UFC «топит» Блаховича? Поляк устал от спорных судейских решений

В Лондоне завершился масштабный турнир UFC Fight Night 255. В соглавном событии вечера клетку разделили третий и шестой номера полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и Карлос Ульберг.

Противостояние Блаховича и Ульберга — классическая ситуация, когда опытного ветерана сводят с набирающим обороты бойцом, который потенциально может стать новой звездой лиги. После поражения в дебюте Карлос выдал серию из семи побед и получил самый большой шанс в своей карьере.

Блахович же вернулся в октагон спустя полтора года. Некогда поляк был настоящей звездой промоушена, владел чемпионским поясом и даже получил бой со звёздным Исраэлем Адесаньей, которого сумел победить. Но затем Ян превратился в главного неудачника дивизиона. Сначала он умудрился проиграть пенсионеру Гловеру Тейшейре и потерять чемпионский пояс.

Победа над Ракичем подарила Блаховичу ещё один титульник — в бою за вакантный пояс он встретился с Магомедом Анкалаевым. Не самый зрелищный поединок огорчил Дану Уайта, который раскритиковал обоих бойцов. А судьи насчитали ничью, которая была на руку другим бойцам дивизиона, ведь титул остался вакантным.

Дальше — больше. Поляк получил возможность поприветствовать в дивизионе Алекса Перейру, сложившего чемпионские полномочия в среднем весе. Естественно, у Даны Уайта был план дать Перейре громкое имя, победа над которым позволила бы Алексу выйти на титульник — именно на бразильца глава UFC делал ставку. Ян и тут сумел насолить Дане Уайту, дав будущему чемпиону очень тяжёлый бой, в том числе за счёт борьбы. В этом поединке Блахович точно был не хуже соперника, но двое из судей отдали предпочтение Перейре, чья победа была гораздо нужнее промоушену.

Ян Блахович — Алекс Перейра Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Тут можно много говорить, что судьи специфически видят каждый бой, но есть мнение, что любимчикам промоушена порой немного помогают, если не сказать больше. Победа во многом скучного и прагматичного поляка, которому уже перевалило за 40 лет, была лиге не нужна. А так Дана Уайт на полтора года получил звёздного чемпиона Алекса Перейру, ставшего новой золотой жилой промоушена.

После близких поражений поляк был вынужден взять длительную паузу. Ян вернулся спустя полтора года и получил в соперники Карлоса Ульберга — единственную свежую кровь дивизиона. Блахович вновь оказался в ситуации, когда на него не делали ставку. 42-летний поляк вряд ли выглядел презентабельно в глазах матчмейкеров и руководства лиги, а вот базовый кикбоксëр Ульберг на серии из семи побед — вполне рабочий вариант.

Но Блахович снова выдал ещё один близкий бой. Да, поединок вновь получился не самым зрелищным — вероятно, именно из-за этого Ян часто попадает под судейскую раздачу. При этом Блахович в бою смотрелся не хуже соперника, много работал первым номером, хоть и проиграл по статистике ударов, так что к стилю отступающего Ульберга тоже есть вопросы.

Тем не менее бой дошёл до судейского решения. Блахович проиграл единогласным решением, все три судьи поставили счёт 29-28 в пользу Ульберга. Причём Дэвид Летхаби, например, отдал стартовый раунд Ульбергу, в котором Ян был лучше и по статистике, и работе первым номером, зато третий раунд посчитал в пользу Блаховича. Ян не скрывал своего разочарования после оглашения результатов: поляк был уверен в том, что сделал достаточно для победы. Однако у судей было другое мнение.

Очевидно, что бой с Ульбергом был последним шансом Блаховича вернуться в титульную гонку. 42-летний поляк, скорее всего, опустится на шестую строчку в рейтинге, и завоевать ещё один шанс подраться за пояс будет крайне сложно. Здесь нужно учитывать не только возраст Яна, но и последние судейские решения, которые ясно намекают, что в Блаховиче как в большой звезде промоушен не заинтересован. Три близких боя без побед — эта статистика говорит о многом.