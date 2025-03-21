UFC Fight Night 255: Эдвардс вновь рвётся за титулом, Пуляев готовится к дебюту. LIVE

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22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 мск. Главным событием вечера станет противостояние топовых полусредневесов — бывший чемпион Леон Эдвардс встретится с американцем Шоном Брэди и попытается вновь ворваться в титульную гонку.
В соглавном событии вечера сойдутся Ян Блахович и Карлос Ульберг. Польский экс-чемпион возвращается в октагон после длительного простоя, связанного с травмами.
А в предварительном карде состоится бой, который вызовет особый интерес у российских фанатов смешанных единоборств. В лучшей лиге мира дебютирует Андрей Пуляев. Ему будет противостоять британец Кристиан Лерой Данкан.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💪🏽 Дана Уайт оценил Пуляева после победы россиянина в Претендентской серии
Глава UFC Дана Уайт высказался о российском бойце Андрее Пуляеве, выступающем в среднем весе (до 84 кг), после победы последнего на турнире Претендентской серии и получения контракта с промоушеном.
«У этого парня действительно высокий бойцовский IQ. Он правильно делал все вещи, которые я люблю, и я с нетерпением жду его дебюта в организации. Ему всего 26 лет, и я думаю, что его ждёт яркое будущее. Посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.
😁 «Украл и пояс, и соперника». Белал Мухаммад потроллил Леона Эдвардса
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад пошутил над своим конкурентом, английским бойцом Леоном Эдвардсом.
«Ха, я украл у Леона не только его пояс, но и его оппонента», — написал Мухаммад в соцсетях.
Ранее стало известно, что Мухаммад проведёт защиту пояса в поединке с Джеком Деллой Маддаленой, который изначально должен был подраться с Эдвардсом, однако его подняли в поединок с Белалом, а Эдвардс будет драться с Шоном Брэди.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 255
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 255 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🏆 Леон Эдвардс заявил, что его поединок с Брэди определит претендента на титул UFC
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил, что его поединок с американцем Шоном Брэди, который состоится 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания), определит претендента на титул.
«Если Белал победит, нас ждёт реванш. Я говорил с UFC, и они сказали, что мой поединок – за звание претендента номер один. Победитель сразится за пояс. Итак, когда я одержу победу, я буду драться за титул», — сказал Эдвардс на своем YouTube-канале.
Дата и время турнира UFC Fight Night 255
Турнир UFC Fight Night 255 состоится 22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания. Он начнётся в 20:00 по московскому времени.
9️⃣ У Пуляева уже девять побед на профессиональном уровне
Андрей Пуляев с рекордом 9-2 оказался в UFC после победы над Лиамом Андерсоном в претендентской серии Даны Уайта. У Кристиана Данкана рекорд 23-5, в последнем бою в UFC он уступил Грегори Родригесу. При этом Данкан имеет в своём активе победу над другим российским бойцом Денисом Тюлюлиным.
Полный кард турнира UFC Fight Night 255
Основной кард:
Леон Эдвардс — Шон Брэди;
Ян Блахович — Карлос Ульберг;
Гуннар Нельсон — Кевин Холланд;
Молли Маккэнн — Истела Нунес;
Джордан Вученич — Крис Данкан;
Натаниэль Вуд — Морган Шарье.
Предварительный кард:
Джей Херберт — Крис Падилья;
Лонир Кавана — Фелипе дос Сантос;
Марчин Тыбура — Мик Паркин;
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев;
Шона Бэннон — Пуджа Томар;
Натан Флетчер — Каолан Логран;
Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес.