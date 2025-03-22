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Ян Блахович — Карлос Ульберг, UFC Fight Night 255, 22 марта 2025, бой Блаховича с Анкалаевым, чемпион UFC, Джон Джонс

«Джонс сбежал от меня». Как Блахович превратился из чемпиона в болтуна
Яхья Гасанов
Ян Блахович
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В последнее время поляк говорит ярче, чем бьётся.

22 марта в Лондоне (Великобритания) на «О2 Arena» пройдёт турнир UFC Fight Night 255. Начало ивента — в 20:00 мск. В рамках соглавного события вечера бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович встретится с Карлосом Ульбергом. Польский боец возвращается в октагон после травм и двух операций и намерен вновь побороться за титул, который сейчас принадлежит Магомеду Анкалаеву.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Ян Блахович — Карлос Ульберг
23 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Ян Блахович
Не началось
Карлос Ульберг

Ян Блахович — один из главных ветеранов UFC. Его путь к вершине занял довольно много времени. Ян доминировал на родине, в польском KSW, но в UFC поначалу был частью серой массы и чередовал победы с поражениями. В первых шести боях под эгидой промоушена Блахович потерпел четыре поражения, однако не был уволен и получил шанс перезапустить карьеру. Так началось восхождение человека по прозвищу Польская мощь.

За следующие три года Блахович проиграл лишь раз (Тиаго Сантосу), а сам удосрочил Девина Кларка, Никиту Крылова, Люка Рокхолда и Кори Андерсона, подтвердив прозвище и показав миру реальную польскую мощь. А кроме этого, были победы решениями над Жакаре, Джаредом Каннонье и Джими Манувой. Успешная серия, в ходе которой Ян ещё прихватил пять бонусов, вывела Блаховича на долгожданный титульный бой, где соперником оказался Доминик Рейес. Он тоже не справился с поляком и был нокаутирован во втором раунде. На тот момент Блаховичу было 37 лет.

Ян Блахович с поясом UFC

Ян Блахович с поясом UFC

Фото: Josh Hedges/Getty Images

После завоевания титула Ян успешно защитил пояс, отобрав «нолик» у Исраэля Адесаньи. И, как показало время, это был последний бой, где болельщики увидели чемпионскую версию Яна Блаховича. Поляк стремительно стал превращаться из классного бойца в человека, который запоминается странными высказываниями.

Для начала было странное и безвольное поражение от Гловера Тейшейры, после которого Блахович сокрушался: «Всё пошло не так. Я не должен был драться в этот вечер. Это был не мой день. Я бы проиграл кому угодно в тот момент. Не хочу ничего объяснять, но это просто был не мой день. Я должен был прислушаться к себе, у меня было плохое предчувствие. Иногда оно ко мне приходит, и, если я не слушаю его, происходит что-то плохое. Всякий раз, когда я думал о лагере к бою, о самом бое, у меня было нехорошее предчувствие. Я гнал его от себя, и это было ошибкой. Это один из худших моментов моей карьеры. Больше всего меня расстраивает, что я не попытался выжить, не оказал сопротивление. Я отдал пояс забесплатно. Это худшее, что может быть».

Блахович думал и о среднем весе:
Опозорился с Анкалаевым и опускается ниже. Блахович выпрашивает реванш у Адесаньи
Опозорился с Анкалаевым и опускается ниже. Блахович выпрашивает реванш у Адесаньи

Блахович также добавил, что ему нужно внести изменения в подготовку, подчеркнув, что наблюдает стагнацию уже третий год. После этого Ян победил Александара Ракича, хотя бой был равным и в дело вмешалась травма серба, из-за которой он не смог продолжить поединок. А Блахович позже неожиданно получил бой за вакантный титул с Магомедом Анкалаевым.

Наверняка все помнят тот бой, и многие по сей день считают, что россиянина тогда ограбили, зафиксировав ничью. Но самый запоминающийся перформанс выдал Блахович, который за несколько дней дважды поменял мнение о победителе боя. Сначала он прямо в октагоне заявил, что чемпионом должен быть Анкалаев: «Нужно пересмотреть бой, но однозначно я его не выиграл. Не знаю, проиграл ли я его, но однозначно не выиграл. Я не чувствую себя победителем. Отдайте пояс Анкалаеву!»

Бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Фото: Chris Unger/Getty Images

Выглядело достойно, но через несколько дней Блахович снова вышел на связь: «Во‑первых, не думаю, что бой был ужасным. Во‑вторых, не думаю, что выиграл, но и не проиграл в этом поединке. Ничья — закономерный результат. Один парень плакал и говорил о травмах, а второй показал, что честь до сих пор остаётся в силе. Все говорили, что я проиграю. И букмекеры, и фанаты считали, что он меня прикончит, но я почти выиграл. Теперь Анкалаев ищет оправдания и рассказывает, почему не был так хорош. Почему? Потому что хорош был я. Потому что я не позволил ему делать то, что он обычно делал. Вот в чём причина. А сейчас он говорит, что был травмирован, был плохой лагерь. Я не верю. Это всё слабость. Меня бесит, когда кто-то оправдывается. Я никогда не говорю про плохой лагерь, или травмы, или ещё что-то в этом духе. Если вам плохо, сидите дома и пейте чай. Если вступаешь в бой — не оправдывайся. Вот и всё».

На этом этапе уже можно было напомнить Блаховичу про его слова после боя с Тейшейрой, но поляк пошёл чуть дальше: «Я сказал отдать пояс Анкалаеву, поскольку я думал только о пятом раунде. У меня в голове засел пятый раунд, я забыл про остальной поединок. Теперь я пересмотрел бой и хочу сказать, что ничья — справедливый результат. Думаю, что я даже был ближе к победе, чем Анкалаев. Еще один точный удар, и я бы победил техническим нокаутом. И, конечно, нужно было лучше защищаться от тейкдаунов в пятом раунде».

В UFC, видимо, тоже увидели победу Анкалаева:
Даже UFC признала победу Анкалаева! Но пояс россиянину всё равно не дадут
Даже UFC признала победу Анкалаева! Но пояс россиянину всё равно не дадут

После этого Блахович выдал очень невзрачный бой с Алексом Перейрой. Ян обещал устроить бой в стойке и показать польскую мощь, но на восьмой секунде полетел за тейкдауном. В итоге поединок дошёл до спорного раздельного решения в пользу бразильца, с чем Блахович был совершенно не согласен.

Краткий итог последних 3,5 года Блаховича в UFC — четыре боя, одна победа, простой более чем в полтора года и точно больше пяти резонансных или спорных высказываний. Грозный чемпион стал едва ли не самым болтливым бойцом, и такой образ Блаховича не очень нравится болельщикам. Тем не менее польский боец с оптимизмом смотрит на свои перспективы, несмотря на возраст (42 года) и простой. Возможно, рассуждения Яна даже слишком оптимистичны, потому что планы он выстроил далеко идущие: «Сейчас я целиком сосредоточен на Карлосе Ульберге. Я планирую его побить. У нас есть история, у нас незаконченное дело, которое мы должны довести до конца. После победы в этом бою я собираюсь выйти на титульный бой против Магомеда Анкалаева. Я побью Анкалаева и получу реванш с Алексом Перейрой. Защита пояса в поединке с Перейрой — идеальный для меня сценарий».

Ян Блахович

Ян Блахович

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но даже это ещё не всё. Блахович по-прежнему считает, что Джон Джонс, который покинул полутяжёлый вес после победы над Домиником Рейесом, сбежал от него: «Я был очень расстроен тем, что Джон перешёл в тяжёлый вес, поскольку он дважды обещал мне поединок с ним. За две недели до боя с Кори Андерсоном я встретил Джона в торговом центре, и он сказал мне: «Если ты победишь, ты будешь следующим претендентом». После того как я победил Андерсона, у меня снова был разговор с Джонсом. Он повторил: «Ты следующий». А затем Джон объявил о переходе в тяжёлый вес. Этот парень сбежал от меня. Я готов пойти в его зал и попросить о спарринге с ним. Мне нужно это сделать».

Впереди у Блаховича важный бой с Карлосом Ульбергом и, возможно, последний шанс доказать, что, кроме странных заявлений, экс-чемпион способен подтверждать слова в октагоне. В противном случае Ян потихоньку начнёт откатываться вниз по рейтингу, а с учётом возраста и накопившихся травм, возможно, ему вообще придётся задуматься о завершении карьеры.

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