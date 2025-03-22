Что чувствуют перед дебютом в UFC? Говорим с Пуляевым за несколько часов до боя

Сегодня, 22 марта, в Лондоне состоится масштабный турнир UFC Fight Night 255. В карде вечера свой дебютный поединок в лиге проведёт российский средневес Андрей Пуляев, который разделит клетку с Кристианом Лероем Данканом. В интервью «Чемпионату» ученик Александра Шлеменко рассказал о преимуществах и недостатках главной лиги мира, полугодовой подготовке к дебюту и о том, почему его первый бой пройдёт именно в Англии.

— Андрей, расскажите, как проходила подготовка к дебюту в UFC: где она была, сколько времени заняла?

— Вообще, когда я только получил контракт с UFC, я рассчитывал, что проведу бой в конце ноября — в начале декабря. И к этой дате стал готовиться: отдохнул пару недель после боя и вернулся в зал, начал специальную работу на аэробайке делать. Бой мне так и не назначили, и я улетел в Таиланд на месяц. Потом вернулся и улетел на три месяца в Омск. Так что можно сказать, что я готовился полгода.

— Александр Шлеменко принимал участие в вашей подготовке? Какие-то советы, наставления давал?

— Конечно, он всегда принимает участие в моей подготовке, его слово всегда на первом месте для меня.

Александр Шлеменко Фото: Из личного архива Шлеменко

— Кто будет у вас в углу во время дебюта в UFC?

— Должны были быть Андрей Корешков и Шараф Давлатмуродов, однако у Андрея задержалась выдача паспорта, получил он его только вчера, поэтому он не сможет присутствовать, будет готовиться к своему поединку в США 4 апреля. А я с Шарафом буду.

— Не сильно сказалось отсутствие Корешкова?

— Да всё хорошо. Я с Шарафом дружу уже лет пять, в Таиланде я как раз месяц с ним жил и тренировался. Он хорошо меня знает, знает мои фишки, заготовки — так что ничего страшного не произошло.

— Как прошла весогонка?

— Ну, слава богу, у меня вес всегда хорошо уходит, безболезненно. Нет никаких проблем. В этот раз скинул за месяц 12 кг — чувствую себя отлично. Уже восстанавливаюсь, набираю вес. Благо UFC заботится о спортсменах. Выдают специальные напитки восстановительные, говорят, когда и во сколько их нужно выпить.

— Даже настолько?

— Я вам больше скажу, выдают уже всё в шейкерах, всё размешано — остаётся только выпить. Есть даже инструкция на русском языке.

— Что можете сказать про соперника?

— Хороший крепкий соперник, середняк промоушена. Для дебюта, конечно, оппонент тяжёлый, но выбирать здесь не приходится. Буду стараться выиграть.

— Были ли какие-то другие варианты?

— Мне два раза предлагали поединок с Абдулом Разаком Альхассаном, и я оба раза давал своё согласие. Но не срослось. В первый раз я слишком много весил и не успел бы согнать за три недели, а во второй раз сама лига решила не организовывать этот бой.

— Насколько сильно влияет психологически, что дебютировать будете в Англии против местного бойца, за которого станет болеть вся арена?

— Ну, вариантов у нас, опять же, не было. Согласились на бой, значит, надо выходить и драться. Пусть болеют за него, постараюсь абстрагироваться.

— Как прошли акклиматизация и адаптация?

— Климат здесь почти такой же, как в Москве, так что особо привыкать было не к чему. Стараюсь всё равно держать режим по омскому времени, чтобы не ломать систему. Думаю, за три дня в Лондоне ничего не случится.

Андрей Пуляев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

— Успели погулять по Лондону? Что запомнилось?

— Понравилось в Лондонском Тауэре, там очень красиво, такая история. Мы гуляли с аудиогидом, там была запись на русском языке. Впечатления запоминающиеся.

— Чувствуется ли какое-то особенное волнение перед дебютом в UFC?

— Конечно, бой знаковый для меня, но волнения особого я пока не испытываю. Сейчас задача — настроить себя, восстановиться и хорошо подойти к поединку. Наверное, мандраж начнётся ближе к поединку. И чем ближе бой — тем больше волнение будет.

— Чувствуется разница между UFC и другими лигами?

— Мне кажется, в плане организации здесь всё, как в других лигах. Но здесь серьёзный тайминг, всё минута в минуту. Плюс здесь мощный продакшен, картинка. Стоит отметить ещё и питание, помимо того, что я уже перечислил, меня ещё и кормят три раза в день. Дают ту еду, которую я хочу, которую я выбрал. Ну и вот восстановительные моменты. Витамины мне выдали, даже мазь для весогонки, костюм для весогонки — обеспечили всем.

— Сейчас в вашем дивизионе правит Дрикус дю Плесси, которого многие списывали со счетов. В чем его феномен, на ваш взгляд?

— Он, конечно, очень специфический боец. Своеобразная техника, корявые немного удары, да и борьба тоже. Но я думаю, в этом и есть его преимущество — нестандартность. Шкатулка, от которой нет ключа.

— Какие шансы у него защитить пояс в бою с Хамзатом Чимаевым?

— Если в двух стартовых раундах Хамзат с ним не разберётся, то нас ждёт пятираундовая драка, как у Чимаева в поединке с Бёрнсом.

— Исраэль Адесанья сильно сдал в последних боях. Считаете, что это связано с возрастом?

— Я думаю, что это стечение обстоятельств. Ну и, конечно, возраст тоже даёт о себе знать. Плюс он достиг в этом спорте всего, пропали голод, горящие глаза — это тоже влияет.