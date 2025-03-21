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Леон Эдвардс — Шон Брэди, ММА 22 марта 2025 года, прямая онлайн трансляция, Пуляев — Данкан, где смотреть, во сколько начало, лайв

UFC Fight Night 255: Эдвардс вновь рвётся за титулом, Пуляев готовится к дебюту. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Fight Night 255: Эдвардс — Брэди, Пуляев
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В соглавном бою также выступит польский ветеран Ян Блахович.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 255, который начнётся в 20:00 мск. Главным событием вечера станет противостояние топовых полусредневесов — бывший чемпион Леон Эдвардс встретится с американцем Шоном Брэди и попытается вновь ворваться в титульную гонку.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди
23 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Шон Брэди

В соглавном событии вечера сойдутся Ян Блахович и Карлос Ульберг. Польский экс-чемпион возвращается в октагон после длительного простоя, связанного с травмами.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Ян Блахович — Карлос Ульберг
23 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Ян Блахович
Не началось
Карлос Ульберг

А в предварительном карде состоится бой, который вызовет особый интерес у российских фанатов смешанных единоборств. В лучшей лиге мира дебютирует Андрей Пуляев. Ему будет противостоять британец Кристиан Лерой Данкан.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев
22 марта 2025, суббота. 21:15 МСК
Кристиан Лерой Данкан
Не началось
Андрей Пуляев

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Интервью с Пуляевым после попадания в UFC:
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Где смотреть турнир UFC Fight Night 255 Дата и время турнира UFC Fight Night 255 Полный кард турнира UFC Fight Night 255
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Дана Уайт оценил Пуляева после победы россиянина в Претендентской серии

Глава UFC Дана Уайт высказался о российском бойце Андрее Пуляеве, выступающем в среднем весе (до 84 кг), после победы последнего на турнире Претендентской серии и получения контракта с промоушеном.

«У этого парня действительно высокий бойцовский IQ. Он правильно делал все вещи, которые я люблю, и я с нетерпением жду его дебюта в организации. Ему всего 26 лет, и я думаю, что его ждёт яркое будущее. Посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

19:50 Яхья Гасанов

😁 «Украл и пояс, и соперника». Белал Мухаммад потроллил Леона Эдвардса

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад пошутил над своим конкурентом, английским бойцом Леоном Эдвардсом.

«Ха, я украл у Леона не только его пояс, но и его оппонента», — написал Мухаммад в соцсетях.

Ранее стало известно, что Мухаммад проведёт защиту пояса в поединке с Джеком Деллой Маддаленой, который изначально должен был подраться с Эдвардсом, однако его подняли в поединок с Белалом, а Эдвардс будет драться с Шоном Брэди.

19:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 255

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 255 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

19:49 Яхья Гасанов

🏆 Леон Эдвардс заявил, что его поединок с Брэди определит претендента на титул UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил, что его поединок с американцем Шоном Брэди, который состоится 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания), определит претендента на титул.

«Если Белал победит, нас ждёт реванш. Я говорил с UFC, и они сказали, что мой поединок – за звание претендента номер один. Победитель сразится за пояс. Итак, когда я одержу победу, я буду драться за титул», — сказал Эдвардс на своем YouTube-канале.

19:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Fight Night 255

Турнир UFC Fight Night 255 состоится 22 марта на «O2 Арене» в Лондоне, Великобритания. Он начнётся в 20:00 по московскому времени.

19:48 Яхья Гасанов

9️⃣ У Пуляева уже девять побед на профессиональном уровне

Андрей Пуляев с рекордом 9-2 оказался в UFC после победы над Лиамом Андерсоном в претендентской серии Даны Уайта. У Кристиана Данкана рекорд 23-5, в последнем бою в UFC он уступил Грегори Родригесу. При этом Данкан имеет в своём активе победу над другим российским бойцом Денисом Тюлюлиным.

19:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 255

Основной кард:

Леон Эдвардс — Шон Брэди;
Ян Блахович — Карлос Ульберг;
Гуннар Нельсон — Кевин Холланд;
Молли Маккэнн — Истела Нунес;
Джордан Вученич — Крис Данкан;
Натаниэль Вуд — Морган Шарье.

Предварительный кард:

Джей Херберт — Крис Падилья;
Лонир Кавана — Фелипе дос Сантос;
Марчин Тыбура — Мик Паркин;
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев;
Шона Бэннон — Пуджа Томар;
Натан Флетчер — Каолан Логран;
Гурам Кутателадзе — Кауе Фернандес.

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