Великий боксёр и человек. Вспоминаем путь Джорджа Формана

«Каждый раз, когда я выхожу на ринг — я уже победитель», — говорил Джордж Форман.

Будущая легенда мирового бокса родился в хьюстонском гетто в 1949 году, и поначалу в нём видели только ещё одного хулигана без каких-либо перспектив в жизни. По легенде, сестра Формана заявила ему: «Делай что угодно — всё равно из тебя уже ничего не выйдет». К тому времени у Джорджа накопилось немало приводов в полицию, но после разочарования сестры в нём Форман покинул старых друзей и увлёкся боксом.

«Решил, что смогу стать хорошим уличным бойцом через год после начала занятий. Думал, вернусь в Хьюстон и смогу там всех поколотить. Даже не предполагал, что в итоге эта дорога приведёт меня к золотой медали», — вспоминал Форман.

Джордж Форман Фото: UPI/Bettmann Archive/Getty Images

Уже в 19 лет Джордж отправился на Олимпийские игры — 1968 в Мехико и завоевал золотую медаль. А вместе с ней пришла слава, которая позволила через год после этого триумфа перейти в профессионалы, где безумная физическая мощь и колоссальная сила удара Формана пришлись очень кстати. Джордж набрал сумасшедший темп. Только за первые полгода выступлений на профессиональном ринге Джордж набил рекорд — 13-0.

Неудивительно, что уже в 1973 году Форман вышел на титульный бой с небитым Джо Фрейзером, который к тому моменту уже заполучил скальп в лице Мохаммеда Али. Формана регалии соперника не смутили, и он его просто переехал: три нокдауна в первом раунде, три нокдауна — во втором и в итоге остановка боя от рефери. Так Джордж стал суперзвездой бокса.

Чуть позже Форман стал участником, пожалуй, самого известного поединка в истории бокса — «Грохот в джунглях». Мохамед Али прекрасно осознавал устрашающую мощь соперника, поэтому дал Джорджу вымахаться, а потом нанёс измотанному Джорджу удар, от которого тот не оправился. Считается, что тот бой суммарно принёс организаторам $ 510 млн. Этот рекорд всё ещё не побит.

Но осадок от поражения у Формана всё же остался: «Перед боем с Али мой тренер вручил мне стакан жидкости. Когда я сделал глоток, я чуть не выплюнул. Вода была на вкус такой, будто в ней содержался какой-то медицинский препарат. Сэдлер настаивал, что это была «такая же вода, как и всегда». Я никогда не работал с Диком Сэдлером после этого… Мы оба знали, что что-то произошло в ту ночь».

В следующие несколько лет после поражения от Али Форман продолжал выступать, снова побил Фрейзера, а в 28 лет после поражения от Джимми Янга неожиданно ушёл из бокса и стал пастором-проповедником в родном Хьюстоне, построил там церковь и наставлял местную молодёжь. Так Джордж провёл 10 лет.

Джордж Форман Фото: Al Bello/Getty Images

«Я знал бокс только как метод уничтожения, и вот наступил момент, когда я больше не мог этим заниматься. В течение 10 лет после этого даже ни разу не сжал руку в кулак. Хотите научиться боксу — пожалуйста, но злость вам не нужна. И вот так, наставляя людей, как бороться с агрессией, научил и себя. Стал другим человеком и даже смог вернуться в бокс», — позже рассказывал Форман о своём творческом отпуске.

В 38 лет Форман возобновил карьеру и опять задал какой-то невероятный темп — 24 победы за три года! Даже в солидном по меркам профессиональных спортсменов возрасте Форман внушал ужас топам того времени. Известный боксёрский историк Фрэнк Лотьерзо сообщал, что бой Тайсона с Форманом был на карандаше у Дона Кинга, однако, по словам промоутера Бобби Гудмана, Железный Майк был против: «Ты никогда в это не поверишь, но Тайсон чертовски боится Формана и не хочет иметь с ним ничего общего. Я был там, когда Дон пытался устроить бой. Он говорил Тайсону, что Форман представляет огромные деньги, к тому же он старый и медлительный, и с ним не будет проблем. Тайсон встал и закричал на Кинга: «Я не буду драться с этим чёртовым животным. Если ты так сильно любишь этого ублюдка, дерись с ним сам!»

Боя с Тайсоном не случилось, однако победная серия вывела 42-летнего Формана на бой с абсолютным чемпионом Эвандером Холифилдом. Бой получился плотным, конкурентным, но Джордж в итоге проиграл. А через два года сделал ещё одну неудачную попытку взять пояс WBO, уступив Томми Моррисону. А уже в следующем бою Форман встретился с Майклом Мурером в поединке за пояса WBA и IBF. Мурер вёл бой и лидировал на карточках судей, однако в 10-м раунде Джордж донёс нужный удар, и Майкл не поднялся. Форман стал чемпионом мира в 45 лет.

Историческое достижение, которое не покорилось больше ни одному супертяжеловесу. Форман сумел побывать чемпионом и в эпоху Али, и в эпоху Тайсона. Что это, если не величие?

После триумфа Форман не сбавил, даже стал больше тренироваться: «Теперь я планирую пробежки на 10 миль и больше. Каждый день, вставая рано утром, моя жена отвозит меня за 10 миль от дома, высаживает, и мне нужно как-то возвращаться».

Джордж провёл ещё четыре поединка в профессионалах и после спорного поражения от Шеннона Бриггса окончательно завершил карьеру в 48 лет с рекордом 76-5. Форман вошёл в историю как человек со страшной мощью, которая вкупе с его стилем танка позволяла ему уничтожать соперников. The Ring включил Джорджа в десятку величайших панчеров в истории бокса. Кто-то даже утверждал, что Форман должен лидировать в этом списке.

Джордж Форман Фото: Martin Rose/Getty Images

Спустя годы Форман опять засобирался на ринг, но второго камбэка не произошло. Джордж стал успешным предпринимателем, вёл проповеди и прожил до 76 лет, а вечером 21 марта тихо ушёл из жизни.

«Наши сердца разбиты. С глубоким горем мы объявляем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно ушёл 21 марта 2025 года, окружённый близкими. Верующий проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка и прадедушка, он прожил жизнь, полную непоколебимой веры, скромности и цели», — говорится в заявлении семьи Большого Джорджа.

Ещё одна легенда ушла.