман считается одним из самых ярких представителей своего дивизиона. И неспешной поступью приближается к потенциальному титульному поединку.

Карл Роберсон и Роман Копылов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Тимур Валиев, который сейчас выступает в ACA, в своё время успел попробовать свои силы в UFC. И поединок, с которого россиянин начинал свой путь, запомнился надолго. Соперником стал Тревин Джонс, который считался очень крепкой оппозицией. И в итоге продемонстрировал, что готов «тепло» принять Тимура в американской лиге. Во втором раунде Валиев оказался в нокауте. Поражение, правда, значилось в послужном списке россиянина совсем недолго. Вскоре стало известно, что Тревин сдал положительный допинг-тест. А осечка поменялась на ноу-контест. После этого Тимур дважды победил, потерпел одно поражение и покинул организацию.

Тревин Джонс и Тимур Валиев Фото: Chris Unger/Getty Images

Шамиль Абдурахимов с ходу получил от организации сложный вызов. В дебютном поединке его соперником стал Тимоти Джонсон. И россиянин с испытанием не справился. За три секунды до конца первого раунда Шамиль был нокаутирован. После этого Абдурахимов собрался и начал выступать намного удачнее. На пять побед пришлось всего лишь одно поражение. Казалось, россиянин окончательно закрепился в топе. Однако наступила чёрная полоса. И после четырёх поражений подряд Шамиль принял решение не только покинуть UFC, но и завершить профессиональную карьеру.

Тимоти Джонсон и Шамиль Абдурахимов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Дмитрий Смоляков пробился в UFC и считался очень большим талантом. На него возлагались надежды. В итоге же всё обернулось разочарованием. С первого поединка дела пошли плохо. Россиянин проиграл Луису Энрике во втором раунде. Наш соотечественник допустил ошибку и позволил оппоненту провести удушающий приём. А во втором поединке против Сириля Аскера всё завершилось ещё быстрее. Уже в первом раунде Смоляков отправился в нокаут. После этого пути Дмитрия и лучшей лиги на планете разошлись.

Луис Энрике и Дмитрий Смоляков Фото: Josh Hedges/Getty Images

История показывает, что россияне оступались в дебютных поединках. И далеко не всегда это приводило к плохим последствиям. Но хочется верить, что Андрею не понадобится проверять это на практике. Пуляев – талантливый боец, который обладает огромным потенциалом. И это после предыдущего поединка признал даже Уайт. Дана рассчитывает, что россиянин станет новой звездой организации.