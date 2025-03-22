Неудачный дебют Сибирской Пули. Пуляев без шансов проиграл крепкому британцу

В Лондоне проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В карде вечера свой дебютный поединок в промоушене провёл российский средневес Андрей Пуляев, который разделил клетку с местным бойцом Кристианом Лероем Данканом.

Ещë летом 2022 года Пуляев дрался на турнире проспектов RCC Fight Show в Екатеринбурге, а спустя два года покорил Претендентскую серию Даны Уайта и убедил руководство дать ему шанс. Андрею 27 лет, большинство своих поединков Андрей провёл в промоушене Александра Шлеменко и является учеником Шторма. Именно Шлеменко помог Пуляеву попасть в Претендентскую серию, а впоследствии — получить контракт с UFC.

Бой Андрей Пуляев — Кристиан Лерой Данкан Фото: PA Images via Getty Images

В конце 2022 года и в начале 2023-го у Пуляева был непростой период с двумя поражениями в трёх поединках, но он сумел его преодолеть и выйти на серию из пяти побед. Теперь с рекордом 9-2 он дебютировал на турнире UFC в Лондоне.

В соперниках у него оказался крепкий британский боец Кристиан Лерой Данкан. Данкан на два года старше россиянина и провёл больше боёв: в UFC он имеет рекорд 3-2. Одну из побед Данкан одержал над россиянином Денисом Тюлюлиным.

«Хороший крепкий соперник, середняк промоушена. Для дебюта, конечно, оппонент тяжёлый, но выбирать здесь не приходится. Буду стараться выиграть», — оценил соперника Пуляев в интервью «Чемпионату».

На старте поединка бойцы разменялись киками с дистанции. Первым по-настоящему взорвался Данкан, который прорвался на ближнюю дистанцию, вставил несколько коленей и попытался перевести Андрея в партер из клинча. Но Пуляев сумел завязать соперника, развернуть его спиной к сетке. Уже россиянин стал активно работать в клинче, выбросил несколько локтей и попытался перейти в борьбу — тоже неудачно. Следом Данкан сумел выйти из положения и вновь развернуть Андрея к сетке, где полторы минуты контролировал россиянина, пока рефери не вернул бойцов в центр клетки.

Второй раунд начался по похожему сценарию. После размена киками с дистанции Данкан взорвался серией на руках, зацепил Андрея боковым и апперкотом, после чего затянул россиянина в клинч. На этот раз Пуляев быстро вернулся в центр клетки и продолжил работать с дистанции. Лерой больше действовал первым номером, прессинговал Пуляева, Андрей же много двигался, периодически выбрасывал хай-кики и джебы. За полторы минуты до конца раунда Данкан очень плотно зацепил россиянина локтем с разворота и добавил боковой, Пуляева немного повело, и он был вынужден отступать. На последней минуте Кристиан жёстко попадал по россиянину, но Пуляев всё же достоял до гонга.

Бой Андрей Пуляев — Кристиан Лерой Данкан Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Image

В третьем отрезке Данкан вновь пошёл вперёд. Кристиан снова затащил россиянина в клинч, в тот вязкий поединок, который был на руку британцу. Андрей сумел разорвать дистанцию, после чего уже сам ушёл в клинч, который особого преимущества ему не принёс. Данкан работал в клинче жёстко, вставлял колени и локти, сумел вновь забрать контроль и не давал россиянину пространства. А в концовке Пуляев едва не улетел в нокаут: Данкан зацепил россиянина, устроил настоящее избиение Андрею, которого спас только гонг.

В итоге бой дошёл до судейского решения. 30-27, 30-27, 30-26 — Кристиан Данкан одержал уверенную победу, а Андрей Пуляев потерпел поражение в дебютном поединке в UFC.