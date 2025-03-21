UFC Fight Night 255: Эдвардс вновь рвётся за титулом, Пуляев готовится к дебюту. LIVE

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22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 мск. Главным событием вечера станет противостояние топовых полусредневесов — бывший чемпион Леон Эдвардс встретится с американцем Шоном Брэди и попытается вновь ворваться в титульную гонку.

В соглавном событии вечера сойдутся Ян Блахович и Карлос Ульберг. Польский экс-чемпион возвращается в октагон после длительного простоя, связанного с травмами.

А в предварительном карде состоится бой, который вызовет особый интерес у российских фанатов смешанных единоборств. В лучшей лиге мира дебютирует Андрей Пуляев. Ему будет противостоять британец Кристиан Лерой Данкан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.