Чеченский Тайсон не повторит рекорд «оригинала». Но получил бесценный опыт

22 марта в Сиднее (Австралия) прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой юбилейный, 10-й поединок проводил россиянин Имам Хатаев. Олимпийский призёр 2020 года бился с опытным аргентинцем Дурвалем Паласио, который подошёл к поединку с одним поражением в последних шести боях.

Хатаев бьётся в полутяжёлом весе, где доминируют два других россиянина — Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Но и сам Имам уже хорошо зарекомендовал себя на профессиональном ринге, оформив девять нокаутов в девяти поединках и войдя в топ-10 рейтингов IBF и WBC. При хороших раскладах Хатаев может достаточно быстро приблизиться к поединкам за титул, а Паласио, которого довольно нелегко вырубить, должен был стать хорошей проверкой реальных перспектив Имама.

Начало боя от Хатаева выдалось таким мощным, что очередной нокаут казался делом времени. Имам проводил идеальный поединок — хлёсткий джеб, чёткие и выверенные боковые, прямые сквозь блок, непрекращающееся давление, постоянная смена этажей и отличный футворк, за счёт которого россиянин вовремя уходил от контратак и разрывал дистанцию. Трудности начались, когда Хатаев слегка выдохся от своего же темпа, так как вкладывался в каждый удар, стремясь нокаутировать, и позволил сопернику забрать центр ринга. Это было первой ошибкой российского боксёра. Паласио стал больше атаковать, однако Имам продемонстрировал, что может не только переезжать соперников, но и переигрывать их в чистом боксе.

Ещё одна ошибка Хатаева случилась в четвёртом раунде. Там Имам уронил Паласио на старте отрезка, а потом не рассчитал силы, когда пошёл добивать, сильно потратился и стал пропускать. В итоге получил гематому над глазом, которую проверяли перед началом каждого следующего раунда и могли остановить бой досрочно.

Стоит похвалить Хатаева, что и в довольно сложной ситуации он сохранял спокойствие, работал по своему плану, комбинации были достаточно резкими. К тому же к середине боя Имам нащупал правый боковой, который отлично проходил в обвод блока Паласио. Плюс здорово работал апперкот сквозь блок. Минус был в том, что Хатаев держал руки опущенными, и аргентинец устроил Имаму несколько неприятных эпизодов, когда зажимал его у канатов. Россиянин старался работать оттяжками и уклонами, где-то уходил в глухую оборону, клинчевал и подключал «велосипед».

Победа Хатаева на карточках судей не вызвала вопросов. При этом сам Имам показал, что ему ещё есть куда расти. В таких случаях полезно пройти всю дистанцию боя и получить необходимый опыт, который пригодится в дальнейшем. Как минимум Хатаев теперь должен перестать охотиться за нокаутом в ранних раундах и грамотнее раскладывать силы на всю дистанцию поединка.

Паласио — не топовый соперник, но он помог увидеть недочёты, которыми сполна могут воспользоваться более высокоуровневые оппоненты. Да, у Хатаева не вышло продлить серию нокаутов, пойдя по пути оригинального Майка Тайсона, однако приобретённый опыт очень поможет Имаму, если он сделает правильные выводы. К тому же от Хатаева теперь перестанут перманентно ждать уничтожения соперников, так что на него будет поменьше давления.