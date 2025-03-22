«Джонс сбежал от меня». Как Блахович превратился из чемпиона в болтуна

22 марта в Лондоне (Великобритания) на «О2 Arena» пройдёт турнир UFC Fight Night 255. Начало ивента — в 20:00 мск. В рамках соглавного события вечера бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович встретится с Карлосом Ульбергом. Польский боец возвращается в октагон после травм и двух операций и намерен вновь побороться за титул, который сейчас принадлежит Магомеду Анкалаеву.

Ян Блахович — один из главных ветеранов UFC. Его путь к вершине занял довольно много времени. Ян доминировал на родине, в польском KSW, но в UFC поначалу был частью серой массы и чередовал победы с поражениями. В первых шести боях под эгидой промоушена Блахович потерпел четыре поражения, однако не был уволен и получил шанс перезапустить карьеру. Так началось восхождение человека по прозвищу Польская мощь.

За следующие три года Блахович проиграл лишь раз (Тиаго Сантосу), а сам удосрочил Девина Кларка, Никиту Крылова, Люка Рокхолда и Кори Андерсона, подтвердив прозвище и показав миру реальную польскую мощь. А кроме этого, были победы решениями над Жакаре, Джаредом Каннонье и Джими Манувой. Успешная серия, в ходе которой Ян ещё прихватил пять бонусов, вывела Блаховича на долгожданный титульный бой, где соперником оказался Доминик Рейес. Он тоже не справился с поляком и был нокаутирован во втором раунде. На тот момент Блаховичу было 37 лет.

Ян Блахович с поясом UFC Фото: Josh Hedges/Getty Images

После завоевания титула Ян успешно защитил пояс, отобрав «нолик» у Исраэля Адесаньи. И, как показало время, это был последний бой, где болельщики увидели чемпионскую версию Яна Блаховича. Поляк стремительно стал превращаться из классного бойца в человека, который запоминается странными высказываниями.

Для начала было странное и безвольное поражение от Гловера Тейшейры, после которого Блахович сокрушался: «Всё пошло не так. Я не должен был драться в этот вечер. Это был не мой день. Я бы проиграл кому угодно в тот момент. Не хочу ничего объяснять, но это просто был не мой день. Я должен был прислушаться к себе, у меня было плохое предчувствие. Иногда оно ко мне приходит, и, если я не слушаю его, происходит что-то плохое. Всякий раз, когда я думал о лагере к бою, о самом бое, у меня было нехорошее предчувствие. Я гнал его от себя, и это было ошибкой. Это один из худших моментов моей карьеры. Больше всего меня расстраивает, что я не попытался выжить, не оказал сопротивление. Я отдал пояс забесплатно. Это худшее, что может быть».

Блахович также добавил, что ему нужно внести изменения в подготовку, подчеркнув, что наблюдает стагнацию уже третий год. После этого Ян победил Александара Ракича, хотя бой был равным и в дело вмешалась травма серба, из-за которой он не смог продолжить поединок. А Блахович позже неожиданно получил бой за вакантный титул с Магомедом Анкалаевым.

Наверняка все помнят тот бой, и многие по сей день считают, что россиянина тогда ограбили, зафиксировав ничью. Но самый запоминающийся перформанс выдал Блахович, который за несколько дней дважды поменял мнение о победителе боя. Сначала он прямо в октагоне заявил, что чемпионом должен быть Анкалаев: «Нужно пересмотреть бой, но однозначно я его не выиграл. Не знаю, проиграл ли я его, но однозначно не выиграл. Я не чувствую себя победителем. Отдайте пояс Анкалаеву!»

Бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Выглядело достойно, но через несколько дней Блахович снова вышел на связь: «Во‑первых, не думаю, что бой был ужасным. Во‑вторых, не думаю, что выиграл, но и не проиграл в этом поединке. Ничья — закономерный результат. Один парень плакал и говорил о травмах, а второй показал, что честь до сих пор остаётся в силе. Все говорили, что я проиграю. И букмекеры, и фанаты считали, что он меня прикончит, но я почти выиграл. Теперь Анкалаев ищет оправдания и рассказывает, почему не был так хорош. Почему? Потому что хорош был я. Потому что я не позволил ему делать то, что он обычно делал. Вот в чём причина. А сейчас он говорит, что был травмирован, был плохой лагерь. Я не верю. Это всё слабость. Меня бесит, когда кто-то оправдывается. Я никогда не говорю про плохой лагерь, или травмы, или ещё что-то в этом духе. Если вам плохо, сидите дома и пейте чай. Если вступаешь в бой — не оправдывайся. Вот и всё».

На этом этапе уже можно было напомнить Блаховичу про его слова после боя с Тейшейрой, но поляк пошёл чуть дальше: «Я сказал отдать пояс Анкалаеву, поскольку я думал только о пятом раунде. У меня в голове засел пятый раунд, я забыл про остальной поединок. Теперь я пересмотрел бой и хочу сказать, что ничья — справедливый результат. Думаю, что я даже был ближе к победе, чем Анкалаев. Еще один точный удар, и я бы победил техническим нокаутом. И, конечно, нужно было лучше защищаться от тейкдаунов в пятом раунде».

После этого Блахович выдал очень невзрачный бой с Алексом Перейрой. Ян обещал устроить бой в стойке и показать польскую мощь, но на восьмой секунде полетел за тейкдауном. В итоге поединок дошёл до спорного раздельного решения в пользу бразильца, с чем Блахович был совершенно не согласен.

Краткий итог последних 3,5 года Блаховича в UFC — четыре боя, одна победа, простой более чем в полтора года и точно больше пяти резонансных или спорных высказываний. Грозный чемпион стал едва ли не самым болтливым бойцом, и такой образ Блаховича не очень нравится болельщикам. Тем не менее польский боец с оптимизмом смотрит на свои перспективы, несмотря на возраст (42 года) и простой. Возможно, рассуждения Яна даже слишком оптимистичны, потому что планы он выстроил далеко идущие: «Сейчас я целиком сосредоточен на Карлосе Ульберге. Я планирую его побить. У нас есть история, у нас незаконченное дело, которое мы должны довести до конца. После победы в этом бою я собираюсь выйти на титульный бой против Магомеда Анкалаева. Я побью Анкалаева и получу реванш с Алексом Перейрой. Защита пояса в поединке с Перейрой — идеальный для меня сценарий».

Ян Блахович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но даже это ещё не всё. Блахович по-прежнему считает, что Джон Джонс, который покинул полутяжёлый вес после победы над Домиником Рейесом, сбежал от него: «Я был очень расстроен тем, что Джон перешёл в тяжёлый вес, поскольку он дважды обещал мне поединок с ним. За две недели до боя с Кори Андерсоном я встретил Джона в торговом центре, и он сказал мне: «Если ты победишь, ты будешь следующим претендентом». После того как я победил Андерсона, у меня снова был разговор с Джонсом. Он повторил: «Ты следующий». А затем Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Этот парень сбежал от меня. Я готов пойти в его зал и попросить о спарринге с ним. Мне нужно это сделать».

Впереди у Блаховича важный бой с Карлосом Ульбергом и, возможно, последний шанс доказать, что, кроме странных заявлений, экс-чемпион способен подтверждать слова в октагоне. В противном случае Ян потихоньку начнёт откатываться вниз по рейтингу, а с учётом возраста и накопившихся травм, возможно, ему вообще придётся задуматься о завершении карьеры.